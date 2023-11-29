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Часть школ на Сахалине и Курилах перевели на "удаленку" из-за непогоды

Часть школ на Сахалине и Курилах перевели на "удаленку" из-за непогоды - РИА Новости, 29.11.2023

Часть школ на Сахалине и Курилах перевели на "удаленку" из-за непогоды

Учащихся ряда школ на Сахалине и Курилах в среду перевели на "удаленку" из-за непогоды, информирует региональное министерство образования. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T04:43

2023-11-29T04:43

2023-11-29T04:43

сахалин

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Учащихся ряда школ на Сахалине и Курилах в среду перевели на "удаленку" из-за непогоды, информирует региональное министерство образования. "В связи с неблагоприятными погодными условиями на дистанционное обучение переведены учащиеся Долинского, Невельского, Курильского районов, начальные классы Томаринского и Макаровского районов, первая смена Холмского района", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. С ночи часть муниципалитетов Сахалинской области накрыла метель. Экстренное предупреждение объявлено из-за урагана в двух районах на Курилах, закрыт для движения ряд муниципальных автодорог.

https://ria.ru/20231128/shtorm-1912491315.html

сахалин

сахалинская область

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сахалин, сахалинская область, происшествия