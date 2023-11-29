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ООН призвала усилить действия по решению ближневосточного вопроса - РИА Новости, 29.11.2023
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18:27 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/konflikt-1912727003.html
ООН призвала усилить действия по решению ближневосточного вопроса
ООН призвала усилить действия по решению ближневосточного вопроса - РИА Новости, 29.11.2023
ООН призвала усилить действия по решению ближневосточного вопроса
Международное сообщество должно в предстоящие недели активизировать усилия по решению ближневосточного вопроса с участием Израиля, Палестинской автономии и... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T18:27
2023-11-29T18:27
в мире
израиль
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 29 ноя — РИА Новости. Международное сообщество должно в предстоящие недели активизировать усилия по решению ближневосточного вопроса с участием Израиля, Палестинской автономии и других стран региона, заявил на заседании Совета Безопасности ООН специальный координатор по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд. "Без отсутствия эффективной политической схемы и схемы в сфере безопасности, когда кончится конфликт, будет невозможно положить конец насилию и сформировать новую реальность", — сказал Веннесланд, выступая по видеосвязи на заседании СБ. По его словам, "на протяжении последующих недель и месяцев международное сообщество должно вести переговоры с Израилем, Палестинской автономией и региональными партнерами над выработкой конструктивного и практического политического решения". Координатор ближневосточного вопроса указал, что "хотя многое неясно сейчас", ряд принципов должны быть неизменным: прежде всего, - недопустимость террористических атак на Израиль, подобной той, что произошла 7 октября, а также последовавших страданий палестинцев в секторе Газа. Во-вторых, отметил он, "Газа является и должна оставаться частью будущего Палестинского государства, в котором и Газа, и Западный Берег — находятся под управлением Палестины". "Единственный жизнеспособный путь, это тот, который соответствует резолюциям ООН, достигнутым ранее соглашением и международному праву и ведет к реализации принципа двух государств", — сказал представитель ООН.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ООН призвала усилить действия по решению ближневосточного вопроса

ООН призвала усилить действия по решению конфликта между Израилем и Палестиной

© AP Photo / Adel HanaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Adel Hana
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Читать ria.ru в
ООН, 29 ноя — РИА Новости. Международное сообщество должно в предстоящие недели активизировать усилия по решению ближневосточного вопроса с участием Израиля, Палестинской автономии и других стран региона, заявил на заседании Совета Безопасности ООН специальный координатор по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд.
"Без отсутствия эффективной политической схемы и схемы в сфере безопасности, когда кончится конфликт, будет невозможно положить конец насилию и сформировать новую реальность", — сказал Веннесланд, выступая по видеосвязи на заседании СБ. По его словам, "на протяжении последующих недель и месяцев международное сообщество должно вести переговоры с Израилем, Палестинской автономией и региональными партнерами над выработкой конструктивного и практического политического решения".
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Координатор ближневосточного вопроса указал, что "хотя многое неясно сейчас", ряд принципов должны быть неизменным: прежде всего, - недопустимость террористических атак на Израиль, подобной той, что произошла 7 октября, а также последовавших страданий палестинцев в секторе Газа.
Во-вторых, отметил он, "Газа является и должна оставаться частью будущего Палестинского государства, в котором и Газа, и Западный Берег — находятся под управлением Палестины".
"Единственный жизнеспособный путь, это тот, который соответствует резолюциям ООН, достигнутым ранее соглашением и международному праву и ведет к реализации принципа двух государств", — сказал представитель ООН.
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