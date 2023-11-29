https://ria.ru/20231129/konflikt-1912727003.html

ООН призвала усилить действия по решению ближневосточного вопроса

ООН призвала усилить действия по решению ближневосточного вопроса - РИА Новости, 29.11.2023

ООН призвала усилить действия по решению ближневосточного вопроса

Международное сообщество должно в предстоящие недели активизировать усилия по решению ближневосточного вопроса с участием Израиля, Палестинской автономии и... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T18:27

2023-11-29T18:27

2023-11-29T18:27

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 29 ноя — РИА Новости. Международное сообщество должно в предстоящие недели активизировать усилия по решению ближневосточного вопроса с участием Израиля, Палестинской автономии и других стран региона, заявил на заседании Совета Безопасности ООН специальный координатор по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд. "Без отсутствия эффективной политической схемы и схемы в сфере безопасности, когда кончится конфликт, будет невозможно положить конец насилию и сформировать новую реальность", — сказал Веннесланд, выступая по видеосвязи на заседании СБ. По его словам, "на протяжении последующих недель и месяцев международное сообщество должно вести переговоры с Израилем, Палестинской автономией и региональными партнерами над выработкой конструктивного и практического политического решения". Координатор ближневосточного вопроса указал, что "хотя многое неясно сейчас", ряд принципов должны быть неизменным: прежде всего, - недопустимость террористических атак на Израиль, подобной той, что произошла 7 октября, а также последовавших страданий палестинцев в секторе Газа. Во-вторых, отметил он, "Газа является и должна оставаться частью будущего Палестинского государства, в котором и Газа, и Западный Берег — находятся под управлением Палестины". "Единственный жизнеспособный путь, это тот, который соответствует резолюциям ООН, достигнутым ранее соглашением и международному праву и ведет к реализации принципа двух государств", — сказал представитель ООН.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году