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Экс-главу ГУП "Крымэнерго" объявили в розыск - РИА Новости, 29.11.2023
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10:07 29.11.2023 (обновлено: 10:22 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/krymenergo-1912551047.html
Экс-главу ГУП "Крымэнерго" объявили в розыск
Экс-главу ГУП "Крымэнерго" объявили в розыск - РИА Новости, 29.11.2023
Экс-главу ГУП "Крымэнерго" объявили в розыск
Бывший генеральный директор ГУП "Крымэнерго", который, по данным властей, после отставки уехал в Турцию, объявлен в розыск, он обвиняется в превышении... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:07
2023-11-29T10:22
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Бывший генеральный директор ГУП "Крымэнерго", который, по данным властей, после отставки уехал в Турцию, объявлен в розыск, он обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов объявил об отставке гендиректора компании Андрея Цурканенко и масштабных увольнениях в "Крымэнерго", было заведено уголовное дело. В компании, по его словам, были налажены схемы по получению взяток с населения за подключение к энергосетям, мошенничали также с поставками оборудования и работой приборов учета. Потери в сетях компании вдвое превышали нормативные показатели. Позднее Аксенов сообщил, что Цурканенко "уехал в Турцию"."Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ГУП "Крымэнерго". В настоящее время следователем по расследованию особо важных дел он объявлен в розыск по подозрению в превышении должностных полномочий, совершенном из личной заинтересованности (п. "е" ч. 3 ст.286 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, фигурант дела в мае распорядился внести в информационную систему предприятия изменения, усложняющие процесс подачи гражданами через официальный сайт учреждения заявок на различные услуги. Таким образом руководитель пытался снизить негативные показатели в части неисполнения обязательств по технологическому присоединению к электросетям потребителей по новым поступающим заявкам и, соответственно, по сокращению сумм штрафов, накладываемых на предприятие от их несвоевременного рассмотрения.Это не первое уголовное дело, возбужденное в отношении должностных лиц организации. Расследуется уголовное дело в отношении бывшего директора по реализации услуг и передаче электрической энергии ГУП РК "Крымэнерго". Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстной и иной личной заинтересованности (п.п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ).Следствием уже проведено 60 обысков в помещениях электросетей всех районов республики и по местам жительства фигурантов, изъята документация по жалобам и обращениям граждан, сообщили в СУСК.
https://ria.ru/20231116/kudryashov-1909879236.html
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происшествия, крымэнерго, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Крымэнерго, Республика Крым, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Экс-главу ГУП "Крымэнерго" объявили в розыск

СК объявил в розыск экс-главу "Крымэнерго" за превышение должностных полномочий

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Бывший генеральный директор ГУП "Крымэнерго", который, по данным властей, после отставки уехал в Турцию, объявлен в розыск, он обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов объявил об отставке гендиректора компании Андрея Цурканенко и масштабных увольнениях в "Крымэнерго", было заведено уголовное дело. В компании, по его словам, были налажены схемы по получению взяток с населения за подключение к энергосетям, мошенничали также с поставками оборудования и работой приборов учета. Потери в сетях компании вдвое превышали нормативные показатели. Позднее Аксенов сообщил, что Цурканенко "уехал в Турцию".
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"Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ГУП "Крымэнерго". В настоящее время следователем по расследованию особо важных дел он объявлен в розыск по подозрению в превышении должностных полномочий, совершенном из личной заинтересованности (п. "е" ч. 3 ст.286 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, фигурант дела в мае распорядился внести в информационную систему предприятия изменения, усложняющие процесс подачи гражданами через официальный сайт учреждения заявок на различные услуги. Таким образом руководитель пытался снизить негативные показатели в части неисполнения обязательств по технологическому присоединению к электросетям потребителей по новым поступающим заявкам и, соответственно, по сокращению сумм штрафов, накладываемых на предприятие от их несвоевременного рассмотрения.
Это не первое уголовное дело, возбужденное в отношении должностных лиц организации. Расследуется уголовное дело в отношении бывшего директора по реализации услуг и передаче электрической энергии ГУП РК "Крымэнерго". Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстной и иной личной заинтересованности (п.п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Следствием уже проведено 60 обысков в помещениях электросетей всех районов республики и по местам жительства фигурантов, изъята документация по жалобам и обращениям граждан, сообщили в СУСК.
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