https://ria.ru/20231129/konferentsiya-1912598288.html

На Baltic Winter пройдет противостояние традиционных коммуникаторов и СМИ

На Baltic Winter пройдет противостояние традиционных коммуникаторов и СМИ - РИА Новости, 29.11.2023

На Baltic Winter пройдет противостояние традиционных коммуникаторов и СМИ

На конференции Baltic Winter (BWinter), организованной агентством SPN Communications, пройдет PR-битва года между традиционными коммуникаторами и блогерами. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:17

2023-11-29T12:17

2023-11-29T12:58

пресс-релизы

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МОСКВА, 29 ноя - Организационный комитет Baltic Winter. На конференции Baltic Winter (BWinter), организованной агентством SPN Communications, пройдет PR-битва года между традиционными коммуникаторами и блогерами. В Москве 7 декабря в рамках конференции BWinter пройдет битва, где обсудят, как совместными усилиями создать эффективные кампании для продвижения сложных тем. Битва пройдет при поддержке Ассоциации менеджеров. Что делать в эпоху "прогревов", рассказов про успешный успех, рилзов и кружочков в Телеграм "традиционным" коммуникаторам, и можно ли вообще продвигать сложные корпоративные темы в новых медиа. В дуэли участвуют лидеры мнений, которые расскажут, как не потратить бюджет впустую и отличить блогера с "дутой" аудиторией от паблика с эффективной вовлеченностью. В их числе Станислав Писарев (1,5 миллиона подписчиков), бизнес-аналитик, руководитель проекта "РОССТРАТЕГИЯ" и Юлия Соловьева (1,1 миллиона подписчиков), блогер, общественный деятель. Со стороны коммуникаторов выступят: Татьяна Солдатова, руководитель FMCG-практики, PR-партнер и Антонина Шишанова, старший юрист, Capital Legal. Традиционные коммуникаторы поделятся своим опытом в работе с инфлюэнсерами и раскроют нюансы самой загадочной темы - маркировки рекламы. Baltic Winter — это продолжение известного петербургского форума по коммуникациям Baltic Weekend, но с новыми спикерами и темами, которые не успели обсудить в деловой программе сентябрьского форума. Темами конференции также станут: Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы