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В Польше зафиксировали новую волну коронавируса - РИА Новости, 29.11.2023
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13:34 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/koronavirus-1912632088.html
В Польше зафиксировали новую волну коронавируса
В Польше зафиксировали новую волну коронавируса - РИА Новости, 29.11.2023
В Польше зафиксировали новую волну коронавируса
Самые высокие с марта 2023 года показатели заболеваемости ковидом зафиксированы в Польше, сообщает радиостанция RMF24. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:34
2023-11-29T13:34
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распространение коронавируса
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ВАРШАВА, 29 ноя - РИА Новости. Самые высокие с марта 2023 года показатели заболеваемости ковидом зафиксированы в Польше, сообщает радиостанция RMF24. "Выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом, 70% тестов - положительные, это самый высокий показатель с марта 2023 года", - говорится в сообщении. Также было отмечено, что в Польше за месяц выросли практически все показатели заражения коронавирусом. Во вторник был побит рекорд по числу новых случаев заболевания этой осени. Некоторые клиники и больницы снова ввели обязательное ношение масок. Так обстоит дело, в частности, с районной больницей в Козенице и Воеводской инфекционной больницей в Варшаве. Все больше и больше людей в Национальном институте онкологии в столице также ходят на постоянной основе в масках. Из-за большого количества инфекций в других учреждениях Мазовецкого воеводства посещения пациентов ограничены. В воеводской больнице в Остроленке каждый такой визит необходимо согласовывать с медперсоналом заранее. Прогнозы по развитию и распространению болезни, подготовленные для Минздрава, указывают на то, что к середине января число заражений коронавирусом увеличится. Если этот прогноз сбудется, возможно, обязательные маски вернутся в больницы по всей стране. Согласно данным, размещенным на сайте Минздрава Польши, с 4 марта 2020 года коронавирусом в стране заразились 6 миллионов 566 тысяч 253 человека, 119 тысяч 819 человек умерли.
https://ria.ru/20231121/bessonitsa-1910863971.html
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в мире, польша, распространение коронавируса, варшава
В мире, Польша, Распространение коронавируса, Варшава
В Польше зафиксировали новую волну коронавируса

RMF24: в Польше зафиксировали высокий рост показателей заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЦентральная площадь в Старом городе Варшавы
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Центральная площадь в Старом городе Варшавы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 ноя - РИА Новости. Самые высокие с марта 2023 года показатели заболеваемости ковидом зафиксированы в Польше, сообщает радиостанция RMF24.
«
"Выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом, 70% тестов - положительные, это самый высокий показатель с марта 2023 года", - говорится в сообщении.
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Также было отмечено, что в Польше за месяц выросли практически все показатели заражения коронавирусом. Во вторник был побит рекорд по числу новых случаев заболевания этой осени.
Некоторые клиники и больницы снова ввели обязательное ношение масок. Так обстоит дело, в частности, с районной больницей в Козенице и Воеводской инфекционной больницей в Варшаве. Все больше и больше людей в Национальном институте онкологии в столице также ходят на постоянной основе в масках.
Из-за большого количества инфекций в других учреждениях Мазовецкого воеводства посещения пациентов ограничены. В воеводской больнице в Остроленке каждый такой визит необходимо согласовывать с медперсоналом заранее.
Прогнозы по развитию и распространению болезни, подготовленные для Минздрава, указывают на то, что к середине января число заражений коронавирусом увеличится. Если этот прогноз сбудется, возможно, обязательные маски вернутся в больницы по всей стране.
Согласно данным, размещенным на сайте Минздрава Польши, с 4 марта 2020 года коронавирусом в стране заразились 6 миллионов 566 тысяч 253 человека, 119 тысяч 819 человек умерли.
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