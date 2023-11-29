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Захарова прокомментировала провокацию против христиан в Иерусалиме
Захарова прокомментировала провокацию против христиан в Иерусалиме - РИА Новости, 29.11.2023
Захарова прокомментировала провокацию против христиан в Иерусалиме
Москва встревожена информацией о провокациях против представителей христианской общины Иерусалима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:07
2023-11-29T11:07
2023-11-29T11:13
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мария захарова
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Москва встревожена информацией о провокациях против представителей христианской общины Иерусалима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы также крайне встревожены информацией об участившихся провокационных действиях против представителей христианской общины Иерусалима. В частности, обратили внимание на конфликтную ситуацию, которая сложилась вокруг расположенных в старом городе так называемых армянских садов. Они стали объектом судебного разбирательства между армянским патриархатом Иерусалима и одной из пропоселенческих израильских организаций", - сказала она на брифинге.По ее словам, речь идет о строительстве гостиничного комплекса на спорном участке, что "привело к столкновениям между местными армянами и иудейскими радикалами". Москва призывает власти Израиля принять меры для обеспечения справедливого решения этого вопроса в рамках закона, отметила официальный представитель МИД РФ.
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в мире, россия, иерусалим, москва, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мария захарова
Религия, В мире, Россия, Иерусалим, Москва, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Мария Захарова
Захарова прокомментировала провокацию против христиан в Иерусалиме
Захарова: Москва встревожена из-за провокаций против христиан в Иерусалиме