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Небензя рассказал об усилиях России по решению палестинской проблемы

Небензя рассказал об усилиях России по решению палестинской проблемы - РИА Новости, 29.11.2023

Небензя рассказал об усилиях России по решению палестинской проблемы

Без долгосрочного решения палестинской проблемы невозможно обеспечить безопасность Израиля, РФ работает на этом направлении, заявил постпред России при ООН... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T20:45

2023-11-29T20:45

2023-11-29T20:45

в мире

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василий небензя

сергей лавров

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израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 29 ноя - РИА Новости. Без долгосрочного решения палестинской проблемы невозможно обеспечить безопасность Израиля, РФ работает на этом направлении, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Возникает много вопросов о путях восстановления Газы и в целом о будущем долгосрочного решения палестинской проблемы. А без ее решения невозможно обеспечить по-настоящему устойчивую безопасность Израиля. Россия активно работает на этом направлении", — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.В качестве примера работы РФ над проблемой он привел недавнюю встречу главы МИД России Сергея Лаврова с членами делегации комитета ЛАГ и ОИС.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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в мире, россия, василий небензя, сергей лавров, оон, лига арабских государств, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году