https://ria.ru/20231129/latviya-1912727532.html

МВД Латвии заявило, что не собирается следовать примеру Финляндии

МВД Латвии заявило, что не собирается следовать примеру Финляндии - РИА Новости, 29.11.2023

МВД Латвии заявило, что не собирается следовать примеру Финляндии

Латвия не планирует закрывать все погранпункты на границе с Россией и Белоруссией, потоки нелегальной миграции в последнее время уменьшились, заявил министр... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T18:30

2023-11-29T18:30

2023-11-29T18:45

латвия

россия

финляндия

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Латвия не планирует закрывать все погранпункты на границе с Россией и Белоруссией, потоки нелегальной миграции в последнее время уменьшились, заявил министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис."Латвия в настоящее время не планирует полностью закрывать границу с Россией и Белоруссией", - приводит слова Козловскиса агентство LETA. По его словам, в последнее время количество попыток нелегального въезда в Латвию сократилось, но если ситуация с безопасностью на границе радикально изменится, Рига не исключает возможное закрытие восточной границы. "На данный момент я осторожно оптимистичен, но нельзя думать, что что-либо исключено", - сказал Козловскис.Ранее в МВД Литвы заявили, что пока не видят необходимости закрывать границу с Россией.Во вторник МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи – Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии".В сентябре Латвия приостановила работу одного из двух погранпунктов на границе с Белоруссией Силене "для предотвращения угроз нелегальной миграции".

https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

латвия, россия, финляндия, в мире, санкции в отношении россии