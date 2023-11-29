МВД Латвии заявило, что не собирается следовать примеру Финляндии
МВД Латвии заявило, что не планирует полностью закрывать границу с Россией
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КПП Бурачки на российско-латвийской границе. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Латвия не планирует закрывать все погранпункты на границе с Россией и Белоруссией, потоки нелегальной миграции в последнее время уменьшились, заявил министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис.
"Латвия в настоящее время не планирует полностью закрывать границу с Россией и Белоруссией", - приводит слова Козловскиса агентство LETA. По его словам, в последнее время количество попыток нелегального въезда в Латвию сократилось, но если ситуация с безопасностью на границе радикально изменится, Рига не исключает возможное закрытие восточной границы. "На данный момент я осторожно оптимистичен, но нельзя думать, что что-либо исключено", - сказал Козловскис.
Ранее в МВД Литвы заявили, что пока не видят необходимости закрывать границу с Россией.
Во вторник МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи – Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии".
В сентябре Латвия приостановила работу одного из двух погранпунктов на границе с Белоруссией Силене "для предотвращения угроз нелегальной миграции".