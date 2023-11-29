https://ria.ru/20231129/khimoruzhie-1912650394.html

Россия призвала Израиль срочно ратифицировать Конвенцию о запрете химоружия

Россия призвала Израиль срочно ратифицировать Конвенцию о запрете химоружия - РИА Новости, 29.11.2023

Россия призвала Израиль срочно ратифицировать Конвенцию о запрете химоружия

Россия призывает Израиль ратифицировать Конвенцию по запрещению химического оружия (КЗХО) как можно скорее, заявил в среду российский постпред при ОЗХО, посол... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:35

2023-11-29T14:35

2023-11-29T14:37

в мире

израиль

россия

александр шульгин

организация по запрещению химического оружия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/56/1528815637_0:82:3064:1806_1920x0_80_0_0_c2d3e64280d0d51ec9957cd53b994f38.jpg

ГААГА, 29 ноя - РИА Новости. Россия призывает Израиль ратифицировать Конвенцию по запрещению химического оружия (КЗХО) как можно скорее, заявил в среду российский постпред при ОЗХО, посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин. В Гааге с 27 ноября по 1 декабря проходит 28-я сессия Конференции государств-участников ОЗХО. "Российская Федерация призывает государство Израиль как можно скорее ратифицировать Конвенцию по запрещению химического оружия", - заявил Шульгин на сессии в ОЗХО. В настоящее время к Конвенции по запрещению химического оружия присоединились 193 государства. Вне ее правового поля остаются Египет, Израиль (подписал КЗХО до ее вступления в силу, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан.

https://ria.ru/20231129/khimoruzhie-1912646584.html

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, россия, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия