Миллиард от "Русского лото": счастливый билет на Новый год
© Фото предоставлено пресс-службой "Столото"Новогодний миллиард от "Русского лото"
© Фото предоставлено пресс-службой "Столото"
Новогодний миллиард от "Русского лото"
Новый год – время чудес, внушают нам с детства. И мы верим, потому что хочется. А если душа человека жаждет чуда, когда-нибудь оно случится. Особенно если найдется тот, кто сотворит его для вас. А может, чудотворцем станете вы? Как в том анекдоте, начните с малого – купите лотерейный билет. Чтобы попробовать выиграть новогодний миллиард от "Русского лото". Или подарить шанс на выигрыш близкому человеку.
В ожидании чуда
Такой подарок как минимум добавит Новому году интриги. Пик ожидания придется не на бой курантов, а на праздничный новогодний тираж "Русского лото". По традиции смотреть его можно 1 января в прямом эфире телеканала НТВ в передаче "Новогодний миллиард" (18+). В приближающемся 2024 году трансляция состоится в 15:30 по московскому времени, тираж – № 1526. Всего будет разыгрываться более двух миллиардов рублей, а главный приз – миллиард!
Поцелуй Фортуны и лотерейное счастье
© Фото предоставлено пресс-службой "Столото"Новогодний миллиард от "Русского лото"
© Фото предоставлено пресс-службой "Столото"
Новогодний миллиард от "Русского лото"
"Бегала по квартире и кричала от счастья!", "По телу побежали мурашки", "Проверила билеты и заплакала от счастья", "Полночи пересчитывала нули", "Не просто радовался, а прыгал от счастья", "Фортуна поцеловала меня в щеку"… Все это эмоции счастливчиков, которым довелось сорвать огромный куш, купив билет "Русского лото". Или несколько: представьте, есть и те, у кого однажды все билеты оказались выигрышными.
Самый ожидаемый розыгрыш года
Этот тираж Россия ждет особо. Ведь именно здесь можно стать обладателем целого миллиарда рублей! Для миллионов телезрителей новогодний тираж – это уже ритуал. В 2024 году "Новогодний миллиард" от "Русского лото" проведут в седьмой раз. Статистика выигрышей впечатляет. За эти годы участники праздничной лотереи выиграли более 15,5 миллиарда рублей, что прибавило стране 938 новых лотерейных миллионеров. А двое из них обрели статус лотерейных миллиардеров.
Ставка на звезду: кто поздравит песней нового миллиардера?
В праздничном новогоднем шоу участвуют звезды российской эстрады. Попробуйте угадать, кто добавит музыкального драйва "Новогоднему миллиарду" – 2024. Пока это интрига. В секрете держится и имя ведущего.
Как принять участие в праздничном тираже "Русского лото"?
Правила лотереи просты. Комбинации чисел в билетах уже отмечены. Надо лишь выбрать билет с любимыми цифрами. Или теми, за которые глаз зацепился. Методика выбора у каждого своя: от "пальцем в небо" до скрупулезного анализа результатов предыдущих тиражей. Одни надеются поймать удачу за хвост, другие – разгадать механизм действия колеса Фортуны. Неважно, как вы выберете билет. Ведь у каждого билета – равная вероятность на выигрыш. Именно этот принцип обеспечивает лотереям популярность уже несколько столетий. Да и стоит билет 150 рублей: неплохая цена за шанс получить просто астрономическую сумму. Считай, почти бесплатно.
Итак, билеты вы выбрали – на сайте или в мобильном приложении "Столото" (18+), оплатили онлайн и ждете первый новогодний день – 1 января. Приобрести их можно и офлайн – в фирменных точках компании или у партнеров по распространению: "Бристоль", "Красное и Белое", "Лента", Fix Price, "Окей", "Лукойл", "Газпронефть" и пр.
Как проходит розыгрыш?
© Фото предоставлено компанией "Столото" Новогодний миллиард от "Русского лото"
© Фото предоставлено компанией "Столото"
Новогодний миллиард от "Русского лото"
Розыгрыш проводится в несколько туров. Ведущий достает из мешка бочонки с номерами, а вы ищете их в своем билете. Есть – зачеркиваете. В мешке – 90 бочонков, на билете – два поля и 30 чисел. В первом туре выигрывают билеты, где совпали пять цифр в любой горизонтали. Главное, чтобы выигрышная комбинация сложилась раньше, чем в других билетах. Разыгрывается главный приз уже во втором туре. Тут удачи понадобится в разы больше. Выиграет тот, у кого раньше других совпадут все 15 чисел в одном из полей. Следующий этап – розыгрыш ста призов по миллиону, а после в ход пойдет оставшийся призовой фонд тиража.
Как проверить свой билет?
Не попали на трансляцию прямого эфира на НТВ или в соцсетях "Столото" (18+)? Бывает – 1 января все-таки. Вернетесь в цивилизацию – можете посмотреть запись передачи на ютубе или проверить результаты на сайте распространителя лотереи. А еще можно позвонить на горячую линию "Столото". Если счастливчик именно вы, выигрыш никуда от вас не уйдет.
А все ли честно?
Все будет по-честному – можете не опасаться. Ведь контроль за проведением лотерей осуществляет прежде всего организатор. В случае с "Русским лото" – Минспорта России. Надзор в соответствии с законодательством осуществляет ФНС России. На страже справедливости всегда стоит независимая тиражная комиссия. Она контролирует соблюдение принципа случайности формирования выигрышной комбинации, которая в "Русском лото" осуществляется с помощью специального лотерейного оборудования: мешка и бочонков. Тиражная комиссия проверяет бочонки на отсутствие повреждений, идентичность по весу, размерам и гладкости. Если что-то не так, меняют весь комплект. Комиссия также наблюдает за корректностью проведения тиража, фиксирует итоги, подписывает протокол. А розыгрыш "Новогоднего миллиарда", поскольку именно здесь разыгрывается колоссальный главный приз, проводится еще и в прямом эфире.
Как получить выигрыш?
Способ получения выигрыша зависит от его размера и способа приобретения билета. В целом, общий срок обращения за выигрышем через лотерейный центр составляет около трех с половиной лет. Если победитель в этот период не обратится за выигрышем, то согласно российскому законодательству все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в федеральный бюджет. Но, как правило, оседлавшие удачу не откладывают в долгий ящик возможность ее монетизировать и стать миллионером. А то и миллиардером.
3000 миллионеров за десять лет
Крупнейшие в истории российских лотерей выигрыши принесло людям именно "Русское лото". Два игрока стали миллиардерами, еще пять выиграли от 500 миллионов до миллиарда. Если же считать с 2014 года, когда лотерея получила статус государственной, благодаря "Русскому лото" появилось уже больше 3000 выигравших миллион. А общая сумма выигрышей превысила 60 миллиардов рублей.
Выиграть миллиард? Это реально!
© Фото предоставлено пресс-службой "Столото"Новогодний миллиард от "Русского лото"
© Фото предоставлено пресс-службой "Столото"
Новогодний миллиард от "Русского лото"
Новогоднее чудо в первый день нынешнего – 2023 года произошло с семьей слесаря Александра Земскова из Нижнего Новгорода.
"Во втором туре сложилась предвыигрышная ситуация. Ведущая сообщила, что лидируют два билета. Вдруг из мешка достают номер 4 и с фанфарами объявляют: "Новогодний миллиард разыгран!". Мы с женой переглянулись и поняли, что именно этого номера не хватало для выигрыша. Четверка присутствует в датах рождения и у меня, и у супруги. Теперь будем считать эту цифру судьбоносной и победоносной", – рассказал Александр.
Хотя супруги и лично видели свою победу в телеэфире, поверить в нее первые дни не могли. Проверяли информацию на сайте, изучали, как получить выигрыш. И только в середине февраля отправились со счастливым билетом в Москву в лотерейный центр.
Вселенная слышит помыслы
"Вселенная будто услышала наши помыслы и подарила нам этот громадный приз. Мы с женой рассуждаем так: раз столько денег досталось нам, то однозначно нужно совершить добрые дела. Будем оказывать адресную помощь нуждающимся, больным детям и приютам. Конечно, и близких обеспечим необходимым. Сами распрощаемся с кредитами и купим новый автомобиль. Расходовать деньги будем разумно, возможно, вложим их в свое дело", – делился планами победитель в ожидании выплаты.
Александр Земсков с супругой стали вторыми, чей билет выиграл миллиард в истории лотереи "Русское лото". А первой была Надежда Бартош из Подмосковья в 2020 году.
Воля случая: миллиард в подарок на день рождения
© Фото предоставлено пресс-службой "Столото"Новогодний миллиард от "Русского лото"
© Фото предоставлено пресс-службой "Столото"
Новогодний миллиард от "Русского лото"
По словам Надежды Бартош, она лотерейный игрок со стажем. Покупает билеты несколько раз в год и никогда не пропускает новогодние тиражи "Русского лото".
"Это уже традиция – покупать билеты для себя и близких. Для нас это развлечение, а не способ заработать деньги", – уверяет Надежда.
Но тогда, в 2020 году, удача особенно постаралась и решила преподнести ей громадный сюрприз "руками" дочери, да прямо к дню рождения. Дело в том, что к праздничному тиражу у Надежды уже был припасен десяток билетов, но выигрыш принес тот, что купили с подачи дочки.
Первые попавшиеся билеты – и такая удача!
"У меня день рождения 31 декабря. Сын с дочерью спрашивали, что мне подарить. Я попросила билет "Русского лото", так как все остальное у меня есть. Торговый центр уже закрывался, когда дочь предложила мне купить билет. Обычно я смотрю счастливые числа, но в этот раз пришлось выбирать билеты в спешке. Взяла три: сверху, из середины и снизу пачки – первые попавшиеся", – рассказала Надежда.
Сумму выигрыша узнали не сразу, потому что телеэфир не смотрели, а только 3 января. Счастливым оказался первый же проверенный билет из подарочной тройки. Вот тебе и спешка за минуты до закрытия магазина!
Проверка на везение и эмоциональная встряска
Равновероятность и случайность – два принципа, заложенные в основу всех лотерей. Это означает, что повлиять на результат нельзя. Но можно купить билет и испытать удачу, а еще – фонтан эмоций. Азарт, адреналин, драйв – даже психологи признают плюсы игры в лотерею. По их мнению, это и хорошая эмоциональная встряска, в которой периодически нуждается человек, и экологичный способ утилизации стресса.
Кому Фортуна улыбнется или поцелует в щеку в 2024 году, узнаем 1 января. Еще сумма с девятью нолями, сто призов по миллиону, множество других ценных подарков – и новые удивительные истории. О людях и невероятном везении. Пусть и в денежном эквиваленте.
"Новогодний миллиард" является зарегистрированным товарным знаком. Фраза "Самый ожидаемый розыгрыш года" означает, что тираж № 1526 лотереи "Русское лото" является самым ожидаемым среди лотерей, распространяемых под брендом "Столото". Фраза "Всего будет разыгрываться более 2 млрд рублей" обозначает общий размер средств, которые могут выиграть участники тиража № 1526. Лотерея "ВГЛ 4 Спорт", алгоритм определения выигрышей № 3 ("Русское лото"). Срок проведения лотереи до 31.12.2029. Информация об организаторе лотереи, о правилах ее проведения, о призовом фонде лотереи, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей – на сайте stoloto.ru.
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