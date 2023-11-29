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Боливия присоединилась к рынку Меркосур - РИА Новости, 29.11.2023
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16:52 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/merkosur-1912692600.html
Боливия присоединилась к рынку Меркосур
Боливия присоединилась к рынку Меркосур - РИА Новости, 29.11.2023
Боливия присоединилась к рынку Меркосур
Боливия вступает в южноамериканский рынок Меркосур: сенат Бразилии одобрил присоединение страны к этому блоку, сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:52
2023-11-29T16:52
боливия
бразилия
луис инасиу лула да силва
луис арсе
в мире
меркосур
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя - РИА Новости. Боливия вступает в южноамериканский рынок Меркосур: сенат Бразилии одобрил присоединение страны к этому блоку, сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. До настоящего момента для вступления Боливии в Меркосур не хватало одобрения со стороны бразильского конгресса. "Сенат Бразилии одобрил вступление Боливии в Меркосур. Благодарю сенаторов за завершение этого процесса и поздравляю президента Боливии Луиса Арсе и Боливию со вступлением", - написал Лула да Силва в X. Арсе, в свою очередь, назвал решение бразильского парламента "исторической вехой в латиноамериканской интеграции". Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
https://ria.ru/20230705/merkosur-1882275199.html
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боливия, бразилия, луис инасиу лула да силва, луис арсе, в мире, меркосур
Боливия, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Луис Арсе, В мире, Меркосур
Боливия присоединилась к рынку Меркосур

Сенат Бразилии одобрил присоединение Боливии к рынку Меркосур

© Flickr / Rusty DarbonneФлаг Боливии
Флаг Боливии - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Flickr / Rusty Darbonne
Флаг Боливии. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя - РИА Новости. Боливия вступает в южноамериканский рынок Меркосур: сенат Бразилии одобрил присоединение страны к этому блоку, сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
До настоящего момента для вступления Боливии в Меркосур не хватало одобрения со стороны бразильского конгресса.
"Сенат Бразилии одобрил вступление Боливии в Меркосур. Благодарю сенаторов за завершение этого процесса и поздравляю президента Боливии Луиса Арсе и Боливию со вступлением", - написал Лула да Силва в X. Арсе, в свою очередь, назвал решение бразильского парламента "исторической вехой в латиноамериканской интеграции".
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Церемония фотографирования лидеров стран Меркосур во время саммита в Пуэрто-Игуасу, Аргентина. 4 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Лидеры стран Меркосур не смогли принять декларацию по итогам саммита
5 июля, 03:38
 
БоливияБразилияЛуис Инасиу Лула да СилваЛуис АрсеВ миреМеркосур
 
 
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