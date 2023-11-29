https://ria.ru/20231129/kitay-1912576023.html

"Новые люди" предложили усилить санитарный контроль за рейсами из Китая

"Новые люди" предложили усилить санитарный контроль за рейсами из Китая - РИА Новости, 29.11.2023

"Новые люди" предложили усилить санитарный контроль за рейсами из Китая

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил Роспотребнадзору усилить санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:13

2023-11-29T11:13

2023-11-29T11:13

китай

египет

турция

владислав даванков

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил Роспотребнадзору усилить санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Китая, из-за роста респираторных заболеваний, обращение есть в распоряжении РИА Новости. "В этой связи прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна (глава Роспотребнадзора), усилить санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Китая, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы "Периметр", из-за роста респираторных заболеваний и зарегистрированных очагов недиагностированный пневмонии у детей", - написано в запросе. В нем отмечается, что Роспотребнадзор оперативно выявляет и реагирует на угрозы санитарно-эпидемиологического характера. Благодаря этому уже были предотвращены завозы опасных заболеваний из Египта, Турции, Индии и других стран.

https://ria.ru/20231127/indiya-1912058804.html

китай

египет

турция

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китай, египет, турция, владислав даванков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)