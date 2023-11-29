https://ria.ru/20231129/kultura-1912638067.html

Минкультуры планирует продлить нацпроект "Культура"

Минкультуры планирует продлить нацпроект "Культура" - РИА Новости, 29.11.2023

Минкультуры планирует продлить нацпроект "Культура"

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что в ведомстве планируют продлить нацпроект "Культура" до 2030 года. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:52

2023-11-29T13:52

2023-11-29T13:54

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что в ведомстве планируют продлить нацпроект "Культура" до 2030 года. "Подходит к концу пятый год реализации нацпроекта "Культура". Уровень его кассового исполнения, как вы знаете, один из самых высоких… Поэтому уже сегодня мы работаем над продлением национального проекта "Культура" до 2030 года", - сказала Любимова в ходе правительственного часа в Госдуме. Она отметила высочайшую потребность регионов в модернизации объектов в сфере культуры. В рамках нацпроекта "Культура" в 2022 -2023 годах было реконструировано или капитально отремонтировано 274 зданий детских школ искусств. По словам министра, 610 школ искусств и училищ оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. "Мы построили, реконструировали и капитально отремонтировали 336 сельских домов культуры в 68 регионах. В этом году уже завершено строительство и капремонт еще 75 ДК", - подчеркнула Любимова. Кроме того, она сообщила, что в 2022 году 103 кинозала модернизировано в населенных пунктах численностью до 500 тысяч человек в 50 регионах России. "К 25 декабря будет открыто еще 94 кинозала в 38 регионах", - отметила министр.

https://ria.ru/20231121/minkult-1910799092.html

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россия, ольга любимова, госдума рф, общество