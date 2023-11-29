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Бездетная жительница Магадана заявила, что у нее украли ребенка - РИА Новости, 29.11.2023
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07:25 29.11.2023 (обновлено: 09:44 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/krazha-1912530890.html
Бездетная жительница Магадана заявила, что у нее украли ребенка
Бездетная жительница Магадана заявила, что у нее украли ребенка - РИА Новости, 29.11.2023
Бездетная жительница Магадана заявила, что у нее украли ребенка
Жительница Магадана, у которой нет детей, заявила в полицию, что у нее украли ребенка, — так она пыталась ускорить поиск таксиста, который уехал вместе с ее... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T07:25
2023-11-29T09:44
магадан
россия
магаданская область
происшествия
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МАГАДАН, 29 ноя — РИА Новости. Жительница Магадана, у которой нет детей, заявила в полицию, что у нее украли ребенка, — так она пыталась ускорить поиск таксиста, который уехал вместе с ее собакой, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.&quot;Поступило сообщение от жительницы областного центра о розыске таксиста, который уехал с ее ребенком, собакой и документами, пока она находилась в супермаркете. На поиск транспортного средства незамедлительно были ориентированы все наружные наряды полиции. Спустя некоторое время автомобиль был обнаружен сотрудниками патрульно-постовой службы в одном из дворов&quot;, — говорится в релизе.Таксист рассказал полицейским, что с раннего утра возил нетрезвую женщину и ее собаку по городу. По пути в супермаркет она с его телефона позвонила родственнику и сказала, что скоро приедет."Прибыв к торговой точке, женщина пошла за покупками, а питомца и сумку оставила в салоне машины. Простояв продолжительное время, мужчина связался с родственником пассажирки, сказал, что больше ждать не может и готов привезти собаку и вещи. Завершив разговор, таксист уехал", — рассказали в полиции. Сама женщина призналась, что испугалась за собаку породы чихуахуа и вещи и, чтобы ускорить розыск, умышленно заявила об оставшемся в машине ребенке, которого на самом деле у нее нет. Теперь в отношении нее проводится проверка.
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магадан, россия, магаданская область, происшествия
Магадан, Россия, Магаданская область, Происшествия
Бездетная жительница Магадана заявила, что у нее украли ребенка

Бездетная жительница Магадана ради спасения собаки заявила о краже у нее ребенка

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МАГАДАН, 29 ноя — РИА Новости. Жительница Магадана, у которой нет детей, заявила в полицию, что у нее украли ребенка, — так она пыталась ускорить поиск таксиста, который уехал вместе с ее собакой, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
«

"Поступило сообщение от жительницы областного центра о розыске таксиста, который уехал с ее ребенком, собакой и документами, пока она находилась в супермаркете. На поиск транспортного средства незамедлительно были ориентированы все наружные наряды полиции. Спустя некоторое время автомобиль был обнаружен сотрудниками патрульно-постовой службы в одном из дворов", — говорится в релизе.

Таксист рассказал полицейским, что с раннего утра возил нетрезвую женщину и ее собаку по городу. По пути в супермаркет она с его телефона позвонила родственнику и сказала, что скоро приедет.
"Прибыв к торговой точке, женщина пошла за покупками, а питомца и сумку оставила в салоне машины. Простояв продолжительное время, мужчина связался с родственником пассажирки, сказал, что больше ждать не может и готов привезти собаку и вещи. Завершив разговор, таксист уехал", — рассказали в полиции.
Сама женщина призналась, что испугалась за собаку породы чихуахуа и вещи и, чтобы ускорить розыск, умышленно заявила об оставшемся в машине ребенке, которого на самом деле у нее нет. Теперь в отношении нее проводится проверка.
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МагаданРоссияМагаданская областьПроисшествия
 
 
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