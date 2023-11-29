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В Москве проводят работы по очистке крыш жилых домов от снега и наледи
В Москве проводят работы по очистке крыш жилых домов от снега и наледи - РИА Новости, 29.11.2023
В Москве проводят работы по очистке крыш жилых домов от снега и наледи
Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят очистку от снега и наледи московских крыш, в этих работах задействовано более 250 автоподъемников и свыше 13 РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:39
2023-11-29T12:39
2023-11-29T13:29
москва
петр бирюков
снегопад в москве
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят очистку от снега и наледи московских крыш, в этих работах задействовано более 250 автоподъемников и свыше 13 тысяч кровельщиков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты Комплекса городского хозяйства в течение светового дня проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В этих работах задействовано более 250 автоподъемников и свыше 13 тысяч кровельщиков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов, просим жителей столицы быть внимательнее и не заходить за ограждения", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что ведется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети и продолжается очистка от снега дорог, пешеходных зон, общественных пространств и дворов. Коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное подметание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон.
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москва, петр бирюков, снегопад в москве, городское хозяйство москвы
Москва, Петр Бирюков, Снегопад в Москве, Городское хозяйство Москвы
В Москве проводят работы по очистке крыш жилых домов от снега и наледи
В Москве проводят работы по очистке крыш жилых домов от снега и наледи