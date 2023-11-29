https://ria.ru/20231129/metel-1912523497.html
Часть школ на Сахалине и Курилах перевели на "удаленку" из-за непогоды
Часть школ на Сахалине и Курилах перевели на "удаленку" из-за непогоды - РИА Новости, 29.11.2023
Часть школ на Сахалине и Курилах перевели на "удаленку" из-за непогоды
Учащихся ряда школ на Сахалине и Курилах в среду перевели на "удаленку" из-за непогоды, информирует региональное министерство образования. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T04:43
2023-11-29T04:43
2023-11-29T04:43
сахалин
сахалинская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Учащихся ряда школ на Сахалине и Курилах в среду перевели на "удаленку" из-за непогоды, информирует региональное министерство образования. "В связи с неблагоприятными погодными условиями на дистанционное обучение переведены учащиеся Долинского, Невельского, Курильского районов, начальные классы Томаринского и Макаровского районов, первая смена Холмского района", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. С ночи часть муниципалитетов Сахалинской области накрыла метель. Экстренное предупреждение объявлено из-за урагана в двух районах на Курилах, закрыт для движения ряд муниципальных автодорог.
https://ria.ru/20231128/shtorm-1912491315.html
сахалин
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, сахалинская область, происшествия
Сахалин, Сахалинская область, Происшествия
Часть школ на Сахалине и Курилах перевели на "удаленку" из-за непогоды
Учащихся ряда школ на Сахалине и Курилах перевели на "удаленку" из-за метели
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Учащихся ряда школ на Сахалине и Курилах в среду перевели на "удаленку" из-за непогоды, информирует региональное министерство образования.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями на дистанционное обучение переведены учащиеся Долинского, Невельского, Курильского районов, начальные классы Томаринского и Макаровского районов, первая смена Холмского района", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Глава МЧС Крыма оценил ущерб от шторма
С ночи часть муниципалитетов Сахалинской области
накрыла метель. Экстренное предупреждение объявлено из-за урагана в двух районах на Курилах, закрыт для движения ряд муниципальных автодорог.