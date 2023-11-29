https://ria.ru/20231129/kosovo-1912714561.html

В Косово начались беспорядки из-за приезда главы спецсуда в Гааге

В Косово начались беспорядки из-за приезда главы спецсуда в Гааге - РИА Новости, 29.11.2023

В Косово начались беспорядки из-за приезда главы спецсуда в Гааге

Протестующие сторонники бывшей албанской Освободительной армии Косово (ОАК) устроили насильственные беспорядки в Приштине из-за приезда председателя спецсуда по РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:56

2023-11-29T17:56

2023-11-29T17:56

в мире

косово

гаага

приштина

хашим тачи

рамуш харадинай

дик марти

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898368542_0:198:3071:1925_1920x0_80_0_0_0683684db5cad6031870ce278ebd25ca.jpg

БЕЛГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Протестующие сторонники бывшей албанской Освободительной армии Косово (ОАК) устроили насильственные беспорядки в Приштине из-за приезда председателя спецсуда по преступлениям в Косово в Гааге Екатерины Трендафиловой. Болгарская судья по приезду в среду разместилась в отеле "Сириус" в Приштине, вокруг которого сразу собралась толпа протестующих. Участники акции принесли плакаты против Спецсуда и Сообщества сербских общин в Косово и в поддержку обвиняемых косовоалбанцев, они скандировали название ОАК и вступили в столкновение с кордоном полиции. "Ветераны ОАК активировали дымовые шашки и начали бросать пиротехнические средства, полиция применила слезоточивый газ и задержала несколько демонстрантов. Среди задержанных Ноль Нуши из Социалдемократической партии (PSD) и ее председатель Дардан Моличай", - передает портал Kosovo online, который разместил видео беспорядков. Специальный суд в Гааге в настоящее время проводит слушания по делу "экс-президента" самопровозглашенной республики Косово и бывшего полевого командира ОАК Хашима Тачи, бывших спикеров косовского парламента Якупа Красничи и Кадри Весели, экс-депутата партии "Самоопределение" Реджепа Селими, которые заявили, что полностью невиновны. Все они обвиняются Спецпрокуратурой (SPO) в военных преступлениях в ходе конфликта 1998-1999 годов на территории Косово и северной Албании, жертвами которых являются "сотни гражданских лиц". Согласно Спецпрокуратуре, Тачи, Весели, Красничи и Селими ответственны за убийства как минимум 102 человек. Обвинители SPO отметили, что преступления совершались систематически и непрерывно "ради осуществления совместной преступной цели". Прокуроры продемонстрировали карту с лагерями по "оперативным зонам" ОАК и объектами, где содержались жертвы, которых пытали и содержали в негуманных условиях. Среди них были сельхозработники, преподаватели, журналисты, политически несогласные граждане. Каждому из обвиняемых вменяется индивидуальная уголовная ответственность по шести пунктам за преступления против человечности — гонения, лишение свободы, негуманное отношение, пытки, убийства, насильственное исчезновение лиц — и по четырем пунктам за военные преступления: незаконное лишение свободы, жестокое обращение, пытки и убийства. В отношении Тачи Специальный суд утвердил обвинительный акт за военные преступления в 2020 году, он подал в отставку с поста "президента" Косово, был задержан и взят под стражу в Гааге. В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской Освободительной армии Косово были вызваны в Гаагу для дачи показаний по делам о военных преступлениях. Среди них бывший полевой командир и бывший "премьер" Рамуш Харадинай, который в июле 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание и вернулся в Приштину. В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел — наркоторговля, похищения людей, торговля органами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в апреле, что Москва рассчитывает, что Специальный суд в Гааге по делу боевиков из Косово, в том числе "экс-президента", будет действовать профессионально и беспристрастно.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

https://ria.ru/20231117/shtorm-1910022345.html

https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html

косово

гаага

приштина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, косово, гаага, приштина, хашим тачи, рамуш харадинай, дик марти, объединенная авиастроительная корпорация (оак), совет европы