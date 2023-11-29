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Шульгин: Россия обеспокоена данными об угрозе применения Израилем химоружия - РИА Новости, 29.11.2023
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14:25 29.11.2023 (обновлено: 14:50 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/khimoruzhie-1912646584.html
Шульгин: Россия обеспокоена данными об угрозе применения Израилем химоружия
Шульгин: Россия обеспокоена данными об угрозе применения Израилем химоружия - РИА Новости, 29.11.2023
Шульгин: Россия обеспокоена данными об угрозе применения Израилем химоружия
Россия обеспокоена появившейся в СМИ информацией об угрозе применения Израилем химического оружия, заявил российский постпред при ОЗХО (Организации по... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:25
2023-11-29T14:50
организация по запрещению химического оружия
израиль
в мире
александр шульгин
россия
палестина
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ГААГА, 29 ноя - РИА Новости. Россия обеспокоена появившейся в СМИ информацией об угрозе применения Израилем химического оружия, заявил российский постпред при ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия), посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин. В Гааге с 27 ноября по 1 декабря проходит 28-я сессия Конференции государств-участников ОЗХО. "Мы обеспокоены появившейся в СМИ информацией об угрозе применения Израилем химического оружия или токсических химикатов в нарушение химической конвенции", - заявил постпред России на сессии ОЗХО в среду.Шульгин также отметил, что Москву тревожат планы израильских военных использовать нервно-паралитический газ или другое химическое оружие, чтобы выкуривать противника из подземных туннелей."Особенно тревожными являются сообщения в СМИ, в частности, в издании Middle East Eye, и в других, что под контролем американских спецназовцев из подразделения Delta Force израильские военнослужащие планируют использовать нервно-паралитический газ или же другое химическое оружие, чтобы выкуривать противника из подземных туннелей", - рассказал он.Посол указал, что РФ разделяет прозвучавший в заявлении Палестины и других государств-подписантов призыв к техсекретариату ОЗХО находиться в полной готовности предпринять в случае необходимости соответствующие меры, предусмотренные конвенцией по запрещению химоружия, а также оперативно и эффективно реагировать на возможные инциденты в будущем и запросы Палестины.Как подчеркнул дипломат, Россия призывает все государства-участники ОЗХО проявлять бдительность в нынешней ситуации, тем более в свете отдельных, "пусть и потом дезавуированных" заявлений высокопоставленных представителей Израиля, не исключавших применения оружия массового поражения, в частности, ядерного оружия.Ранее заместитель главы МИД Ирана по правовым и международным вопросам Реза Наджафи в ходе выступления на 28-й сессии Конференции стран-участников ОЗХО призвал эту и другие международные организации провести расследование по возможному применению Израилем химического оружия в секторе Газа.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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организация по запрещению химического оружия, израиль, в мире, александр шульгин, россия, палестина
Организация по запрещению химического оружия, Израиль, В мире, Александр Шульгин, Россия, Палестина
Шульгин: Россия обеспокоена данными об угрозе применения Израилем химоружия

Шульгин: РФ обеспокоена информацией об угрозе применения Израилем химоружия

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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ГААГА, 29 ноя - РИА Новости. Россия обеспокоена появившейся в СМИ информацией об угрозе применения Израилем химического оружия, заявил российский постпред при ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия), посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.
В Гааге с 27 ноября по 1 декабря проходит 28-я сессия Конференции государств-участников ОЗХО.
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"Мы обеспокоены появившейся в СМИ информацией об угрозе применения Израилем химического оружия или токсических химикатов в нарушение химической конвенции", - заявил постпред России на сессии ОЗХО в среду.
Шульгин также отметил, что Москву тревожат планы израильских военных использовать нервно-паралитический газ или другое химическое оружие, чтобы выкуривать противника из подземных туннелей.
«
"Особенно тревожными являются сообщения в СМИ, в частности, в издании Middle East Eye, и в других, что под контролем американских спецназовцев из подразделения Delta Force израильские военнослужащие планируют использовать нервно-паралитический газ или же другое химическое оружие, чтобы выкуривать противника из подземных туннелей", - рассказал он.
Посол указал, что РФ разделяет прозвучавший в заявлении Палестины и других государств-подписантов призыв к техсекретариату ОЗХО находиться в полной готовности предпринять в случае необходимости соответствующие меры, предусмотренные конвенцией по запрещению химоружия, а также оперативно и эффективно реагировать на возможные инциденты в будущем и запросы Палестины.
Как подчеркнул дипломат, Россия призывает все государства-участники ОЗХО проявлять бдительность в нынешней ситуации, тем более в свете отдельных, "пусть и потом дезавуированных" заявлений высокопоставленных представителей Израиля, не исключавших применения оружия массового поражения, в частности, ядерного оружия.
Ранее заместитель главы МИД Ирана по правовым и международным вопросам Реза Наджафи в ходе выступления на 28-й сессии Конференции стран-участников ОЗХО призвал эту и другие международные организации провести расследование по возможному применению Израилем химического оружия в секторе Газа.
 
Организация по запрещению химического оружияИзраильВ миреАлександр ШульгинРоссияПалестина
 
 
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