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Парламент Киргизии в первом чтении принял проект об изменении флага страны - РИА Новости, 29.11.2023
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09:23 29.11.2023 (обновлено: 09:33 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/kirgiziya-1912542892.html
Парламент Киргизии в первом чтении принял проект об изменении флага страны
Парламент Киргизии в первом чтении принял проект об изменении флага страны - РИА Новости, 29.11.2023
Парламент Киргизии в первом чтении принял проект об изменении флага страны
Парламент Киргизии в первом чтении принял законопроект об изменении флага страны, сообщили журналистам в среду в пресс-службе законодательного собрания. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T09:23
2023-11-29T09:33
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БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости. Парламент Киргизии в первом чтении принял законопроект об изменении флага страны, сообщили журналистам в среду в пресс-службе законодательного собрания. "На заседании Жогорку Кенеша (парламента - ред.) сегодня, 29 ноября, депутаты рассмотрели и приняли законопроект "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О государственных символах Кыргызской Республики" в первом чтении", - заявил представитель пресс-службы. Законопроект предполагает внесение изменений в государственный флаг Киргизии. Предлагается изменить волнообразную форму лучей, которые расположены на флаге вокруг тундука (навершие юрты), на прямые. В ходе обсуждения инициаторы законопроекта уточняли, что волнообразные лучи у многих вызывают ассоциации с подсолнухом, который не является основной сельскохозяйственной культурой страны. В то же время прямые лучи, как считают депутаты, более похожи именно на лучи солнца. "Для разработки нового эскиза лучей солнца на флаге Кыргызской Республики были привлечены авторы - разработчики данного флага на начальном этапе, которыми были проведены математические расчеты, чертежи и сопутствующие работы. Депутат Улан Примов подчеркнул, что свои флаги меняли в ряде стран, в частности в США 26 раз, в Испании восемь, в России один раз. Он также подчеркнул, что изменение флага Кыргызстана не повлечет за собой расходы из республиканского бюджета", - заявил представитель пресс-службы. За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 66 депутатов, против высказались восемь.
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в мире, киргизия, сша, испания
В мире, Киргизия, США, Испания
Парламент Киргизии в первом чтении принял проект об изменении флага страны

Парламент Киргизии в первом чтении принял законопроект об изменении флага страны

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаги Киргизии
Флаги Киргизии - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаги Киргизии. Архивное фото
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БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости. Парламент Киргизии в первом чтении принял законопроект об изменении флага страны, сообщили журналистам в среду в пресс-службе законодательного собрания.
«
"На заседании Жогорку Кенеша (парламента - ред.) сегодня, 29 ноября, депутаты рассмотрели и приняли законопроект "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О государственных символах Кыргызской Республики" в первом чтении", - заявил представитель пресс-службы.
Законопроект предполагает внесение изменений в государственный флаг Киргизии. Предлагается изменить волнообразную форму лучей, которые расположены на флаге вокруг тундука (навершие юрты), на прямые. В ходе обсуждения инициаторы законопроекта уточняли, что волнообразные лучи у многих вызывают ассоциации с подсолнухом, который не является основной сельскохозяйственной культурой страны. В то же время прямые лучи, как считают депутаты, более похожи именно на лучи солнца.
"Для разработки нового эскиза лучей солнца на флаге Кыргызской Республики были привлечены авторы - разработчики данного флага на начальном этапе, которыми были проведены математические расчеты, чертежи и сопутствующие работы. Депутат Улан Примов подчеркнул, что свои флаги меняли в ряде стран, в частности в США 26 раз, в Испании восемь, в России один раз. Он также подчеркнул, что изменение флага Кыргызстана не повлечет за собой расходы из республиканского бюджета", - заявил представитель пресс-службы.
За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 66 депутатов, против высказались восемь.
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