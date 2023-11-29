https://ria.ru/20231129/mid-1912579373.html
МИД России подтвердил прекращение действия двух соглашений с Украиной
МИД России подтвердил прекращение действия двух соглашений с Украиной - РИА Новости, 29.11.2023
МИД России подтвердил прекращение действия двух соглашений с Украиной
Действие соглашения между Россией и Украиной о координации деятельности железнодорожного транспорта прекращено, официальное сообщение МИД РФ размещено на сайте... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:26
2023-11-29T11:26
2023-11-29T12:31
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Действие соглашения между Россией и Украиной о координации деятельности железнодорожного транспорта прекращено, официальное сообщение МИД РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Четырнадцатого ноября 2023 года прекращено действие Соглашения между Советом Министров - Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о координации деятельности железнодорожного транспорта, подписанного в Москве 14 мая 1993 года", - говорится в сообщении.Соглашение между Россией и Украиной о порядке пересечения границы жителями приграничных регионов обеих стран прекратило действие, соответствующее сообщение МИД РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Девятого ноября 2023 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями приграничных районов Российской Федерации и Украины, подписанного в Донецке 18 октября 2011 года", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, украина, москва
В мире, Россия, Украина, Москва
МИД России подтвердил прекращение действия двух соглашений с Украиной
МИД РФ: действие двух соглашений с Украиной прекращены