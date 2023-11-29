https://ria.ru/20231129/milliard_ot_russkogo_loto-1911532480.html

Миллиард от "Русского лото": счастливый билет на Новый год

Новогодний миллиард 2024 от Русского лото: сколько стоит билет и дата розыгрыша

Миллиард от "Русского лото": счастливый билет на Новый год

Новый год – время чудес, внушают нам с детства. И мы верим, потому что хочется. А если душа человека жаждет чуда, когда-нибудь оно случится. Особенно если... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:14

2023-11-29T14:14

2023-11-29T14:14

россия

столото

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Новый год – время чудес, внушают нам с детства. И мы верим, потому что хочется. А если душа человека жаждет чуда, когда-нибудь оно случится. Особенно если найдется тот, кто сотворит его для вас. А может, чудотворцем станете вы? Как в том анекдоте, начните с малого – купите лотерейный билет. Чтобы попробовать выиграть новогодний миллиард от "Русского лото". Или подарить шанс на выигрыш близкому человеку.В ожидании чудаТакой подарок как минимум добавит Новому году интриги. Пик ожидания придется не на бой курантов, а на праздничный новогодний тираж "Русского лото". По традиции смотреть его можно 1 января в прямом эфире телеканала НТВ в передаче "Новогодний миллиард" (18+). В приближающемся 2024 году трансляция состоится в 15:30 по московскому времени, тираж – № 1526. Всего будет разыгрываться более двух миллиардов рублей, а главный приз – миллиард!Поцелуй Фортуны и лотерейное счастье"Бегала по квартире и кричала от счастья!", "По телу побежали мурашки", "Проверила билеты и заплакала от счастья", "Полночи пересчитывала нули", "Не просто радовался, а прыгал от счастья", "Фортуна поцеловала меня в щеку"… Все это эмоции счастливчиков, которым довелось сорвать огромный куш, купив билет "Русского лото". Или несколько: представьте, есть и те, у кого однажды все билеты оказались выигрышными.Самый ожидаемый розыгрыш годаЭтот тираж Россия ждет особо. Ведь именно здесь можно стать обладателем целого миллиарда рублей! Для миллионов телезрителей новогодний тираж – это уже ритуал. В 2024 году "Новогодний миллиард" от "Русского лото" проведут в седьмой раз. Статистика выигрышей впечатляет. За эти годы участники праздничной лотереи выиграли более 15,5 миллиарда рублей, что прибавило стране 938 новых лотерейных миллионеров. А двое из них обрели статус лотерейных миллиардеров.Ставка на звезду: кто поздравит песней нового миллиардера?В праздничном новогоднем шоу участвуют звезды российской эстрады. Попробуйте угадать, кто добавит музыкального драйва "Новогоднему миллиарду" – 2024. Пока это интрига. В секрете держится и имя ведущего.Как принять участие в праздничном тираже "Русского лото"?Правила лотереи просты. Комбинации чисел в билетах уже отмечены. Надо лишь выбрать билет с любимыми цифрами. Или теми, за которые глаз зацепился. Методика выбора у каждого своя: от "пальцем в небо" до скрупулезного анализа результатов предыдущих тиражей. Одни надеются поймать удачу за хвост, другие – разгадать механизм действия колеса Фортуны. Неважно, как вы выберете билет. Ведь у каждого билета – равная вероятность на выигрыш. Именно этот принцип обеспечивает лотереям популярность уже несколько столетий. Да и стоит билет 150 рублей: неплохая цена за шанс получить просто астрономическую сумму. Считай, почти бесплатно.Итак, билеты вы выбрали – на сайте или в мобильном приложении "Столото" (18+), оплатили онлайн и ждете первый новогодний день – 1 января. Приобрести их можно и офлайн – в фирменных точках компании или у партнеров по распространению: "Бристоль", "Красное и Белое", "Лента", Fix Price, "Окей", "Лукойл", "Газпронефть" и пр.Как проходит розыгрыш?Розыгрыш проводится в несколько туров. Ведущий достает из мешка бочонки с номерами, а вы ищете их в своем билете. Есть – зачеркиваете. В мешке – 90 бочонков, на билете – два поля и 30 чисел. В первом туре выигрывают билеты, где совпали пять цифр в любой горизонтали. Главное, чтобы выигрышная комбинация сложилась раньше, чем в других билетах. Разыгрывается главный приз уже во втором туре. Тут удачи понадобится в разы больше. Выиграет тот, у кого раньше других совпадут все 15 чисел в одном из полей. Следующий этап – розыгрыш ста призов по миллиону, а после в ход пойдет оставшийся призовой фонд тиража.Как проверить свой билет?Не попали на трансляцию прямого эфира на НТВ или в соцсетях "Столото" (18+)? Бывает – 1 января все-таки. Вернетесь в цивилизацию – можете посмотреть запись передачи на ютубе или проверить результаты на сайте распространителя лотереи. А еще можно позвонить на горячую линию "Столото". Если счастливчик именно вы, выигрыш никуда от вас не уйдет.А все ли честно?Все будет по-честному – можете не опасаться. Ведь контроль за проведением лотерей осуществляет прежде всего организатор. В случае с "Русским лото" – Минспорта России. Надзор в соответствии с законодательством осуществляет ФНС России. На страже справедливости всегда стоит независимая тиражная комиссия. Она контролирует соблюдение принципа случайности формирования выигрышной комбинации, которая в "Русском лото" осуществляется с помощью специального лотерейного оборудования: мешка и бочонков. Тиражная комиссия проверяет бочонки на отсутствие повреждений, идентичность по весу, размерам и гладкости. Если что-то не так, меняют весь комплект. Комиссия также наблюдает за корректностью проведения тиража, фиксирует итоги, подписывает протокол. А розыгрыш "Новогоднего миллиарда", поскольку именно здесь разыгрывается колоссальный главный приз, проводится еще и в прямом эфире.Как получить выигрыш?Способ получения выигрыша зависит от его размера и способа приобретения билета. В целом, общий срок обращения за выигрышем через лотерейный центр составляет около трех с половиной лет. Если победитель в этот период не обратится за выигрышем, то согласно российскому законодательству все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в федеральный бюджет. Но, как правило, оседлавшие удачу не откладывают в долгий ящик возможность ее монетизировать и стать миллионером. А то и миллиардером.3000 миллионеров за десять летКрупнейшие в истории российских лотерей выигрыши принесло людям именно "Русское лото". Два игрока стали миллиардерами, еще пять выиграли от 500 миллионов до миллиарда. Если же считать с 2014 года, когда лотерея получила статус государственной, благодаря "Русскому лото" появилось уже больше 3000 выигравших миллион. А общая сумма выигрышей превысила 60 миллиардов рублей.Выиграть миллиард? Это реально!Новогоднее чудо в первый день нынешнего – 2023 года произошло с семьей слесаря Александра Земскова из Нижнего Новгорода."Во втором туре сложилась предвыигрышная ситуация. Ведущая сообщила, что лидируют два билета. Вдруг из мешка достают номер 4 и с фанфарами объявляют: "Новогодний миллиард разыгран!". Мы с женой переглянулись и поняли, что именно этого номера не хватало для выигрыша. Четверка присутствует в датах рождения и у меня, и у супруги. Теперь будем считать эту цифру судьбоносной и победоносной", – рассказал Александр.Хотя супруги и лично видели свою победу в телеэфире, поверить в нее первые дни не могли. Проверяли информацию на сайте, изучали, как получить выигрыш. И только в середине февраля отправились со счастливым билетом в Москву в лотерейный центр.Вселенная слышит помыслы"Вселенная будто услышала наши помыслы и подарила нам этот громадный приз. Мы с женой рассуждаем так: раз столько денег досталось нам, то однозначно нужно совершить добрые дела. Будем оказывать адресную помощь нуждающимся, больным детям и приютам. Конечно, и близких обеспечим необходимым. Сами распрощаемся с кредитами и купим новый автомобиль. Расходовать деньги будем разумно, возможно, вложим их в свое дело", – делился планами победитель в ожидании выплаты.Александр Земсков с супругой стали вторыми, чей билет выиграл миллиард в истории лотереи "Русское лото". А первой была Надежда Бартош из Подмосковья в 2020 году.Воля случая: миллиард в подарок на день рожденияПо словам Надежды Бартош, она лотерейный игрок со стажем. Покупает билеты несколько раз в год и никогда не пропускает новогодние тиражи "Русского лото"."Это уже традиция – покупать билеты для себя и близких. Для нас это развлечение, а не способ заработать деньги", – уверяет Надежда.Но тогда, в 2020 году, удача особенно постаралась и решила преподнести ей громадный сюрприз "руками" дочери, да прямо к дню рождения. Дело в том, что к праздничному тиражу у Надежды уже был припасен десяток билетов, но выигрыш принес тот, что купили с подачи дочки.Первые попавшиеся билеты – и такая удача!"У меня день рождения 31 декабря. Сын с дочерью спрашивали, что мне подарить. Я попросила билет "Русского лото", так как все остальное у меня есть. Торговый центр уже закрывался, когда дочь предложила мне купить билет. Обычно я смотрю счастливые числа, но в этот раз пришлось выбирать билеты в спешке. Взяла три: сверху, из середины и снизу пачки – первые попавшиеся", – рассказала Надежда.Сумму выигрыша узнали не сразу, потому что телеэфир не смотрели, а только 3 января. Счастливым оказался первый же проверенный билет из подарочной тройки. Вот тебе и спешка за минуты до закрытия магазина!Проверка на везение и эмоциональная встряскаРавновероятность и случайность – два принципа, заложенные в основу всех лотерей. Это означает, что повлиять на результат нельзя. Но можно купить билет и испытать удачу, а еще – фонтан эмоций. Азарт, адреналин, драйв – даже психологи признают плюсы игры в лотерею. По их мнению, это и хорошая эмоциональная встряска, в которой периодически нуждается человек, и экологичный способ утилизации стресса.Кому Фортуна улыбнется или поцелует в щеку в 2024 году, узнаем 1 января. Еще сумма с девятью нолями, сто призов по миллиону, множество других ценных подарков – и новые удивительные истории. О людях и невероятном везении. Пусть и в денежном эквиваленте."Новогодний миллиард" является зарегистрированным товарным знаком. Фраза "Самый ожидаемый розыгрыш года" означает, что тираж № 1526 лотереи "Русское лото" является самым ожидаемым среди лотерей, распространяемых под брендом "Столото". Фраза "Всего будет разыгрываться более 2 млрд рублей" обозначает общий размер средств, которые могут выиграть участники тиража № 1526. Лотерея "ВГЛ 4 Спорт", алгоритм определения выигрышей № 3 ("Русское лото"). Срок проведения лотереи до 31.12.2029. Информация об организаторе лотереи, о правилах ее проведения, о призовом фонде лотереи, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей – на сайте stoloto.ru.Реклама, АО "ТК "Центр", erid: 4CQwVszH9pWuKRxtvpw

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, столото