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Часть школ на Сахалине и Курилах перевели на "удаленку" из-за непогоды - РИА Новости, 29.11.2023
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04:43 29.11.2023
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Часть школ на Сахалине и Курилах перевели на "удаленку" из-за непогоды
Часть школ на Сахалине и Курилах перевели на "удаленку" из-за непогоды - РИА Новости, 29.11.2023
Часть школ на Сахалине и Курилах перевели на "удаленку" из-за непогоды
Учащихся ряда школ на Сахалине и Курилах в среду перевели на "удаленку" из-за непогоды, информирует региональное министерство образования. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T04:43
2023-11-29T04:43
сахалин
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Учащихся ряда школ на Сахалине и Курилах в среду перевели на "удаленку" из-за непогоды, информирует региональное министерство образования. "В связи с неблагоприятными погодными условиями на дистанционное обучение переведены учащиеся Долинского, Невельского, Курильского районов, начальные классы Томаринского и Макаровского районов, первая смена Холмского района", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. С ночи часть муниципалитетов Сахалинской области накрыла метель. Экстренное предупреждение объявлено из-за урагана в двух районах на Курилах, закрыт для движения ряд муниципальных автодорог.
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сахалин, сахалинская область, происшествия
Сахалин, Сахалинская область, Происшествия
Часть школ на Сахалине и Курилах перевели на "удаленку" из-за непогоды

Учащихся ряда школ на Сахалине и Курилах перевели на "удаленку" из-за метели

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Учащихся ряда школ на Сахалине и Курилах в среду перевели на "удаленку" из-за непогоды, информирует региональное министерство образования.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями на дистанционное обучение переведены учащиеся Долинского, Невельского, Курильского районов, начальные классы Томаринского и Макаровского районов, первая смена Холмского района", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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Вчера, 20:18
С ночи часть муниципалитетов Сахалинской области накрыла метель. Экстренное предупреждение объявлено из-за урагана в двух районах на Курилах, закрыт для движения ряд муниципальных автодорог.
 
СахалинСахалинская областьПроисшествия
 
 
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