https://ria.ru/20231129/kontrol-1912714071.html

Польша усилит контроль транспорта, следующего в сторону Украины

Польша усилит контроль транспорта, следующего в сторону Украины - РИА Новости, 29.11.2023

Польша усилит контроль транспорта, следующего в сторону Украины

Польские власти усилят контроль грузового автомобильного транспорта, следующего в сторону Украины, сообщил журналистам министр инфраструктуры республики Алвин... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:54

2023-11-29T17:54

2023-11-29T17:54

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польша

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ВАРШАВА, 29 ноя - РИА Новости. Польские власти усилят контроль грузового автомобильного транспорта, следующего в сторону Украины, сообщил журналистам министр инфраструктуры республики Алвин Гайадур. В среду в Варшаве состоялась встреча руководителей ряда заинтересованных ведомств с представителями перевозчиков, которые проводят блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной. "Эффектом нашей встречи станут усиленные проверки на дорогах, ведущих к пограничным переходам, которые заблокированы. В этих проверках вместе с инспекторатом дорожного транспорта будут принимать участие также сотрудники национальной налоговой администрации, пограничной стражи, а также полиции", - сказал Гайадур. "Мы таким образом хотим бороться с нечестными иностранными фирмами, которые отбирают рынок у честных польских перевозчиков. Могу вас уверить в том, что министерство инфраструктуры будет поддерживать транспортную отрасль", - добавил он. Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231128/blokada-1912264091.html

https://ria.ru/20231128/trebovanie-1912464589.html

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в мире, украина, польша