https://ria.ru/20231129/megamarket-1912591879.html

В "Мегамаркете" озвучили результаты "Черной пятницы"

В "Мегамаркете" озвучили результаты "Черной пятницы" - РИА Новости, 29.11.2023

В "Мегамаркете" озвучили результаты "Черной пятницы"

Аналитики маркетплейса "Мегамаркет" оценили спрос во время недели, посвященной распродаже "Черная пятница", которая пришлась на период с 20 по 26 ноября и... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:30

2023-11-29T13:30

2023-11-29T15:33

пресс-релизы

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МОСКВА, 29 ноя – пресс-служба ООО "Мегамаркет". Аналитики маркетплейса "Мегамаркет" оценили спрос во время недели, посвященной распродаже "Черная пятница", которая пришлась на период с 20 по 26 ноября и сравнили его с показателями аналогичного периода прошлого года. Оборот площадки вырос в восемь раз, количество заказов — в три, а показатель среднего чека — в 2,6 раза, за неделю акции он составил 11488 рублей. Самый большой чек составил 1,7 миллиона рублей – заказ отправился в Московский регион. В этом году в распродаже приняли участие в 2.5 раза больше клиентов, чем годом ранее. Пик активности пришелся на пятницу 24 ноября: с 12 до 15 часов пользователи маркетплейса совершили свыше 87 тысяч заказов. Продавцов, принявших участие в акции, было в два раза больше, чем годом ранее, а востребованных покупателями офферов – в 2,4 раза.За неделю распродажи почти половину от общего оборота площадки заняли товары из категорий "Смартфоны и аксессуары", "Бытовая техника" и "Компьютерная техника". Больше всего заказов было совершено в категориях "Супермаркет", "Бытовая техника" и "Товары для дома" — на них пришлось около 36% всех сделок на маркетплейсе.В топе лидеров по количеству совершенных заказов находятся регионы: Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Далее идут Самарская и Свердловская области и Краснодарский край. Самым отдаленным от столицы стал Чукотский автономный округ – жители этого региона чаще всего совершали заказы в категории "Супермаркет".Большая ежегодная распродажа "Черная пятница" прошла в России с 23 по 25 ноября. В этот период пользователям маркетплейса доступны скидки и кешбэк на товары до 70%. В прошлом году "Мегамаркет" проводил неделю "Черной пятницы" с 21 по 27 ноября.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы