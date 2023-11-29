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ТЦ в Москве продолжил работу после частичного обрушения потолка

ТЦ в Москве продолжил работу после частичного обрушения потолка - РИА Новости, 29.11.2023

ТЦ в Москве продолжил работу после частичного обрушения потолка

Торговый центр "Avenue Southwest" на юго-западе Москвы, в котором обрушилась часть обшивки на потолке, продолжает работать, рассказал РИА Новости очевидец. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T19:27

2023-11-29T19:27

2023-11-29T19:54

происшествия

москва

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Торговый центр "Avenue Southwest" на юго-западе Москвы, в котором обрушилась часть обшивки на потолке, продолжает работать, рассказал РИА Новости очевидец. Как сообщила ранее столичная прокуратура, потолочная конструкция обрушилась в торговом центре на проспекте Вернадского в Москве, предварительно, обошлось без пострадавших. "Торговый центр продолжает работать. Обрушение потолка было на минус 1 этаже рядом с магазином "Перекресток", — рассказал очевидец. Он добавил, что работа магазина приостановлена, место, где произошло обрушение, оцеплено.

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, коммерческая недвижимость