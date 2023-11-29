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"Новые люди" предложили усилить санитарный контроль за рейсами из Китая - РИА Новости, 29.11.2023
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11:13 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/kitay-1912576023.html
"Новые люди" предложили усилить санитарный контроль за рейсами из Китая
"Новые люди" предложили усилить санитарный контроль за рейсами из Китая - РИА Новости, 29.11.2023
"Новые люди" предложили усилить санитарный контроль за рейсами из Китая
Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил Роспотребнадзору усилить санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:13
2023-11-29T11:13
китай
египет
турция
владислав даванков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил Роспотребнадзору усилить санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Китая, из-за роста респираторных заболеваний, обращение есть в распоряжении РИА Новости. "В этой связи прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна (глава Роспотребнадзора), усилить санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Китая, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы "Периметр", из-за роста респираторных заболеваний и зарегистрированных очагов недиагностированный пневмонии у детей", - написано в запросе. В нем отмечается, что Роспотребнадзор оперативно выявляет и реагирует на угрозы санитарно-эпидемиологического характера. Благодаря этому уже были предотвращены завозы опасных заболеваний из Египта, Турции, Индии и других стран.
https://ria.ru/20231127/indiya-1912058804.html
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китай, египет, турция, владислав даванков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Китай, Египет, Турция, Владислав Даванков, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
"Новые люди" предложили усилить санитарный контроль за рейсами из Китая

"Новые люди" предложили усилить санитарно-карантинный контроль за рейсами из КНР

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил Роспотребнадзору усилить санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Китая, из-за роста респираторных заболеваний, обращение есть в распоряжении РИА Новости.
«
"В этой связи прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна (глава Роспотребнадзора), усилить санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Китая, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы "Периметр", из-за роста респираторных заболеваний и зарегистрированных очагов недиагностированный пневмонии у детей", - написано в запросе.
В нем отмечается, что Роспотребнадзор оперативно выявляет и реагирует на угрозы санитарно-эпидемиологического характера. Благодаря этому уже были предотвращены завозы опасных заболеваний из Египта, Турции, Индии и других стран.
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КитайЕгипетТурцияВладислав ДаванковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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