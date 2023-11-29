https://ria.ru/20231129/izrail-1912708922.html
ЦАХАЛ заявил, что уничтожил двух террористов в Дженине на Западном берегу
ЦАХАЛ заявил, что уничтожил двух террористов в Дженине на Западном берегу - РИА Новости, 29.11.2023
ЦАХАЛ заявил, что уничтожил двух террористов в Дженине на Западном берегу
Израильские силовики в среду ликвидировали двух террористов в ходе операции в лагере беженцев в городе Дженин на Западном берегу, сообщила пресс-служба Армии... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:34
2023-11-29T17:34
2023-11-29T17:34
в мире
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноя - РИА Новости. Израильские силовики в среду ликвидировали двух террористов в ходе операции в лагере беженцев в городе Дженин на Западном берегу, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В ходе совместной операции ЦАХАЛ, Службы общей безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции в лагере беженцев Дженин силовики ликвидировали двух высокопоставленных террористов, в том числе командира лагеря Мухаммада Забейди, совершавшего нападения со стрельбой и отправлявшего людей на совершение терактов", - говорится в сообщении. По данным ЦАХАЛ, Забейди был боевиков радикальной группировки "Исламский джихад". В ходе операции израильские силы окружили дом, в котором скрывался Забейди, и открыли огонь, в результате чего погиб еще один террорист Хусам Ханун. При них были найдены три винтовки M16 и патроны. Всего в ходе операции в Дженине были задержаны 17 палестинцев и изъято оружие и боеприпасы, добавили в пресс-службе.
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в мире, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил, что уничтожил двух террористов в Дженине на Западном берегу
ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух террористов в Дженине на Западном берегу Иордана
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 ноя - РИА Новости.
Израильские силовики в среду ликвидировали двух террористов в ходе операции в лагере беженцев в городе Дженин на Западном берегу, сообщила пресс-служба
Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"В ходе совместной операции ЦАХАЛ, Службы общей безопасности (ШАБАК) и пограничной полиции в лагере беженцев Дженин силовики ликвидировали двух высокопоставленных террористов, в том числе командира лагеря Мухаммада Забейди, совершавшего нападения со стрельбой и отправлявшего людей на совершение терактов", - говорится в сообщении.
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По данным ЦАХАЛ, Забейди был боевиков радикальной группировки "Исламский джихад
".
В ходе операции израильские силы окружили дом, в котором скрывался Забейди, и открыли огонь, в результате чего погиб еще один террорист Хусам Ханун. При них были найдены три винтовки M16 и патроны.
Всего в ходе операции в Дженине были задержаны 17 палестинцев и изъято оружие и боеприпасы, добавили в пресс-службе.