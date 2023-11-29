https://ria.ru/20231129/khimoruzhie-1912646584.html

Шульгин: Россия обеспокоена данными об угрозе применения Израилем химоружия

Шульгин: Россия обеспокоена данными об угрозе применения Израилем химоружия - РИА Новости, 29.11.2023

Шульгин: Россия обеспокоена данными об угрозе применения Израилем химоружия

Россия обеспокоена появившейся в СМИ информацией об угрозе применения Израилем химического оружия, заявил российский постпред при ОЗХО (Организации по... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:25

2023-11-29T14:25

2023-11-29T14:50

организация по запрещению химического оружия

израиль

в мире

александр шульгин

россия

палестина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_be3a359bc617130765a64ee1c3546a60.jpg

ГААГА, 29 ноя - РИА Новости. Россия обеспокоена появившейся в СМИ информацией об угрозе применения Израилем химического оружия, заявил российский постпред при ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия), посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин. В Гааге с 27 ноября по 1 декабря проходит 28-я сессия Конференции государств-участников ОЗХО. "Мы обеспокоены появившейся в СМИ информацией об угрозе применения Израилем химического оружия или токсических химикатов в нарушение химической конвенции", - заявил постпред России на сессии ОЗХО в среду.Шульгин также отметил, что Москву тревожат планы израильских военных использовать нервно-паралитический газ или другое химическое оружие, чтобы выкуривать противника из подземных туннелей."Особенно тревожными являются сообщения в СМИ, в частности, в издании Middle East Eye, и в других, что под контролем американских спецназовцев из подразделения Delta Force израильские военнослужащие планируют использовать нервно-паралитический газ или же другое химическое оружие, чтобы выкуривать противника из подземных туннелей", - рассказал он.Посол указал, что РФ разделяет прозвучавший в заявлении Палестины и других государств-подписантов призыв к техсекретариату ОЗХО находиться в полной готовности предпринять в случае необходимости соответствующие меры, предусмотренные конвенцией по запрещению химоружия, а также оперативно и эффективно реагировать на возможные инциденты в будущем и запросы Палестины.Как подчеркнул дипломат, Россия призывает все государства-участники ОЗХО проявлять бдительность в нынешней ситуации, тем более в свете отдельных, "пусть и потом дезавуированных" заявлений высокопоставленных представителей Израиля, не исключавших применения оружия массового поражения, в частности, ядерного оружия.Ранее заместитель главы МИД Ирана по правовым и международным вопросам Реза Наджафи в ходе выступления на 28-й сессии Конференции стран-участников ОЗХО призвал эту и другие международные организации провести расследование по возможному применению Израилем химического оружия в секторе Газа.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

израиль

россия

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

организация по запрещению химического оружия, израиль, в мире, александр шульгин, россия, палестина