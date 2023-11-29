Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал к решению о "двух государствах" в ближневосточном вопросе - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:29 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/kitay-1912531324.html
Китай призвал к решению о "двух государствах" в ближневосточном вопросе
Китай призвал к решению о "двух государствах" в ближневосточном вопросе - РИА Новости, 29.11.2023
Китай призвал к решению о "двух государствах" в ближневосточном вопросе
Китай призывает скорее созвать международную конференцию по палестино-израильскому вопросу и составить план по возобновлению решения о "двух государствах",... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T07:29
2023-11-29T07:29
китай
израиль
россия
ван и (политик)
владимир путин
антониу гутерреш
оон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911564310_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_934e955f2768058e325428a4c8212788.jpg
ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Китай призывает скорее созвать международную конференцию по палестино-израильскому вопросу и составить план по возобновлению решения о "двух государствах", заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в Нью-Йорке. "Китай призывает к скорейшему созыву более авторитетной, масштабной и эффективной международной мирной конференции, на которой будут сформулированы дорожная карта и план по возобновлению "решения о двух государствах", - приводит слова Ван И МИД КНР. Он также отметил, что у Китая четкая позиция по палестино-израильскому конфликту и, во-первых, заключается в том, чтобы "ни в коем случае не допустить повторного разжигания войны". "Необходимо осуществить полное прекращение огня, избежать еще большей гуманитарной катастрофы, а все заложники должны быть отпущены", - сказал Ван И. Кроме того, глава китайского внешнеполитического ведомства указал на необходимость того, чтобы все гуманитарные грузы поступали в Газу беспрепятственно, для чего, по его мнению, необходимо создать больше пограничных переходов. Китай проведет в среду заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке по палестино-израильскому вопросу, на нем будет председательствовать Ван И. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231128/pentagon-1912508197.html
https://ria.ru/20231023/khamas-1904576091.html
китай
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911564310_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_ea3da02b746575830ed3e1525479e8a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, израиль, россия, ван и (политик), владимир путин, антониу гутерреш, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Китай, Израиль, Россия, Ван И (политик), Владимир Путин, Антониу Гутерреш, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Китай призвал к решению о "двух государствах" в ближневосточном вопросе

Ван И призвал возобновить решение о двух государствах в ближневосточном вопросе

© AP Photo / Hatem MoussaИзраильский танк на дороге в центральной части сектора Газа, по которой палестинцы пытаются вернуться в анклав
Израильский танк на дороге в центральной части сектора Газа, по которой палестинцы пытаются вернуться в анклав - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Израильский танк на дороге в центральной части сектора Газа, по которой палестинцы пытаются вернуться в анклав. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 29 ноя - РИА Новости. Китай призывает скорее созвать международную конференцию по палестино-израильскому вопросу и составить план по возобновлению решения о "двух государствах", заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в Нью-Йорке.
«
"Китай призывает к скорейшему созыву более авторитетной, масштабной и эффективной международной мирной конференции, на которой будут сформулированы дорожная карта и план по возобновлению "решения о двух государствах", - приводит слова Ван И МИД КНР.
Он также отметил, что у Китая четкая позиция по палестино-израильскому конфликту и, во-первых, заключается в том, чтобы "ни в коем случае не допустить повторного разжигания войны".
"Необходимо осуществить полное прекращение огня, избежать еще большей гуманитарной катастрофы, а все заложники должны быть отпущены", - сказал Ван И.
Кроме того, глава китайского внешнеполитического ведомства указал на необходимость того, чтобы все гуманитарные грузы поступали в Газу беспрепятственно, для чего, по его мнению, необходимо создать больше пограничных переходов.
Китай проведет в среду заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке по палестино-израильскому вопросу, на нем будет председательствовать Ван И.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
СМИ: Пентагону нечем оплатить наращивание группировки на Ближнем Востоке
Вчера, 22:48
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
В Китае выразили обеспокоенность эскалацией конфликта Израиля и ХАМАС
23 октября, 05:01
 
КитайИзраильРоссияВан И (политик)Владимир ПутинАнтониу ГутеррешООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала