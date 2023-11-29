https://ria.ru/20231129/izrail-1912683100.html

Блинкен заявил, что обсудит в Израиле продление перемирия с ХАМАС

Блинкен заявил, что обсудит в Израиле продление перемирия с ХАМАС - РИА Новости, 29.11.2023

Блинкен заявил, что обсудит в Израиле продление перемирия с ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует в четверг обсудить продление перемирия Израиля и палестинского движения ХАМАС. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:23

2023-11-29T16:23

2023-11-29T16:23

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896340959_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_6be5733ba9876815c99382221180015d.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует в четверг обсудить продление перемирия Израиля и палестинского движения ХАМАС. "Продолжение (перемирия - ред.) по определению означает, что больше заложников вернутся домой, больше помощи будет доставлено. Ясно, что мы хотим этого, и я думаю, что этого хочет и Израиль. Они сильно сосредоточены на том, чтобы вернуть своих людей домой. Итак, мы работаем над этим, как вы знаете, каждый день. И я надеюсь поднять этот вопрос завтра, когда встречусь в Израиле с правительством", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе. Он также указал, что США считают решение, основанное на существовании двух государств, единственным путем к устойчивому миру и безопасности для сохранения Израиля в качестве "сильного, безопасного, демократического государства", а также к удовлетворению "законных устремлений" палестинцев к своему государству и самоопределению. Госсекретарь отметил, что США обсудят с Израилем, как он может обеспечить, чтобы атаки, подобные той, что произошла 7 октября, не повторились, одновременно увеличивая гуманитарную помощь и сводя к минимуму "дальнейшие страдания и жертвы среди палестинского мирного населения". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире