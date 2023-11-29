https://ria.ru/20231129/moshenniki-1912676768.html

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в мессенджерах

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в мессенджерах - РИА Новости, 29.11.2023

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в мессенджерах

Мошенники стали рассылать россиянам в популярных мессенджерах сообщения о том, что их аккаунт на "Госуслугах" якобы взломан, убедился корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:01

2023-11-29T16:01

2023-11-29T16:03

общество

александра пожарская

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Мошенники стали рассылать россиянам в популярных мессенджерах сообщения о том, что их аккаунт на "Госуслугах" якобы взломан, убедился корреспондент РИА Новости и подтвердила эксперт платформы Народного фронта "Мошеловка" Александра Пожарская, которая отметила, что с помощью этой схемы мошенники могут оформить на жертву кредит или заблокировать ее устройство, чтобы потребовать выкуп за разблокировку. Корреспондент агентства получил в штатном мессенджере Apple — iMessage — сообщение якобы от "Госуслуг" о том, что аккаунт был взломан и нужно обратиться по указанному номеру или дождаться с него звонка. Номер телефона в сообщении указывается стационарный. Как отметила Пожарская, такие сообщения приходят россиянам и в других популярных мессенджерах, таких как Telegram и WhatsApp, и даже по SMS. "Те, кто, к сожалению, поддается на эту уловку и связывается со злоумышленниками или отвечает на звонок с указанного номера, либо сами сообщают данные от аккаунта "для проверки и восстановления доступа", либо получают ссылку на скачивание вредоносного программного обеспечения, предоставляющего удаленный доступ к устройству жертвы и его личному кабинету", - рассказала эксперт. По ее словам, цели злоумышленников, использующих эту схему, могут быть разные: кто-то таким образом собирает логины, пароли, сведения о картах, которые пользователь вводил в браузере, и сведения о документах, указанных в личном кабинете "Госуслуг". "Кто-то идет дальше и оформляет на жертву займы, подтверждая личность с помощью уже точно взломанного аккаунта "Госуслуг". Есть случаи блокировки устройств с последующим требованием заплатить за разблокировку", - сообщила Пожарская. Она добавила, что за весь 2023 год "Мошеловка" получила уже несколько сотен сигналов о таких сообщениях. "Радует, что пострадавших от этой схемы лишь единицы", - заключила эксперт.

https://ria.ru/20231128/moshenniki-1912256496.html

https://ria.ru/20231124/moshenniki-1911468353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, александра пожарская