https://ria.ru/20231129/missiya-1912759077.html

Россия потребовала от ООН расширить миссию по контролю за перемирием в Газе

Россия потребовала от ООН расширить миссию по контролю за перемирием в Газе - РИА Новости, 29.11.2023

Россия потребовала от ООН расширить миссию по контролю за перемирием в Газе

РФ требует от ООН расширения миротворческой миссии по наблюдению за соблюдением перемирия в Газе или предложение альтернативы этому, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T20:41

2023-11-29T20:41

2023-11-29T20:50

в мире

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 29 ноя - РИА Новости. РФ требует от ООН расширения миротворческой миссии по наблюдению за соблюдением перемирия в Газе или предложение альтернативы этому, заявил на заседании СБ ООН постоянный представитель России Василий Небензя."Одним из вариантов (создания механизма международного мониторинга - ред.) могло бы стать расширение мандата ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия. Данная миссия располагает более двумя сотнями военных наблюдателей, число которых может быть увеличено и которые могут быть задействованы при условии соответствующего наращивания ресурсного обеспечения", - сказал постпред России. "Мы требуем от генерального секретаря проработать эту опцию, либо предложить альтернативу", - отметил Небензя.Российский представитель добавил, что рассчитывает как можно скорее услышать от генерального секретаря ООН конкретные результаты работы анонсированной им ранее сегодня рабочей группы по проработке вопроса выполнения предусмотренного резолюцией 2712 механизма международного мониторинга. "Хотим спросить, сколько нам ждать результатов работы этой рабочей группы?" - сказал российский постпред.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году