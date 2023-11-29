https://ria.ru/20231129/kinburnskaya_kosa-1912519417.html

Попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе блокируются, сообщил Сальдо

Попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе блокируются, сообщил Сальдо - РИА Новости, 29.11.2023

Попытки ВСУ высадиться на Кинбурнской косе блокируются, сообщил Сальдо

Попытки украинских войск высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области блокируются, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T03:02

2023-11-29T03:02

2023-11-29T03:02

специальная военная операция на украине

черное море

херсонская область

владимир сальдо

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Попытки украинских войск высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области блокируются, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее в ноябре он же заявлял, что киевские власти под руководством НАТО подготовили операцию по "форсированию" Днепра, стянув лучшую технику, лучшие части и наемников. Сальдо, ссылая на данные разведки, добавлял, чтопо своим первоначальным планам к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября - Новую Каховку, к 1 декабря - Чаплинку, к 15 декабря - Геническ. При этом Сальдо подчеркивал, что планы ВСУ "полетели в тартарары", шансов у них вырваться на оперативный простор нет никаких. "На наиболее напряженных участках ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) от Алешек до Крынок идет уничтожение вражеской живой силы. На Кинбурнской косе наши военные блокируют попытки противника высадиться на берег", - сказал Сальдо РИА Новости. Кинбурнская коса - песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря, длиною более 40 километров. Расположена на юге Херсонской области.

https://ria.ru/20230719/bespilotnik-1884971648.html

черное море

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черное море, херсонская область , владимир сальдо, в мире