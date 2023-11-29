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ТЦ в Москве продолжил работу после частичного обрушения потолка
ТЦ в Москве продолжил работу после частичного обрушения потолка - РИА Новости, 29.11.2023
ТЦ в Москве продолжил работу после частичного обрушения потолка
Торговый центр "Avenue Southwest" на юго-западе Москвы, в котором обрушилась часть обшивки на потолке, продолжает работать, рассказал РИА Новости очевидец. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T19:27
2023-11-29T19:27
2023-11-29T19:54
происшествия
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Торговый центр "Avenue Southwest" на юго-западе Москвы, в котором обрушилась часть обшивки на потолке, продолжает работать, рассказал РИА Новости очевидец. Как сообщила ранее столичная прокуратура, потолочная конструкция обрушилась в торговом центре на проспекте Вернадского в Москве, предварительно, обошлось без пострадавших. "Торговый центр продолжает работать. Обрушение потолка было на минус 1 этаже рядом с магазином "Перекресток", — рассказал очевидец. Он добавил, что работа магазина приостановлена, место, где произошло обрушение, оцеплено.
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РИА Новости
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происшествия, москва, коммерческая недвижимость
Происшествия, Москва, Коммерческая недвижимость
ТЦ в Москве продолжил работу после частичного обрушения потолка
ТЦ на юго-западе Москвы продолжил работу после частичного обрушения потолка
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Торговый центр "Avenue Southwest" на юго-западе Москвы, в котором обрушилась часть обшивки на потолке, продолжает работать, рассказал РИА Новости очевидец.
Как сообщила ранее столичная прокуратура, потолочная конструкция обрушилась в торговом центре на проспекте Вернадского в Москве, предварительно, обошлось без пострадавших.
"Торговый центр продолжает работать. Обрушение потолка было на минус 1 этаже рядом с магазином "Перекресток", — рассказал очевидец.
Он добавил, что работа магазина приостановлена, место, где произошло обрушение, оцеплено.