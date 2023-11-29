https://ria.ru/20231129/koronavirus-1912632088.html

В Польше зафиксировали новую волну коронавируса

В Польше зафиксировали новую волну коронавируса - РИА Новости, 29.11.2023

В Польше зафиксировали новую волну коронавируса

Самые высокие с марта 2023 года показатели заболеваемости ковидом зафиксированы в Польше, сообщает радиостанция RMF24. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:34

2023-11-29T13:34

2023-11-29T13:34

в мире

польша

распространение коронавируса

варшава

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ВАРШАВА, 29 ноя - РИА Новости. Самые высокие с марта 2023 года показатели заболеваемости ковидом зафиксированы в Польше, сообщает радиостанция RMF24. "Выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом, 70% тестов - положительные, это самый высокий показатель с марта 2023 года", - говорится в сообщении. Также было отмечено, что в Польше за месяц выросли практически все показатели заражения коронавирусом. Во вторник был побит рекорд по числу новых случаев заболевания этой осени. Некоторые клиники и больницы снова ввели обязательное ношение масок. Так обстоит дело, в частности, с районной больницей в Козенице и Воеводской инфекционной больницей в Варшаве. Все больше и больше людей в Национальном институте онкологии в столице также ходят на постоянной основе в масках. Из-за большого количества инфекций в других учреждениях Мазовецкого воеводства посещения пациентов ограничены. В воеводской больнице в Остроленке каждый такой визит необходимо согласовывать с медперсоналом заранее. Прогнозы по развитию и распространению болезни, подготовленные для Минздрава, указывают на то, что к середине января число заражений коронавирусом увеличится. Если этот прогноз сбудется, возможно, обязательные маски вернутся в больницы по всей стране. Согласно данным, размещенным на сайте Минздрава Польши, с 4 марта 2020 года коронавирусом в стране заразились 6 миллионов 566 тысяч 253 человека, 119 тысяч 819 человек умерли.

https://ria.ru/20231121/bessonitsa-1910863971.html

https://ria.ru/20230929/koronavirus-1899360553.html

польша

варшава

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в мире, польша, распространение коронавируса, варшава