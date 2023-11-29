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ВСУ потеряли на Запорожском направлении 55 военных и десять единиц техники

ВСУ потеряли на Запорожском направлении 55 военных и десять единиц техники - РИА Новости, 29.11.2023

ВСУ потеряли на Запорожском направлении 55 военных и десять единиц техники

Российские военнослужащие на запорожском направлении нанесли поражение трём бригадам украинских войск, потери противника составили до 55 солдат, сообщили в... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:09

2023-11-29T14:09

2023-11-29T14:10

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие на запорожском направлении нанесли поражение трём бригадам украинских войск, потери противника составили до 55 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Каменское и Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Общие потери противника составили до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США", - добавили в МО РФ.

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина