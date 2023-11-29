https://ria.ru/20231129/matushkin-1912695721.html

Матушкин: поклониться подвигу Зои Космодемьянской – святая традиция

Матушкин: поклониться подвигу Зои Космодемьянской – святая традиция - РИА Новости, 29.11.2023

Матушкин: поклониться подвигу Зои Космодемьянской – святая традиция

Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным возложили цветы к памятнику первой женщины, удостоенной звания Героя Советского... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:00

2023-11-29T17:00

2023-11-29T17:00

тамбовская область

тамбовская областная дума

зоя космодемьянская

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным возложили цветы к памятнику первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, партизанки Зои Космодемьянской, сообщает пресс-служба регионального парламента. "После изуверских пыток 29 ноября в 1941 году была казнена фашистами наша землячка Зоя Космодемьянская. Юная девушка, которая добровольно пошла на фронт, стала для всего мира примером мужества, непоколебимой силы духа, бесстрашия и любви к Родине. Это святая традиция – прийти в этот день к мемориалу и поклониться подвигу Зои, а в ее лице и подвигу всех защитников нашей страны, отдавших жизнь за свободу нашего государства", - приводятся в сообщении слова Матушкина. По его мнению, сегодня, когда наша страна вновь столкнулась с проявлениями нацизма, обществу необходимо как никогда быть сплоченным и единым. "Сегодня наша страна нуждается в помощи отважных ребят, готовых бороться за ее интересы, за ее независимое будущее. Многие наши ребята, как и когда-то Зоя Космодемьянская, решили стать добровольцами – участниками специальной военной операции. Их выбор заслуживает огромного уважения. Многие из них проявляют небывалое мужество и героизм во время выполнения боевых задач. И это не удивительно, ведь их отцы, деды и прадеды героически отстаивали свободу нашей Родины в Великой Отечественной войне. Не могу не упомянуть, что один из депутатов областной Думы сейчас добровольцем принимает участие в СВО. Добровольцем стал и один из членов Общественного совета при Тамбовской областной Думе", – подчеркнул Матушкин.

https://ria.ru/20231107/matushkin-1907976738.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбовская областная дума, зоя космодемьянская