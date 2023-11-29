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Минкультуры планирует продлить нацпроект "Культура" - РИА Новости, 29.11.2023
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Культура
 
13:52 29.11.2023 (обновлено: 13:54 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/kultura-1912638067.html
Минкультуры планирует продлить нацпроект "Культура"
Минкультуры планирует продлить нацпроект "Культура" - РИА Новости, 29.11.2023
Минкультуры планирует продлить нацпроект "Культура"
Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что в ведомстве планируют продлить нацпроект "Культура" до 2030 года. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:52
2023-11-29T13:54
культура
россия
ольга любимова
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общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что в ведомстве планируют продлить нацпроект "Культура" до 2030 года. "Подходит к концу пятый год реализации нацпроекта "Культура". Уровень его кассового исполнения, как вы знаете, один из самых высоких… Поэтому уже сегодня мы работаем над продлением национального проекта "Культура" до 2030 года", - сказала Любимова в ходе правительственного часа в Госдуме. Она отметила высочайшую потребность регионов в модернизации объектов в сфере культуры. В рамках нацпроекта "Культура" в 2022 -2023 годах было реконструировано или капитально отремонтировано 274 зданий детских школ искусств. По словам министра, 610 школ искусств и училищ оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. "Мы построили, реконструировали и капитально отремонтировали 336 сельских домов культуры в 68 регионах. В этом году уже завершено строительство и капремонт еще 75 ДК", - подчеркнула Любимова. Кроме того, она сообщила, что в 2022 году 103 кинозала модернизировано в населенных пунктах численностью до 500 тысяч человек в 50 регионах России. "К 25 декабря будет открыто еще 94 кинозала в 38 регионах", - отметила министр.
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россия, ольга любимова, госдума рф, общество
Культура, Россия, Ольга Любимова, Госдума РФ, Общество
Минкультуры планирует продлить нацпроект "Культура"

Любимова: Минкультуры планирует продлить нацпроект "Культура" до 2030 года

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр культуры РФ Ольга Любимова . Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что в ведомстве планируют продлить нацпроект "Культура" до 2030 года.
«
"Подходит к концу пятый год реализации нацпроекта "Культура". Уровень его кассового исполнения, как вы знаете, один из самых высоких… Поэтому уже сегодня мы работаем над продлением национального проекта "Культура" до 2030 года", - сказала Любимова в ходе правительственного часа в Госдуме.
Она отметила высочайшую потребность регионов в модернизации объектов в сфере культуры.
В рамках нацпроекта "Культура" в 2022 -2023 годах было реконструировано или капитально отремонтировано 274 зданий детских школ искусств. По словам министра, 610 школ искусств и училищ оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
"Мы построили, реконструировали и капитально отремонтировали 336 сельских домов культуры в 68 регионах. В этом году уже завершено строительство и капремонт еще 75 ДК", - подчеркнула Любимова.
Кроме того, она сообщила, что в 2022 году 103 кинозала модернизировано в населенных пунктах численностью до 500 тысяч человек в 50 регионах России. "К 25 декабря будет открыто еще 94 кинозала в 38 регионах", - отметила министр.
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КультураРоссияОльга ЛюбимоваГосдума РФОбщество
 
 
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