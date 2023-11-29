https://ria.ru/20231129/izrail-1912708922.html

ЦАХАЛ заявил, что уничтожил двух террористов в Дженине на Западном берегу

ЦАХАЛ заявил, что уничтожил двух террористов в Дженине на Западном берегу - РИА Новости, 29.11.2023

ЦАХАЛ заявил, что уничтожил двух террористов в Дженине на Западном берегу

Израильские силовики в среду ликвидировали двух террористов в ходе операции в лагере беженцев в городе Дженин на Западном берегу, сообщила пресс-служба Армии... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:34

2023-11-29T17:34

2023-11-29T17:34

в мире

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноя - РИА Новости. Израильские силовики в среду ликвидировали двух террористов в ходе операции в лагере беженцев в городе Дженин на Западном берегу, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В ходе совместной операции ЦАХАЛ, Службы общей безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции в лагере беженцев Дженин силовики ликвидировали двух высокопоставленных террористов, в том числе командира лагеря Мухаммада Забейди, совершавшего нападения со стрельбой и отправлявшего людей на совершение терактов", - говорится в сообщении. По данным ЦАХАЛ, Забейди был боевиков радикальной группировки "Исламский джихад". В ходе операции израильские силы окружили дом, в котором скрывался Забейди, и открыли огонь, в результате чего погиб еще один террорист Хусам Ханун. При них были найдены три винтовки M16 и патроны. Всего в ходе операции в Дженине были задержаны 17 палестинцев и изъято оружие и боеприпасы, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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в мире, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году