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В Саратове проведут проверку после избиения подростка одноклассником
В Саратове проведут проверку после избиения подростка одноклассником - РИА Новости, 29.11.2023
В Саратове проведут проверку после избиения подростка одноклассником
Полиция и следователи в Саратове проводят проверки после избиения 13-летним подростком своего одноклассника, сообщили региональные управления МВД и СК РФ. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T23:52
2023-11-29T23:52
2023-11-29T23:52
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САРАТОВ, 29 ноя - РИА Новости. Полиция и следователи в Саратове проводят проверки после избиения 13-летним подростком своего одноклассника, сообщили региональные управления МВД и СК РФ. По данным МВД, жительница Саратова сообщила в полицию о причинении ее сыну травм. "Установлено, что 17 ноября на бытовой почве произошла драка между двумя учениками одной школ Заводского района Саратова. В результате инцидента один из школьников получил ушибы. Он направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени нанесенного вреда здоровью. На основании полученных данных и результатов проведения проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении главка МВД в Telegram-канале. Уточняется, что в настоящее время полиция составляет материалы для привлечения родителя 13-летнего подростка к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Региональное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что ведомство также начало процессуальную проверку после появления в соцсети видеозаписи, на которой подросток "совершает противоправные действия в отношении сверстника". "По результатам проверки ситуации будет принято процессуальное решение и дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, деятельности органов системы профилактики и возможному нарушению миграционного законодательства", - отмечается в сообщении.
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происшествия, саратов, россия
Происшествия, Саратов, Россия
В Саратове проведут проверку после избиения подростка одноклассником
В Саратове проведут проверку после избиения подростка 13-летним одноклассником
САРАТОВ, 29 ноя - РИА Новости.
Полиция и следователи в Саратове проводят проверки после избиения 13-летним подростком своего одноклассника, сообщили региональные управления МВД и СК
РФ.
По данным МВД, жительница Саратова сообщила в полицию о причинении ее сыну травм.
«
"Установлено, что 17 ноября на бытовой почве произошла драка между двумя учениками одной школ Заводского района Саратова. В результате инцидента один из школьников получил ушибы. Он направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени нанесенного вреда здоровью. На основании полученных данных и результатов проведения проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении главка МВД в Telegram-канале.
Уточняется, что в настоящее время полиция составляет материалы для привлечения родителя 13-летнего подростка к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Региональное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что ведомство также начало процессуальную проверку после появления в соцсети видеозаписи, на которой подросток "совершает противоправные действия в отношении сверстника". "По результатам проверки ситуации будет принято процессуальное решение и дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, деятельности органов системы профилактики и возможному нарушению миграционного законодательства", - отмечается в сообщении.
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