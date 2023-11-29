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Матушкин: поклониться подвигу Зои Космодемьянской – святая традиция - РИА Новости, 29.11.2023
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Тамбовская область
 
17:00 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/matushkin-1912695721.html
Матушкин: поклониться подвигу Зои Космодемьянской – святая традиция
Матушкин: поклониться подвигу Зои Космодемьянской – святая традиция - РИА Новости, 29.11.2023
Матушкин: поклониться подвигу Зои Космодемьянской – святая традиция
Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным возложили цветы к памятнику первой женщины, удостоенной звания Героя Советского... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:00
2023-11-29T17:00
тамбовская область
тамбовская областная дума
зоя космодемьянская
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным возложили цветы к памятнику первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, партизанки Зои Космодемьянской, сообщает пресс-служба регионального парламента. "После изуверских пыток 29 ноября в 1941 году была казнена фашистами наша землячка Зоя Космодемьянская. Юная девушка, которая добровольно пошла на фронт, стала для всего мира примером мужества, непоколебимой силы духа, бесстрашия и любви к Родине. Это святая традиция – прийти в этот день к мемориалу и поклониться подвигу Зои, а в ее лице и подвигу всех защитников нашей страны, отдавших жизнь за свободу нашего государства", - приводятся в сообщении слова Матушкина. По его мнению, сегодня, когда наша страна вновь столкнулась с проявлениями нацизма, обществу необходимо как никогда быть сплоченным и единым. "Сегодня наша страна нуждается в помощи отважных ребят, готовых бороться за ее интересы, за ее независимое будущее. Многие наши ребята, как и когда-то Зоя Космодемьянская, решили стать добровольцами – участниками специальной военной операции. Их выбор заслуживает огромного уважения. Многие из них проявляют небывалое мужество и героизм во время выполнения боевых задач. И это не удивительно, ведь их отцы, деды и прадеды героически отстаивали свободу нашей Родины в Великой Отечественной войне. Не могу не упомянуть, что один из депутатов областной Думы сейчас добровольцем принимает участие в СВО. Добровольцем стал и один из членов Общественного совета при Тамбовской областной Думе", – подчеркнул Матушкин.
https://ria.ru/20231107/matushkin-1907976738.html
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тамбовская областная дума, зоя космодемьянская
Тамбовская область, Тамбовская областная Дума, Зоя Космодемьянская

Матушкин: поклониться подвигу Зои Космодемьянской – святая традиция

© Фото предоставлено пресс-службой Тамбовской областной ДумыМатушкин: поклониться подвигу Зои Космодемьянской – святая традиция
Матушкин: поклониться подвигу Зои Космодемьянской – святая традиция
© Фото предоставлено пресс-службой Тамбовской областной Думы
Матушкин: поклониться подвигу Зои Космодемьянской – святая традиция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным возложили цветы к памятнику первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, партизанки Зои Космодемьянской, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"После изуверских пыток 29 ноября в 1941 году была казнена фашистами наша землячка Зоя Космодемьянская. Юная девушка, которая добровольно пошла на фронт, стала для всего мира примером мужества, непоколебимой силы духа, бесстрашия и любви к Родине. Это святая традиция – прийти в этот день к мемориалу и поклониться подвигу Зои, а в ее лице и подвигу всех защитников нашей страны, отдавших жизнь за свободу нашего государства", - приводятся в сообщении слова Матушкина.
Маскировочная сеть для СВО
Матушкин: депутаты Тамбовской Думы сделали маскировочные сети для СВО
7 ноября, 17:43
По его мнению, сегодня, когда наша страна вновь столкнулась с проявлениями нацизма, обществу необходимо как никогда быть сплоченным и единым.
"Сегодня наша страна нуждается в помощи отважных ребят, готовых бороться за ее интересы, за ее независимое будущее. Многие наши ребята, как и когда-то Зоя Космодемьянская, решили стать добровольцами – участниками специальной военной операции. Их выбор заслуживает огромного уважения. Многие из них проявляют небывалое мужество и героизм во время выполнения боевых задач. И это не удивительно, ведь их отцы, деды и прадеды героически отстаивали свободу нашей Родины в Великой Отечественной войне. Не могу не упомянуть, что один из депутатов областной Думы сейчас добровольцем принимает участие в СВО. Добровольцем стал и один из членов Общественного совета при Тамбовской областной Думе", – подчеркнул Матушкин.
 
Тамбовская областьТамбовская областная ДумаЗоя Космодемьянская
 
 
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