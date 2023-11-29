https://ria.ru/20231129/moshennichestvo-1912542751.html

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 29.11.2023

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники вновь пустили в ход старую схему обмана россиян - они звонят потенциальным жертвам под видом представителей сотовых операторов и утверждают, что на их РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T09:22

2023-11-29T09:22

2023-11-29T09:22

технологии

билайн

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мошенники вновь пустили в ход старую схему обмана россиян - они звонят потенциальным жертвам под видом представителей сотовых операторов и утверждают, что на их телефонный номер была подана заявка на смену оператора, сообщили РИА Новости в "Билайне". "Злоумышленники звонят потенциальным жертвам под видом представителей сотовых операторов и утверждают, что на их телефонный номер была подана заявка на смену оператора. Когда жертва отвечает, что не оставляла подобных заявок, мошенники предлагают "для обеспечения безопасности номера" сменить пароль в личном кабинете", - рассказали в компании. После этого жертве приходит SMS с кодом сброса пароля с официального номера оператора, который мошенники просят продиктовать. "Таким образом злоумышленники пытаются получить доступ к номеру жертвы, чтобы иметь возможность входа в личные кабинеты банков, "Госуслуг" и других сервисов", - пояснили в компании. Чтобы обезопасить себя, нужно запомнить несколько правил, рассказали в "Билайне". Прежде всего, представители телеком-компаний всегда звонят только со специального короткого номера. Когда звонят с обычного номера, но собеседник представляется оператором - с вами связался мошенник. Также настоящие представители операторов не просят диктовать коды, делиться с ними чувствительной информацией или пересылать какие-то данные на другие номера. "В случае если мошенник все же получил доступ к номеру телефона, просим незамедлительно связаться с поддержкой "Билайна" любым удобным способом", - добавили в компании.

https://ria.ru/20230928/moshenniki-1899074157.html

https://ria.ru/20230925/moshenniki-1898396678.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, билайн, россия