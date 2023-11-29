https://ria.ru/20231129/konferentsiya-1912598288.html
На Baltic Winter пройдет противостояние традиционных коммуникаторов и СМИ
На Baltic Winter пройдет противостояние традиционных коммуникаторов и СМИ - РИА Новости, 29.11.2023
На Baltic Winter пройдет противостояние традиционных коммуникаторов и СМИ
На конференции Baltic Winter (BWinter), организованной агентством SPN Communications, пройдет PR-битва года между традиционными коммуникаторами и блогерами. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:17
2023-11-29T12:17
2023-11-29T12:58
пресс-релизы
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МОСКВА, 29 ноя - Организационный комитет Baltic Winter. На конференции Baltic Winter (BWinter), организованной агентством SPN Communications, пройдет PR-битва года между традиционными коммуникаторами и блогерами. В Москве 7 декабря в рамках конференции BWinter пройдет битва, где обсудят, как совместными усилиями создать эффективные кампании для продвижения сложных тем. Битва пройдет при поддержке Ассоциации менеджеров. Что делать в эпоху "прогревов", рассказов про успешный успех, рилзов и кружочков в Телеграм "традиционным" коммуникаторам, и можно ли вообще продвигать сложные корпоративные темы в новых медиа. В дуэли участвуют лидеры мнений, которые расскажут, как не потратить бюджет впустую и отличить блогера с "дутой" аудиторией от паблика с эффективной вовлеченностью. В их числе Станислав Писарев (1,5 миллиона подписчиков), бизнес-аналитик, руководитель проекта "РОССТРАТЕГИЯ" и Юлия Соловьева (1,1 миллиона подписчиков), блогер, общественный деятель. Со стороны коммуникаторов выступят: Татьяна Солдатова, руководитель FMCG-практики, PR-партнер и Антонина Шишанова, старший юрист, Capital Legal. Традиционные коммуникаторы поделятся своим опытом в работе с инфлюэнсерами и раскроют нюансы самой загадочной темы - маркировки рекламы. Baltic Winter — это продолжение известного петербургского форума по коммуникациям Baltic Weekend, но с новыми спикерами и темами, которые не успели обсудить в деловой программе сентябрьского форума. Темами конференции также станут: Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 29 ноя - Организационный комитет Baltic Winter. На конференции Baltic Winter (BWinter), организованной агентством SPN Communications, пройдет PR-битва года между традиционными коммуникаторами и блогерами.
В Москве 7 декабря в рамках конференции BWinter пройдет битва, где обсудят, как совместными усилиями создать эффективные кампании для продвижения сложных тем. Битва пройдет при поддержке Ассоциации менеджеров.
Что делать в эпоху "прогревов", рассказов про успешный успех, рилзов и кружочков в Телеграм "традиционным" коммуникаторам, и можно ли вообще продвигать сложные корпоративные темы в новых медиа.
В дуэли участвуют лидеры мнений, которые расскажут, как не потратить бюджет впустую и отличить блогера с "дутой" аудиторией от паблика с эффективной вовлеченностью. В их числе Станислав Писарев (1,5 миллиона подписчиков), бизнес-аналитик, руководитель проекта "РОССТРАТЕГИЯ" и Юлия Соловьева
(1,1 миллиона подписчиков), блогер, общественный деятель.
Со стороны коммуникаторов выступят: Татьяна Солдатова, руководитель FMCG-практики, PR-партнер и Антонина Шишанова, старший юрист, Capital Legal. Традиционные коммуникаторы поделятся своим опытом в работе с инфлюэнсерами и раскроют нюансы самой загадочной темы - маркировки рекламы.
Baltic Winter — это продолжение известного петербургского форума по коммуникациям Baltic Weekend, но с новыми спикерами и темами, которые не успели обсудить в деловой программе сентябрьского форума. Темами конференции также станут:
- Как вырастить настоящих специалистов в пиаре.
- Как применять продюсерские приемы в коммуникациях?
- Взгляд CEO: а нужны ли вообще коммуникации и зачем?
- Телеграм VS Традиционные СМИ: за какой коммуникацией с аудиторией будущее
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.