Рейтинг@Mail.ru
В двух районах Курил объявили экстренное предупреждение из-за урагана - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/kurily-1912519925.html
В двух районах Курил объявили экстренное предупреждение из-за урагана
В двух районах Курил объявили экстренное предупреждение из-за урагана - РИА Новости, 29.11.2023
В двух районах Курил объявили экстренное предупреждение из-за урагана
Экстренное предупреждение объявлено в среду в двух районах Курил, сообщает главк МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T03:10
2023-11-29T03:10
россия
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/78/1008047817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cefa55c38d9b309fce9044b8cee8641.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в среду в двух районах Курил, сообщает главк МЧС России по Сахалинской области. "С середины дня 29 ноября в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный ветер, ураган", - говорится в сообщении. Отмечается, что в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.
https://ria.ru/20231128/shtorm-1912491315.html
россия
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/78/1008047817_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ddc9f9a6da569ae83da280b7ed1c137f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В двух районах Курил объявили экстренное предупреждение из-за урагана

МЧС объявило в двух районах Курил экстренное предупреждение из-за урагана

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в среду в двух районах Курил, сообщает главк МЧС России по Сахалинской области.
"С середины дня 29 ноября в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный ветер, ураган", - говорится в сообщении.
Последствия шторма в Симферополе, Крым
Глава МЧС Крыма оценил ущерб от шторма
Вчера, 20:18
Отмечается, что в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.
 
РоссияСахалинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала