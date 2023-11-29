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Салливан встретился в Вашингтоне с избранным президентом Аргентины Милеем - РИА Новости, 29.11.2023
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05:02 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/miley-1912524038.html
Салливан встретился в Вашингтоне с избранным президентом Аргентины Милеем
Салливан встретился в Вашингтоне с избранным президентом Аргентины Милеем - РИА Новости, 29.11.2023
Салливан встретился в Вашингтоне с избранным президентом Аргентины Милеем
Советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился в Вашингтоне с избранным президентом Аргентины Хавьером Милеем, сообщает Белый дом. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T05:02
2023-11-29T05:02
аргентина
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сша
джейк салливан
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился в Вашингтоне с избранным президентом Аргентины Хавьером Милеем, сообщает Белый дом. "Салливан встретился с Милеем, чтобы обсудить важность продолжения строительства сильных отношений США и Аргентины по экономическим вопросам, совместным приоритетам, подобным инвестициям в технологии и чистую энергию, продвижению прав человека и отстаиванию демократии по всему миру", - говорится в сообщении. Салливан поздравил Милея с победой на выборах и обязался продолжать тесную координацию двух стран, сообщает Белый дом.
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аргентина, вашингтон (штат), сша, джейк салливан, в мире
Аргентина, Вашингтон (штат), США, Джейк Салливан, В мире
Салливан встретился в Вашингтоне с избранным президентом Аргентины Милеем

В Вашингтоне прошла встреча Салливана и избранного президента Аргентины Милея

© AP Photo / Natacha PisarenkoИзбранный президент Аргентины Хавьер Милей
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился в Вашингтоне с избранным президентом Аргентины Хавьером Милеем, сообщает Белый дом.
"Салливан встретился с Милеем, чтобы обсудить важность продолжения строительства сильных отношений США и Аргентины по экономическим вопросам, совместным приоритетам, подобным инвестициям в технологии и чистую энергию, продвижению прав человека и отстаиванию демократии по всему миру", - говорится в сообщении.
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Салливан поздравил Милея с победой на выборах и обязался продолжать тесную координацию двух стран, сообщает Белый дом.
 
АргентинаВашингтон (штат)СШАДжейк СалливанВ мире
 
 
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