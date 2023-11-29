https://ria.ru/20231129/moldaviya-1912688874.html

Экс-премьер Молдавии объяснил причину введения режима ЧП в стране

Экс-премьер Молдавии объяснил причину введения режима ЧП в стране - РИА Новости, 29.11.2023

Экс-премьер Молдавии объяснил причину введения режима ЧП в стране

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) два года вводила в стране режим чрезвычайного положения по надуманным предлогам, чтобы править в... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:39

2023-11-29T16:39

2023-11-29T16:39

влад филат

майя санду

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) два года вводила в стране режим чрезвычайного положения по надуманным предлогам, чтобы править в своих интересах, но за это время возникли крайне серьезные проблемы во всех областях развития республики, считает экс-премьер Влад Филат. Режим ЧП в стране был введен в феврале 2022 года, с тех пор власти неоднократно его продлевали. "Первоначально объявленное правительством чрезвычайное положение было фальшивым, ПДС нужно было фальшивое чрезвычайное положение, чтобы можно было править посредством незаконных решений и приказов. ПДС использовало чрезвычайное положение только для двух целей: для посягательства на права и свободы граждан Молдавии и для тайного расходования государственных денег", - написал Филат на своей странице в соцсети Facebook*. По его словам, правящая партия довела страну до того, что теперь Молдавия действительно находится в чрезвычайном положении. Экс-премьер отметил, что крайне сложные ситуации сложились во многих областях. Страна столкнулась с нехваткой врачей и педагогов, власти не нашли денег на индексацию пенсий и повышение зарплат бюджетным работникам, но увеличили выплаты министрам. Правительство не сумело оказать поддержку фермерам, встав на сторону банков, реформа системы юстиции проваливается. Все это приводит к депопуляции страны, которую стремятся покинуть ее граждане, указал Филат. "ПДС ввела Молдавию в состояние чрезвычайной экономической, социальной и демографической ситуации. ПДС должна подготовиться к ответу сотням тысяч людей, которых она довела до нищеты и обидела. Ответить за безнравственность, безответственность и несправедливость", - подчеркнул Филат. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231123/moldaviya-1911450663.html

https://ria.ru/20231128/moldaviya-1912466932.html

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влад филат, майя санду, молдавия, в мире