https://ria.ru/20231129/medsestra-1912685901.html
В Ярославле медсестра брала кровь у нескольких детей одной иглой
В Ярославле медсестра брала кровь у нескольких детей одной иглой - РИА Новости, 29.11.2023
В Ярославле медсестра брала кровь у нескольких детей одной иглой
Руководство поликлиники в Ярославле отстранило от работы начинающую медсестру, которая колола детям палец одной иглой при заборе крови, у четверых юных... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:29
2023-11-29T16:29
2023-11-29T16:29
здоровье - общество
ярославль
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Руководство поликлиники в Ярославле отстранило от работы начинающую медсестру, которая колола детям палец одной иглой при заборе крови, у четверых юных пациентов для проверки здоровья возьмут анализы, сообщили РИА Новости в Минздраве Ярославской области. Ранее в одной из групп в соцсети "ВКонтакте" появилась информация от одной из жительниц Ярославля о том, что в поликлинике Дзержинского района медсестра на диспансеризации колола детям палец для забора крови одной иглой. "Действительно, данная ситуация подтверждается руководством медицинской организации. Молодой специалист поступила на работу в поликлинику недавно после обучения в медицинском колледже и получения аккредитации <...> В настоящее время она отстранена от работы с детьми", - говорится в комментарии Минздрава Ярославской области, предоставленном РИА Новости.В Минздраве подчеркнули, что начинающая медсестра прошла инструктаж по соблюдению техники безопасности и соблюдению санитарных норм на рабочем месте. "В отношении четырех детей, которым был проведен неправильный забор крови, в соответствии с СанПИН будет проведен полный комплекс контрольных анализов. По предварительным данным, все дети, которым был проведен данный забор, были здоровы. Дети взяты под динамическое наблюдение", - информирует ведомство. Сообщается также, что в настоящее время в поликлинике идет проверка безопасности деятельности клинико-диагностической лаборатории. Также администрация медицинской организации сообщила, что в лаборатории имеется достаточный запас автоматических одноразовых ланцетов для забора крови, исключающих повторное применение, подчеркнули в региональном минздраве. В управлении Росздравнадзора по Ярославской области пояснили РИА Новости, что не готовы комментировать инцидент, пока не получат всю необходимую документацию из регионального Минздрава. Прокуратура Ярославской области сообщает, что после публикаций СМИ начала проверку исполнения в медучреждении требований законодательства о здравоохранении.
https://ria.ru/20230616/bolnitsa-1878611785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, ярославль, ярославская область
Здоровье - Общество, Ярославль, Ярославская область
В Ярославле медсестра брала кровь у нескольких детей одной иглой
В Ярославле отстранили от работы медсестру, бравшую кровь у детей одной иглой
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Руководство поликлиники в Ярославле отстранило от работы начинающую медсестру, которая колола детям палец одной иглой при заборе крови, у четверых юных пациентов для проверки здоровья возьмут анализы, сообщили РИА Новости в Минздраве Ярославской области.
Ранее в одной из групп в соцсети "ВКонтакте" появилась информация от одной из жительниц Ярославля о том, что в поликлинике Дзержинского района медсестра на диспансеризации колола детям палец для забора крови одной иглой.
«
"Действительно, данная ситуация подтверждается руководством медицинской организации. Молодой специалист поступила на работу в поликлинику недавно после обучения в медицинском колледже и получения аккредитации <...> В настоящее время она отстранена от работы с детьми", - говорится в комментарии Минздрава Ярославской области, предоставленном РИА Новости.
В Минздраве подчеркнули, что начинающая медсестра прошла инструктаж по соблюдению техники безопасности и соблюдению санитарных норм на рабочем месте.
"В отношении четырех детей, которым был проведен неправильный забор крови, в соответствии с СанПИН будет проведен полный комплекс контрольных анализов. По предварительным данным, все дети, которым был проведен данный забор, были здоровы. Дети взяты под динамическое наблюдение", - информирует ведомство.
Сообщается также, что в настоящее время в поликлинике идет проверка безопасности деятельности клинико-диагностической лаборатории. Также администрация медицинской организации сообщила, что в лаборатории имеется достаточный запас автоматических одноразовых ланцетов для забора крови, исключающих повторное применение, подчеркнули в региональном минздраве.
В управлении Росздравнадзора по Ярославской области пояснили РИА Новости, что не готовы комментировать инцидент, пока не получат всю необходимую документацию из регионального Минздрава.
Прокуратура Ярославской области сообщает, что после публикаций СМИ начала проверку исполнения в медучреждении требований законодательства о здравоохранении.
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