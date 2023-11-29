https://ria.ru/20231129/kuzbass-1912594814.html

Кузбасские бизнесмены получат более 60 млн руб на развитие в 2023 году

Кузбасские бизнесмены получат более 60 млн руб на развитие в 2023 году - РИА Новости, 29.11.2023

Кузбасские бизнесмены получат более 60 млн руб на развитие в 2023 году

Кузбасские бизнесмены получат более 60 миллионов рублей на развитие своего дела в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:15

2023-11-29T12:15

2023-11-29T12:15

кемеровская область

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 29 ноя - РИА Новости. Кузбасские бизнесмены получат более 60 миллионов рублей на развитие своего дела в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. В министерстве экономического развития Кузбасса прошло заключительное в этом году заседание комиссии по выдаче грантов молодым предпринимателям. По итогам рассмотрения заявок 32 проекта получат финансовую помощь на общую сумму 15 миллионов рублей. Кузбассовцы планируют развивать кафе, автосервисы, розничные магазины, центры по организации праздников, творческие мастерские. "Развитие малого и среднего бизнеса - важнейший сектор экономики региона и страны. О необходимости поддерживать предпринимателей неоднократно говорил президент Владимир Путин. Гранты - это одна из областных мер помощи, особенно важная на стартовом этапе. Бизнесмены направляют их на развитие своего дела - оплату аренды помещений, приобретение оборудования. Итогом становится значительный вклад в экономику Кузбасса и создание новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба Цивилева. Всего в 2023 году средства из регионального бюджета выделены на реализацию 130 проектов, 98 из которых - от молодых предпринимателей, а 32 - от социальных. "В целом за 2023 год кузбасские представители малого и среднего бизнеса получат 60,5 миллиона рублей <…> По сравнению с прошлым годом объем поддержки вырос: в 2022 году было выдано 80 грантов на общую сумму 35,1 миллиона рублей", - уточняется в сообщении. Победители конкурса получают субсидию от 100 до 500 тысяч рублей. При этом к потенциальным грантополучателям предъявляется ряд требований: вложение собственных средств не менее 25%, прохождение обучения по одной из образовательных программ регионального центра "Мой бизнес" (для молодых предпринимателей) или участие в интенсиве "Мастерская социального предпринимательства" от Центра инноваций социальной сферы Кузбасса (для социальных предпринимателей).

https://ria.ru/20230613/podderzhka-1877730993.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кемеровская область, сергей цивилев