https://ria.ru/20231129/magadan-1912516199.html
Магаданские власти опровергли сообщения о "разрешении" на убийство собак
Магаданские власти опровергли сообщения о "разрешении" на убийство собак - РИА Новости, 29.11.2023
Магаданские власти опровергли сообщения о "разрешении" на убийство собак
Закон о содержании собак, принятый в Магаданской области, не разрешает убивать собак и не предусматривает понятия "эвтаназии" бродячих животных, заявил РИА... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T01:43
2023-11-29T01:43
2023-11-29T07:05
магаданская область
общество
магаданская областная дума
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МАГАДАН, 29 ноя - РИА Новости. Закон о содержании собак, принятый в Магаданской области, не разрешает убивать собак и не предусматривает понятия "эвтаназии" бродячих животных, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Александр Вяткин.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Магаданской области принят закон о бродячих животных, в пояснении к которому якобы указано, что разрешается убивать собак, которые пробыли во временном приюте больше десяти дней и чьи хозяева не объявились."Эта информация является фейком и не соответствует действительности. В законе губернатора нет речи про эвтаназию для животных. Документ в том числе предусматривает возможность уточнения порядка содержания в отношении тяжелобольных и агрессивных собак. Однако таких решений не принято и постановлений на этот счет не существует", - сообщил Вяткин.Порядок работы с бродячими животными пока не конкретизирован, ясность внесет отдельное постановление правительства региона, рассказал РИА Новости член рабочей группы Магаданской областной думы по этому закону, председатель общественной палаты региона Яков Радченко."Закон - рамочный и сам по себе умерщвление собак не регламентирует. По федеральному закону пункт временного содержания предполагает именно временное, а не постоянное содержание, в любом случае животное должно этот пункт покинуть. А вот как, это уже должно быть предусмотрено в постановлении правительства региона", - пояснил Радченко.Замминистра сельского хозяйства региона Алексей Бабич заявил журналистам, что принятый закон вводит исключительно понятие "пункта временного содержания"."В 498-й ФЗ внесли изменения, введено новое понятие "пункт временного содержания" (ПВС). Для того чтобы привести региональную нормативную базу в соответствие с федеральной, нужно было сначала принять региональный закон. Таким образом у нас появилась возможность создавать ПВС на территории Магаданской области. Юридически их создать проще, чем организовать приюты", - сказал он."Что касается тезиса о принятии решения об эвтаназии, то это неверная трактовка закона. Таких пунктов в принятой редакции нет и быть не может. По факту решения, которые может принять ПВС, регламентируются исключительно федеральным законом", - добавил Бабич.По его словам, ПВС может по истечении десятидневного срока передать животное в приют, выпустить на волю, передать новому собственнику, принять иное решение, но исключительно в рамках с действующего законодательства.
https://ria.ru/20231128/priyut-1912272792.html
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магаданская область, общество, магаданская областная дума
Магаданская область, Общество, Магаданская областная Дума
Магаданские власти опровергли сообщения о "разрешении" на убийство собак
Магаданские власти: принятый закон о содержании собак не разрешает убивать их
МАГАДАН, 29 ноя - РИА Новости. Закон о содержании собак, принятый в Магаданской области, не разрешает убивать собак и не предусматривает понятия "эвтаназии" бродячих животных, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Александр Вяткин.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Магаданской области принят закон о бродячих животных, в пояснении к которому якобы указано, что разрешается убивать собак, которые пробыли во временном приюте больше десяти дней и чьи хозяева не объявились.
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"Эта информация является фейком и не соответствует действительности. В законе губернатора нет речи про эвтаназию для животных. Документ в том числе предусматривает возможность уточнения порядка содержания в отношении тяжелобольных и агрессивных собак. Однако таких решений не принято и постановлений на этот счет не существует", - сообщил Вяткин.
Порядок работы с бродячими животными пока не конкретизирован, ясность внесет отдельное постановление правительства региона, рассказал РИА Новости член рабочей группы Магаданской областной думы
по этому закону, председатель общественной палаты региона Яков Радченко.
"Закон - рамочный и сам по себе умерщвление собак не регламентирует. По федеральному закону пункт временного содержания предполагает именно временное, а не постоянное содержание, в любом случае животное должно этот пункт покинуть. А вот как, это уже должно быть предусмотрено в постановлении правительства региона", - пояснил Радченко.
Замминистра сельского хозяйства региона Алексей Бабич заявил журналистам, что принятый закон вводит исключительно понятие "пункта временного содержания".
"В 498-й ФЗ внесли изменения, введено новое понятие "пункт временного содержания" (ПВС). Для того чтобы привести региональную нормативную базу в соответствие с федеральной, нужно было сначала принять региональный закон. Таким образом у нас появилась возможность создавать ПВС на территории Магаданской области. Юридически их создать проще, чем организовать приюты", - сказал он.
"Что касается тезиса о принятии решения об эвтаназии, то это неверная трактовка закона. Таких пунктов в принятой редакции нет и быть не может. По факту решения, которые может принять ПВС, регламентируются исключительно федеральным законом", - добавил Бабич.
По его словам, ПВС может по истечении десятидневного срока передать животное в приют, выпустить на волю, передать новому собственнику, принять иное решение, но исключительно в рамках с действующего законодательства.
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