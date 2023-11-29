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Захарова отреагировала на слова Зеленского о западных кораблях
Захарова отреагировала на слова Зеленского о западных кораблях - РИА Новости, 29.11.2023
Захарова отреагировала на слова Зеленского о западных кораблях
Заявления Владимира Зеленского о том, что Запад даст Киеву военные корабли для якобы охраны судов с зерном, демонстрируют, что милитаризация Украины не... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:11
2023-11-29T12:11
2023-11-29T12:22
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о том, что Запад даст Киеву военные корабли для якобы охраны судов с зерном, демонстрируют, что милитаризация Украины не останавливается ни на минуту, для этого используются любые предлоги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Зеленский утверждал, что Украина получит от Запада корабли для конвоирования судов, перевозящих зерно."Заявление Зеленского говорит о том, что милитаризация киевского режима странами НАТО не прекращается ни на минуту. Используются для этого любые мотивы. Декларируемая цель охраны боевыми кораблями судов, перевозящих зерно, - это абсолютное прикрытие для потенциальных военных авантюр киевского режима и его западных кураторов в акватории Черного моря", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html
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Захарова отреагировала на слова Зеленского о западных кораблях
Захарова: слова Зеленского о западных кораблях говорят о милитаризации Украины