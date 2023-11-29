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В двух районах Курил объявили экстренное предупреждение из-за урагана
В двух районах Курил объявили экстренное предупреждение из-за урагана - РИА Новости, 29.11.2023
В двух районах Курил объявили экстренное предупреждение из-за урагана
Экстренное предупреждение объявлено в среду в двух районах Курил, сообщает главк МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T03:10
2023-11-29T03:10
2023-11-29T03:10
россия
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в среду в двух районах Курил, сообщает главк МЧС России по Сахалинской области. "С середины дня 29 ноября в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный ветер, ураган", - говорится в сообщении. Отмечается, что в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.
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россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В двух районах Курил объявили экстренное предупреждение из-за урагана
МЧС объявило в двух районах Курил экстренное предупреждение из-за урагана