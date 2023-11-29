https://ria.ru/20231129/kirgiziya-1912542892.html

Парламент Киргизии в первом чтении принял проект об изменении флага страны

Парламент Киргизии в первом чтении принял проект об изменении флага страны - РИА Новости, 29.11.2023

Парламент Киргизии в первом чтении принял проект об изменении флага страны

Парламент Киргизии в первом чтении принял законопроект об изменении флага страны, сообщили журналистам в среду в пресс-службе законодательного собрания. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T09:23

2023-11-29T09:23

2023-11-29T09:33

в мире

киргизия

сша

испания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579927442_0:139:3332:2013_1920x0_80_0_0_ce399f16890d4759a44304b1ec22a7bc.jpg

БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости. Парламент Киргизии в первом чтении принял законопроект об изменении флага страны, сообщили журналистам в среду в пресс-службе законодательного собрания. "На заседании Жогорку Кенеша (парламента - ред.) сегодня, 29 ноября, депутаты рассмотрели и приняли законопроект "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О государственных символах Кыргызской Республики" в первом чтении", - заявил представитель пресс-службы. Законопроект предполагает внесение изменений в государственный флаг Киргизии. Предлагается изменить волнообразную форму лучей, которые расположены на флаге вокруг тундука (навершие юрты), на прямые. В ходе обсуждения инициаторы законопроекта уточняли, что волнообразные лучи у многих вызывают ассоциации с подсолнухом, который не является основной сельскохозяйственной культурой страны. В то же время прямые лучи, как считают депутаты, более похожи именно на лучи солнца. "Для разработки нового эскиза лучей солнца на флаге Кыргызской Республики были привлечены авторы - разработчики данного флага на начальном этапе, которыми были проведены математические расчеты, чертежи и сопутствующие работы. Депутат Улан Примов подчеркнул, что свои флаги меняли в ряде стран, в частности в США 26 раз, в Испании восемь, в России один раз. Он также подчеркнул, что изменение флага Кыргызстана не повлечет за собой расходы из республиканского бюджета", - заявил представитель пресс-службы. За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 66 депутатов, против высказались восемь.

https://ria.ru/20231123/kirgiziya-1911091052.html

киргизия

сша

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киргизия, сша, испания