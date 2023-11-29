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В больнице Хакасии выявили контрафактные костюмы на 22 миллиона рублей
В больнице Хакасии выявили контрафактные костюмы на 22 миллиона рублей - РИА Новости, 29.11.2023
В больнице Хакасии выявили контрафактные костюмы на 22 миллиона рублей
Совместная проверка ФСБ и прокуратуры выявила в больнице в Хакасии партию контрафактных медицинских костюмов, не соответствующих требованиям защиты от COVID-19, РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T07:30
2023-11-29T07:30
2023-11-29T07:30
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КРАСНОЯРСК, 29 ноя - РИА Новости. Совместная проверка ФСБ и прокуратуры выявила в больнице в Хакасии партию контрафактных медицинских костюмов, не соответствующих требованиям защиты от COVID-19, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону. "В ходе проверки целевого расходования бюджетных средств, выделенных в конце 2021 года в рамках федеральной программы по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, <...> в ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая инфекционная больница" обнаружены фальсифицированные средства индивидуальной защиты, несоответствующие требованиям защиты от опасной инфекции. Стоимость поставленных в республику изделий, произведенных ООО "РеалСервис", составила более 22 миллионов рублей", - говорится в сообщении. В результате по материалам УФСБ и прокуратуры республики по факту поставки фальсифицированной продукции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК России "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок". "Кроме того, по факту поставки в г. Пермь аналогичных недоброкачественных медицинских изделий на сумму 116,1 млн рублей в отношении одного из учредителей ООО "РеалСервис" в ноябре 2023 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество"), п. "а" ч. 2 ст. 238.1 УК России", - сообщает пресс-служба. Указывается, что в настоящее время по решению Пермского краевого суда указанное лицо находится под стражей.
https://ria.ru/20231129/kontrabanda-1912522749.html
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происшествия, россия, пермь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пермский краевой суд
Происшествия, Россия, Пермь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Пермский краевой суд
В больнице Хакасии выявили контрафактные костюмы на 22 миллиона рублей
ФСБ выявила в больнице Хакасии контрафактные медкостюмы на 22 миллиона рублей