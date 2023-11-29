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МВД Латвии заявило, что не собирается следовать примеру Финляндии - РИА Новости, 29.11.2023
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18:30 29.11.2023 (обновлено: 18:45 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/latviya-1912727532.html
МВД Латвии заявило, что не собирается следовать примеру Финляндии
МВД Латвии заявило, что не собирается следовать примеру Финляндии - РИА Новости, 29.11.2023
МВД Латвии заявило, что не собирается следовать примеру Финляндии
Латвия не планирует закрывать все погранпункты на границе с Россией и Белоруссией, потоки нелегальной миграции в последнее время уменьшились, заявил министр... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T18:30
2023-11-29T18:45
латвия
россия
финляндия
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Латвия не планирует закрывать все погранпункты на границе с Россией и Белоруссией, потоки нелегальной миграции в последнее время уменьшились, заявил министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис."Латвия в настоящее время не планирует полностью закрывать границу с Россией и Белоруссией", - приводит слова Козловскиса агентство LETA. По его словам, в последнее время количество попыток нелегального въезда в Латвию сократилось, но если ситуация с безопасностью на границе радикально изменится, Рига не исключает возможное закрытие восточной границы. "На данный момент я осторожно оптимистичен, но нельзя думать, что что-либо исключено", - сказал Козловскис.Ранее в МВД Литвы заявили, что пока не видят необходимости закрывать границу с Россией.Во вторник МВД Финляндии проинформировало, что в полночь 30 ноября будет закрыт последний работавший КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи – Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, решение принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии".В сентябре Латвия приостановила работу одного из двух погранпунктов на границе с Белоруссией Силене "для предотвращения угроз нелегальной миграции".
https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
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латвия, россия, финляндия, в мире, санкции в отношении россии
Латвия, Россия, Финляндия, В мире, Санкции в отношении России
МВД Латвии заявило, что не собирается следовать примеру Финляндии

МВД Латвии заявило, что не планирует полностью закрывать границу с Россией

CC BY-SA 3.0 / W0zny / КПП Бурачки на российско-латвийской границе
КПП Бурачки на российско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
CC BY-SA 3.0 / W0zny /
КПП Бурачки на российско-латвийской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Латвия не планирует закрывать все погранпункты на границе с Россией и Белоруссией, потоки нелегальной миграции в последнее время уменьшились, заявил министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис.
"Латвия в настоящее время не планирует полностью закрывать границу с Россией и Белоруссией", - приводит слова Козловскиса агентство LETA. По его словам, в последнее время количество попыток нелегального въезда в Латвию сократилось, но если ситуация с безопасностью на границе радикально изменится, Рига не исключает возможное закрытие восточной границы. "На данный момент я осторожно оптимистичен, но нельзя думать, что что-либо исключено", - сказал Козловскис.
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В сентябре Латвия приостановила работу одного из двух погранпунктов на границе с Белоруссией Силене "для предотвращения угроз нелегальной миграции".
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