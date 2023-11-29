Рейтинг@Mail.ru
Россия призвала Израиль срочно ратифицировать Конвенцию о запрете химоружия - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 29.11.2023 (обновлено: 14:37 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/khimoruzhie-1912650394.html
Россия призвала Израиль срочно ратифицировать Конвенцию о запрете химоружия
Россия призвала Израиль срочно ратифицировать Конвенцию о запрете химоружия - РИА Новости, 29.11.2023
Россия призвала Израиль срочно ратифицировать Конвенцию о запрете химоружия
Россия призывает Израиль ратифицировать Конвенцию по запрещению химического оружия (КЗХО) как можно скорее, заявил в среду российский постпред при ОЗХО, посол... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:35
2023-11-29T14:37
в мире
израиль
россия
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/56/1528815637_0:82:3064:1806_1920x0_80_0_0_c2d3e64280d0d51ec9957cd53b994f38.jpg
ГААГА, 29 ноя - РИА Новости. Россия призывает Израиль ратифицировать Конвенцию по запрещению химического оружия (КЗХО) как можно скорее, заявил в среду российский постпред при ОЗХО, посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин. В Гааге с 27 ноября по 1 декабря проходит 28-я сессия Конференции государств-участников ОЗХО. "Российская Федерация призывает государство Израиль как можно скорее ратифицировать Конвенцию по запрещению химического оружия", - заявил Шульгин на сессии в ОЗХО. В настоящее время к Конвенции по запрещению химического оружия присоединились 193 государства. Вне ее правового поля остаются Египет, Израиль (подписал КЗХО до ее вступления в силу, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан.
https://ria.ru/20231129/khimoruzhie-1912646584.html
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/56/1528815637_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab475e69694a4a4d5cbf6c3a8a0132b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия
В мире, Израиль, Россия, Александр Шульгин, Организация по запрещению химического оружия
Россия призвала Израиль срочно ратифицировать Конвенцию о запрете химоружия

Шульгин: Россия призвала Израиль ратифицировать КЗХО как можно скорее

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 29 ноя - РИА Новости. Россия призывает Израиль ратифицировать Конвенцию по запрещению химического оружия (КЗХО) как можно скорее, заявил в среду российский постпред при ОЗХО, посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.
В Гааге с 27 ноября по 1 декабря проходит 28-я сессия Конференции государств-участников ОЗХО.
"Российская Федерация призывает государство Израиль как можно скорее ратифицировать Конвенцию по запрещению химического оружия", - заявил Шульгин на сессии в ОЗХО.
В настоящее время к Конвенции по запрещению химического оружия присоединились 193 государства. Вне ее правового поля остаются Египет, Израиль (подписал КЗХО до ее вступления в силу, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Шульгин: Россия обеспокоена данными об угрозе применения Израилем химоружия
Вчера, 14:25
 
В миреИзраильРоссияАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала