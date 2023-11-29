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Эксперты назвали стоимость новогоднего отдыха в Калининграде - РИА Новости, 29.11.2023
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Туризм
 
05:40 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/kaliningrad-1912345246.html
Эксперты назвали стоимость новогоднего отдыха в Калининграде
Эксперты назвали стоимость новогоднего отдыха в Калининграде - РИА Новости, 29.11.2023
Эксперты назвали стоимость новогоднего отдыха в Калининграде
По словам туроператоров, спрос на Калининград остается на прошлогоднем уровне, места в отелях города и области на Новый год еще есть, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T05:40
2023-11-29T05:40
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
калининград
калининградская область
новый год
куда можно лететь
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. По словам туроператоров, спрос на Калининград остается на прошлогоднем уровне, места в отелях города и области на Новый год еще есть, сообщает АТОР.Туры продаются активно, но без особого ажиотажа. У большинства компаний объемы текущих продаж соответствуют показателям прошлого года, пика туроператоры ожидают в декабре.Спад эксперты объясняют в первую очередь стоимостью авиабилетов. Сейчас в Калининград из других российских регионов можно только долететь. Несмотря на то, что рейсов на эти новогодние праздники будет много (группа "Аэрофлот" ставит дополнительные), цены на билеты на пиковые даты все равно высокие."Перелет в Калининград из Москвы 30 декабря или 2 января стоит около 23 тысячи рублей в одну сторону. Общее удорожание за поездку в рублях по сравнению с прошлым годом составляет не менее 13–15 тысяч на человека. Многие туристы обоснованно считают это слишком дорогим путешествием", – говорит вице-президент АТОР, генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.И рост цен продолжится. "У авиабилетов динамическое ценообразование, соответственно, ближе к дате цена будет еще выше", – напоминают в компании Coral Travel.Однако Калининград остается одним из самых популярных внутренних направлений на новогодние праздники."В пользу региона играют интересные насыщенные новогодние программы. Прежде всего, Новый год в Калининграде – это уютные ресторанчики, увлекательные экскурсии по старым улочкам Хуфена, в Амалиенау, наконец, просто романтические прогулки по морскому побережью. На площади Победы будет традиционная елка, пройдет рождественская ярмарка с народными промыслами, Фестиваль уличной еды Kaliningrad Street Food на острове Канта, поездки в Танцующий лес и много другого интересного", – рассказывает Алена Громова, директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel.Некоторые компании в этом году расширили новогодний ассортимент по направлению. Так в компаниях предлагают программы "Новый год на самом Западе России" (продолжительность на пять дней). С вылетом 30 декабря она стоит от 36,2 тысячи рублей на двоих взрослых. "Янтарная мозаика" (три дня) – от 16,6 тысячи рублей на двоих, "Новый год в Янтарном крае" с посещением Калининграда, Зеленоградска, Светлогорска, Куршской косы, Вальдау, замка Шаакен на четыре дня стоит от 15 тысяч рублей. Но все это цены без авиаперелета.Напомним, что, по данным Министерства культуры и туризма Калининградской области, в период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года регион посетили около 55–57 тысяч туристов. Власти Калининградской области прогнозируют, что на эти новогодние праздники турпоток вырастет на 7–10 процентов.
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новости - туризм, туризм, туристы, калининград, калининградская область, новый год, куда можно лететь, куда поехать в выходные, отдых в россии, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Калининград, Калининградская область, Новый год, куда можно лететь, куда поехать в выходные, отдых в России, Отдых на море
Эксперты назвали стоимость новогоднего отдыха в Калининграде

АТОР: туристы покупают путевки в Калининград на Новый год без ажиотажа

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРождественская ярмарка в Калининграде. 13 декабря 2017
Рождественская ярмарка в Калининграде. 13 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. По словам туроператоров, спрос на Калининград остается на прошлогоднем уровне, места в отелях города и области на Новый год еще есть, сообщает АТОР.
Туры продаются активно, но без особого ажиотажа. У большинства компаний объемы текущих продаж соответствуют показателям прошлого года, пика туроператоры ожидают в декабре.
Спад эксперты объясняют в первую очередь стоимостью авиабилетов. Сейчас в Калининград из других российских регионов можно только долететь. Несмотря на то, что рейсов на эти новогодние праздники будет много (группа "Аэрофлот" ставит дополнительные), цены на билеты на пиковые даты все равно высокие.
"Перелет в Калининград из Москвы 30 декабря или 2 января стоит около 23 тысячи рублей в одну сторону. Общее удорожание за поездку в рублях по сравнению с прошлым годом составляет не менее 13–15 тысяч на человека. Многие туристы обоснованно считают это слишком дорогим путешествием", – говорит вице-президент АТОР, генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.
И рост цен продолжится. "У авиабилетов динамическое ценообразование, соответственно, ближе к дате цена будет еще выше", – напоминают в компании Coral Travel.
Однако Калининград остается одним из самых популярных внутренних направлений на новогодние праздники.
"В пользу региона играют интересные насыщенные новогодние программы. Прежде всего, Новый год в Калининграде – это уютные ресторанчики, увлекательные экскурсии по старым улочкам Хуфена, в Амалиенау, наконец, просто романтические прогулки по морскому побережью. На площади Победы будет традиционная елка, пройдет рождественская ярмарка с народными промыслами, Фестиваль уличной еды Kaliningrad Street Food на острове Канта, поездки в Танцующий лес и много другого интересного", – рассказывает Алена Громова, директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel.
Некоторые компании в этом году расширили новогодний ассортимент по направлению. Так в компаниях предлагают программы "Новый год на самом Западе России" (продолжительность на пять дней). С вылетом 30 декабря она стоит от 36,2 тысячи рублей на двоих взрослых. "Янтарная мозаика" (три дня) – от 16,6 тысячи рублей на двоих, "Новый год в Янтарном крае" с посещением Калининграда, Зеленоградска, Светлогорска, Куршской косы, Вальдау, замка Шаакен на четыре дня стоит от 15 тысяч рублей. Но все это цены без авиаперелета.
Напомним, что, по данным Министерства культуры и туризма Калининградской области, в период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года регион посетили около 55–57 тысяч туристов. Власти Калининградской области прогнозируют, что на эти новогодние праздники турпоток вырастет на 7–10 процентов.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Аэрофлот ввел на праздники 67 допрейсов в Калининград из Москвы, Петербурга
21 ноября, 19:28
 
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