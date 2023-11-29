https://ria.ru/20231129/moldaviya-1912665941.html
Шор объяснил, почему Молдавии не следует вступать в Евросоюз
Шор объяснил, почему Молдавии не следует вступать в Евросоюз - РИА Новости, 29.11.2023
Шор объяснил, почему Молдавии не следует вступать в Евросоюз
Лидер запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что он против вступления республики в ЕС, поскольку в этом случае страна... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:27
2023-11-29T15:27
2023-11-29T15:27
в мире
молдавия
илан шор
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КИШИНЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Лидер запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что он против вступления республики в ЕС, поскольку в этом случае страна лишится нейтрального статуса. "Я против вступления нашей страны в Европейский союз. Ведь если мы закуем себя в оковы европейского блока, то навсегда потеряем закрепленный в конституции нейтралитет. Мы должны сохранить право выбирать своих торговых партнеров, вести дела как с Востоком, так и с Западом, исходя из наших национальных интересов", - написал Шор.Политик полагает, что Молдавии не нужно ограничивать себя рамками, навязанными извне. "Мы не позволим Молдове попасть в эту ловушку пустых обещаний. Мы заслуживаем лучшего — свободы, независимости и благосостояния, которые можем построить сами", - подчеркнул Шор. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
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в мире, молдавия, илан шор
В мире, Молдавия, Илан Шор
Шор объяснил, почему Молдавии не следует вступать в Евросоюз
Шор: ценой вступления Молдавии в ЕС станет потеря нейтрального статуса
КИШИНЕВ, 29 ноя - РИА Новости.
Лидер запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил в своем Telegram-канале
, что он против вступления республики в ЕС, поскольку в этом случае страна лишится нейтрального статуса.
"Я против вступления нашей страны в Европейский союз. Ведь если мы закуем себя в оковы европейского блока, то навсегда потеряем закрепленный в конституции нейтралитет. Мы должны сохранить право выбирать своих торговых партнеров, вести дела как с Востоком, так и с Западом, исходя из наших национальных интересов", - написал Шор.
Эксперт оценил вариант вступления Грузии и Молдавии в ЕС "по частям"
Политик полагает, что Молдавии не нужно ограничивать себя рамками, навязанными извне.
"Мы не позволим Молдове попасть в эту ловушку пустых обещаний. Мы заслуживаем лучшего — свободы, независимости и благосостояния, которые можем построить сами", - подчеркнул Шор.
Президент Молдавии Майя Санду
в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе
23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине
и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия
выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
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