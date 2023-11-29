Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала провокацию против христиан в Иерусалиме - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:07 29.11.2023 (обновлено: 11:13 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/mid-1912574171.html
Захарова прокомментировала провокацию против христиан в Иерусалиме
Захарова прокомментировала провокацию против христиан в Иерусалиме - РИА Новости, 29.11.2023
Захарова прокомментировала провокацию против христиан в Иерусалиме
Москва встревожена информацией о провокациях против представителей христианской общины Иерусалима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:07
2023-11-29T11:13
религия
в мире
россия
иерусалим
москва
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891119469_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_457d2baf7e97b02081e011ba10a18a5a.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Москва встревожена информацией о провокациях против представителей христианской общины Иерусалима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы также крайне встревожены информацией об участившихся провокационных действиях против представителей христианской общины Иерусалима. В частности, обратили внимание на конфликтную ситуацию, которая сложилась вокруг расположенных в старом городе так называемых армянских садов. Они стали объектом судебного разбирательства между армянским патриархатом Иерусалима и одной из пропоселенческих израильских организаций", - сказала она на брифинге.По ее словам, речь идет о строительстве гостиничного комплекса на спорном участке, что "привело к столкновениям между местными армянами и иудейскими радикалами". Москва призывает власти Израиля принять меры для обеспечения справедливого решения этого вопроса в рамках закона, отметила официальный представитель МИД РФ.
россия
иерусалим
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891119469_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_bbb99a2c0ebc019409fd108e5b93632f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иерусалим, москва, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мария захарова
Религия, В мире, Россия, Иерусалим, Москва, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Мария Захарова
Захарова прокомментировала провокацию против христиан в Иерусалиме

Захарова: Москва встревожена из-за провокаций против христиан в Иерусалиме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Москва встревожена информацией о провокациях против представителей христианской общины Иерусалима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Мы также крайне встревожены информацией об участившихся провокационных действиях против представителей христианской общины Иерусалима. В частности, обратили внимание на конфликтную ситуацию, которая сложилась вокруг расположенных в старом городе так называемых армянских садов. Они стали объектом судебного разбирательства между армянским патриархатом Иерусалима и одной из пропоселенческих израильских организаций", - сказала она на брифинге.
По ее словам, речь идет о строительстве гостиничного комплекса на спорном участке, что "привело к столкновениям между местными армянами и иудейскими радикалами". Москва призывает власти Израиля принять меры для обеспечения справедливого решения этого вопроса в рамках закона, отметила официальный представитель МИД РФ.
 
РелигияВ миреРоссияИерусалимМоскваОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала