https://ria.ru/20231129/khimoruzhie-1912650394.html
Россия призвала Израиль срочно ратифицировать Конвенцию о запрете химоружия
Россия призвала Израиль срочно ратифицировать Конвенцию о запрете химоружия - РИА Новости, 29.11.2023
Россия призвала Израиль срочно ратифицировать Конвенцию о запрете химоружия
Россия призывает Израиль ратифицировать Конвенцию по запрещению химического оружия (КЗХО) как можно скорее, заявил в среду российский постпред при ОЗХО, посол... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:35
2023-11-29T14:35
2023-11-29T14:37
в мире
израиль
россия
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
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ГААГА, 29 ноя - РИА Новости. Россия призывает Израиль ратифицировать Конвенцию по запрещению химического оружия (КЗХО) как можно скорее, заявил в среду российский постпред при ОЗХО, посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин. В Гааге с 27 ноября по 1 декабря проходит 28-я сессия Конференции государств-участников ОЗХО. "Российская Федерация призывает государство Израиль как можно скорее ратифицировать Конвенцию по запрещению химического оружия", - заявил Шульгин на сессии в ОЗХО. В настоящее время к Конвенции по запрещению химического оружия присоединились 193 государства. Вне ее правового поля остаются Египет, Израиль (подписал КЗХО до ее вступления в силу, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан.
https://ria.ru/20231129/khimoruzhie-1912646584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия
В мире, Израиль, Россия, Александр Шульгин, Организация по запрещению химического оружия
Россия призвала Израиль срочно ратифицировать Конвенцию о запрете химоружия
Шульгин: Россия призвала Израиль ратифицировать КЗХО как можно скорее