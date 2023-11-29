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Салливан встретился в Вашингтоне с избранным президентом Аргентины Милеем
Салливан встретился в Вашингтоне с избранным президентом Аргентины Милеем - РИА Новости, 29.11.2023
Салливан встретился в Вашингтоне с избранным президентом Аргентины Милеем
Советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился в Вашингтоне с избранным президентом Аргентины Хавьером Милеем, сообщает Белый дом. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T05:02
2023-11-29T05:02
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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился в Вашингтоне с избранным президентом Аргентины Хавьером Милеем, сообщает Белый дом. "Салливан встретился с Милеем, чтобы обсудить важность продолжения строительства сильных отношений США и Аргентины по экономическим вопросам, совместным приоритетам, подобным инвестициям в технологии и чистую энергию, продвижению прав человека и отстаиванию демократии по всему миру", - говорится в сообщении. Салливан поздравил Милея с победой на выборах и обязался продолжать тесную координацию двух стран, сообщает Белый дом.
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аргентина, вашингтон (штат), сша, джейк салливан, в мире
Аргентина, Вашингтон (штат), США, Джейк Салливан, В мире
Салливан встретился в Вашингтоне с избранным президентом Аргентины Милеем
В Вашингтоне прошла встреча Салливана и избранного президента Аргентины Милея
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился в Вашингтоне с избранным президентом Аргентины Хавьером Милеем, сообщает Белый дом.
"Салливан встретился с Милеем, чтобы обсудить важность продолжения строительства сильных отношений США и Аргентины по экономическим вопросам, совместным приоритетам, подобным инвестициям в технологии и чистую энергию, продвижению прав человека и отстаиванию демократии по всему миру", - говорится в сообщении.
Милей сделал первое заявление после избрания на пост президента Аргентины
Салливан поздравил Милея с победой на выборах и обязался продолжать тесную координацию двух стран, сообщает Белый дом.