Рейтинг@Mail.ru
Москва и Минск подписали постановление о модернизации тылового обеспечения - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
15:21 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/modernizatsiya-1912658190.html
Москва и Минск подписали постановление о модернизации тылового обеспечения
Москва и Минск подписали постановление о модернизации тылового обеспечения - РИА Новости, 29.11.2023
Москва и Минск подписали постановление о модернизации тылового обеспечения
Москва и Минск подписали постановление о модернизации объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:21
2023-11-29T15:21
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
минск
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912662638_0:102:1095:717_1920x0_80_0_0_f1fdbb7f9542bd5ffb11a88bb66e0dbf.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва и Минск подписали постановление о модернизации объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск РФ и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. Постановление Совета министров Союзного государства "О программе Союзного государства "Модернизация объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации" на 2023 - 2027 годы" подписано по итогам заседания в среду в Москве. Также по итогам заседания подписаны постановление Совета министров Союзного государства "О проекте Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства "О ходе выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021 - 2023 годы и Союзных программ", постановление "О проекте Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024 - 2026 годы" и постановление "О ходе выполнения Плана мероприятий по реализации в 2022 - 2026 годах Концепции миграционной политики Союзного государства". Принята резолюция Совета министров Союзного государства "О задачах по реализации Стратегии научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года", а также резолюция "О совершенствовании практики подготовки специалистов в сфере высоких технологий", резолюция "Об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков" и резолюция "О проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства". Среди прочих подписанных документов - постановление Совета министров Союзного государства "О мероприятии Союзного государства по оказанию гуманитарной помощи из бюджета Союзного государства учащимся и образовательным организациям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", постановление "Об Основных вопросах к заседаниям Совета Министров Союзного государства на 2024 год", постановление "Об Основных вопросах к заседаниям Высшего Государственного Совета Союзного государства на 2024 год", резолюция "О ходе выполнения решений Совета Министров Союзного государства".
https://ria.ru/20231128/meropriyatiya-1912447205.html
россия
белоруссия
минск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912662638_33:0:989:717_1920x0_80_0_0_8bfde33649c906645dddf78d99fb9837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, минск, москва
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Минск, Москва

Москва и Минск подписали постановление о модернизации тылового обеспечения

© Фото : парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииМосква и Минск подписали постановление о модернизации объектов тылового обеспечения
Москва и Минск подписали постановление о модернизации объектов тылового обеспечения - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Москва и Минск подписали постановление о модернизации объектов тылового обеспечения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва и Минск подписали постановление о модернизации объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск РФ и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
Постановление Совета министров Союзного государства "О программе Союзного государства "Модернизация объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации" на 2023 - 2027 годы" подписано по итогам заседания в среду в Москве.
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля
Комитет госконтроля Белоруссии и СП РФ подписали план мероприятий на 2024 г
28 ноября, 17:23
Также по итогам заседания подписаны постановление Совета министров Союзного государства "О проекте Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства "О ходе выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021 - 2023 годы и Союзных программ", постановление "О проекте Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024 - 2026 годы" и постановление "О ходе выполнения Плана мероприятий по реализации в 2022 - 2026 годах Концепции миграционной политики Союзного государства".
Принята резолюция Совета министров Союзного государства "О задачах по реализации Стратегии научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года", а также резолюция "О совершенствовании практики подготовки специалистов в сфере высоких технологий", резолюция "Об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков" и резолюция "О проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания Договора о создании Союзного государства".
Среди прочих подписанных документов - постановление Совета министров Союзного государства "О мероприятии Союзного государства по оказанию гуманитарной помощи из бюджета Союзного государства учащимся и образовательным организациям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", постановление "Об Основных вопросах к заседаниям Совета Министров Союзного государства на 2024 год", постановление "Об Основных вопросах к заседаниям Высшего Государственного Совета Союзного государства на 2024 год", резолюция "О ходе выполнения решений Совета Министров Союзного государства".
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияМинскМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала