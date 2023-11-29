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Кузбасские бизнесмены получат более 60 млн руб на развитие в 2023 году - РИА Новости, 29.11.2023
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12:15 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/kuzbass-1912594814.html
Кузбасские бизнесмены получат более 60 млн руб на развитие в 2023 году
Кузбасские бизнесмены получат более 60 млн руб на развитие в 2023 году - РИА Новости, 29.11.2023
Кузбасские бизнесмены получат более 60 млн руб на развитие в 2023 году
Кузбасские бизнесмены получат более 60 миллионов рублей на развитие своего дела в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:15
2023-11-29T12:15
кемеровская область
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 29 ноя - РИА Новости. Кузбасские бизнесмены получат более 60 миллионов рублей на развитие своего дела в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. В министерстве экономического развития Кузбасса прошло заключительное в этом году заседание комиссии по выдаче грантов молодым предпринимателям. По итогам рассмотрения заявок 32 проекта получат финансовую помощь на общую сумму 15 миллионов рублей. Кузбассовцы планируют развивать кафе, автосервисы, розничные магазины, центры по организации праздников, творческие мастерские. "Развитие малого и среднего бизнеса - важнейший сектор экономики региона и страны. О необходимости поддерживать предпринимателей неоднократно говорил президент Владимир Путин. Гранты - это одна из областных мер помощи, особенно важная на стартовом этапе. Бизнесмены направляют их на развитие своего дела - оплату аренды помещений, приобретение оборудования. Итогом становится значительный вклад в экономику Кузбасса и создание новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба Цивилева. Всего в 2023 году средства из регионального бюджета выделены на реализацию 130 проектов, 98 из которых - от молодых предпринимателей, а 32 - от социальных. "В целом за 2023 год кузбасские представители малого и среднего бизнеса получат 60,5 миллиона рублей &lt;…&gt; По сравнению с прошлым годом объем поддержки вырос: в 2022 году было выдано 80 грантов на общую сумму 35,1 миллиона рублей", - уточняется в сообщении. Победители конкурса получают субсидию от 100 до 500 тысяч рублей. При этом к потенциальным грантополучателям предъявляется ряд требований: вложение собственных средств не менее 25%, прохождение обучения по одной из образовательных программ регионального центра "Мой бизнес" (для молодых предпринимателей) или участие в интенсиве "Мастерская социального предпринимательства" от Центра инноваций социальной сферы Кузбасса (для социальных предпринимателей).
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60
кемеровская область, сергей цивилев
Кемеровская область, Сергей Цивилев

Кузбасские бизнесмены получат более 60 млн руб на развитие в 2023 году

© Фото : Администрация Правительства КузбассаЗаседание комиссии по выдаче грантов молодым предпринимателям в Кузбассе
Заседание комиссии по выдаче грантов молодым предпринимателям в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
Заседание комиссии по выдаче грантов молодым предпринимателям в Кузбассе
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КЕМЕРОВО, 29 ноя - РИА Новости. Кузбасские бизнесмены получат более 60 миллионов рублей на развитие своего дела в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
В министерстве экономического развития Кузбасса прошло заключительное в этом году заседание комиссии по выдаче грантов молодым предпринимателям. По итогам рассмотрения заявок 32 проекта получат финансовую помощь на общую сумму 15 миллионов рублей. Кузбассовцы планируют развивать кафе, автосервисы, розничные магазины, центры по организации праздников, творческие мастерские.
"Развитие малого и среднего бизнеса - важнейший сектор экономики региона и страны. О необходимости поддерживать предпринимателей неоднократно говорил президент Владимир Путин. Гранты - это одна из областных мер помощи, особенно важная на стартовом этапе. Бизнесмены направляют их на развитие своего дела - оплату аренды помещений, приобретение оборудования. Итогом становится значительный вклад в экономику Кузбасса и создание новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба Цивилева.
Всего в 2023 году средства из регионального бюджета выделены на реализацию 130 проектов, 98 из которых - от молодых предпринимателей, а 32 - от социальных.
"В целом за 2023 год кузбасские представители малого и среднего бизнеса получат 60,5 миллиона рублей <…> По сравнению с прошлым годом объем поддержки вырос: в 2022 году было выдано 80 грантов на общую сумму 35,1 миллиона рублей", - уточняется в сообщении.
Победители конкурса получают субсидию от 100 до 500 тысяч рублей. При этом к потенциальным грантополучателям предъявляется ряд требований: вложение собственных средств не менее 25%, прохождение обучения по одной из образовательных программ регионального центра "Мой бизнес" (для молодых предпринимателей) или участие в интенсиве "Мастерская социального предпринимательства" от Центра инноваций социальной сферы Кузбасса (для социальных предпринимателей).
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Кемеровская областьСергей Цивилев
 
 
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