Рейтинг@Mail.ru
Россия потребовала от ООН расширить миссию по контролю за перемирием в Газе - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 29.11.2023 (обновлено: 20:50 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/missiya-1912759077.html
Россия потребовала от ООН расширить миссию по контролю за перемирием в Газе
Россия потребовала от ООН расширить миссию по контролю за перемирием в Газе - РИА Новости, 29.11.2023
Россия потребовала от ООН расширить миссию по контролю за перемирием в Газе
РФ требует от ООН расширения миротворческой миссии по наблюдению за соблюдением перемирия в Газе или предложение альтернативы этому, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T20:41
2023-11-29T20:50
в мире
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_be3a359bc617130765a64ee1c3546a60.jpg
ООН, 29 ноя - РИА Новости. РФ требует от ООН расширения миротворческой миссии по наблюдению за соблюдением перемирия в Газе или предложение альтернативы этому, заявил на заседании СБ ООН постоянный представитель России Василий Небензя."Одним из вариантов (создания механизма международного мониторинга - ред.) могло бы стать расширение мандата ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия. Данная миссия располагает более двумя сотнями военных наблюдателей, число которых может быть увеличено и которые могут быть задействованы при условии соответствующего наращивания ресурсного обеспечения", - сказал постпред России. "Мы требуем от генерального секретаря проработать эту опцию, либо предложить альтернативу", - отметил Небензя.Российский представитель добавил, что рассчитывает как можно скорее услышать от генерального секретаря ООН конкретные результаты работы анонсированной им ранее сегодня рабочей группы по проработке вопроса выполнения предусмотренного резолюцией 2712 механизма международного мониторинга. "Хотим спросить, сколько нам ждать результатов работы этой рабочей группы?" - сказал российский постпред.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aaa0b2e89e60da9bd7e96b5a7a000c96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия потребовала от ООН расширить миссию по контролю за перемирием в Газе

Небензя: РФ требует от ООН расширения миссии по наблюдению за перемирием в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 29 ноя - РИА Новости. РФ требует от ООН расширения миротворческой миссии по наблюдению за соблюдением перемирия в Газе или предложение альтернативы этому, заявил на заседании СБ ООН постоянный представитель России Василий Небензя.
"Одним из вариантов (создания механизма международного мониторинга - ред.) могло бы стать расширение мандата ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия. Данная миссия располагает более двумя сотнями военных наблюдателей, число которых может быть увеличено и которые могут быть задействованы при условии соответствующего наращивания ресурсного обеспечения", - сказал постпред России. "Мы требуем от генерального секретаря проработать эту опцию, либо предложить альтернативу", - отметил Небензя.
Российский представитель добавил, что рассчитывает как можно скорее услышать от генерального секретаря ООН конкретные результаты работы анонсированной им ранее сегодня рабочей группы по проработке вопроса выполнения предусмотренного резолюцией 2712 механизма международного мониторинга. "Хотим спросить, сколько нам ждать результатов работы этой рабочей группы?" - сказал российский постпред.
 
В миреООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала