https://ria.ru/20231129/kurily-1912519925.html

В двух районах Курил объявили экстренное предупреждение из-за урагана

В двух районах Курил объявили экстренное предупреждение из-за урагана - РИА Новости, 29.11.2023

В двух районах Курил объявили экстренное предупреждение из-за урагана

Экстренное предупреждение объявлено в среду в двух районах Курил, сообщает главк МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T03:10

2023-11-29T03:10

2023-11-29T03:10

россия

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в среду в двух районах Курил, сообщает главк МЧС России по Сахалинской области. "С середины дня 29 ноября в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный ветер, ураган", - говорится в сообщении. Отмечается, что в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.

https://ria.ru/20231128/shtorm-1912491315.html

россия

сахалинская область

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2023

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россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)