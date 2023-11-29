https://ria.ru/20231129/modernizatsiya-1912658190.html

Москва и Минск подписали постановление о модернизации тылового обеспечения

Москва и Минск подписали постановление о модернизации тылового обеспечения - РИА Новости, 29.11.2023

Москва и Минск подписали постановление о модернизации тылового обеспечения

Москва и Минск подписали постановление о модернизации объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:21

2023-11-29T15:21

2023-11-29T15:21

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

минск

москва

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва и Минск подписали постановление о модернизации объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск РФ и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. Постановление Совета министров Союзного государства "О программе Союзного государства "Модернизация объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации" на 2023 - 2027 годы" подписано по итогам заседания в среду в Москве. Также по итогам заседания подписаны постановление Совета министров Союзного государства "О проекте Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства "О ходе выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021 - 2023 годы и Союзных программ", постановление "О проекте Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024 - 2026 годы" и постановление "О ходе выполнения Плана мероприятий по реализации в 2022 - 2026 годах Концепции миграционной политики Союзного государства". Принята резолюция Совета министров Союзного государства "О задачах по реализации Стратегии научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года", а также резолюция "О совершенствовании практики подготовки специалистов в сфере высоких технологий", резолюция "Об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков" и резолюция "О проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства". Среди прочих подписанных документов - постановление Совета министров Союзного государства "О мероприятии Союзного государства по оказанию гуманитарной помощи из бюджета Союзного государства учащимся и образовательным организациям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", постановление "Об Основных вопросах к заседаниям Совета Министров Союзного государства на 2024 год", постановление "Об Основных вопросах к заседаниям Высшего Государственного Совета Союзного государства на 2024 год", резолюция "О ходе выполнения решений Совета Министров Союзного государства".

https://ria.ru/20231128/meropriyatiya-1912447205.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, минск, москва