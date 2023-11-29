https://ria.ru/20231129/izbienie-1912779675.html

В Саратове проведут проверку после избиения подростка одноклассником

В Саратове проведут проверку после избиения подростка одноклассником - РИА Новости, 29.11.2023

В Саратове проведут проверку после избиения подростка одноклассником

Полиция и следователи в Саратове проводят проверки после избиения 13-летним подростком своего одноклассника, сообщили региональные управления МВД и СК РФ. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T23:52

2023-11-29T23:52

2023-11-29T23:52

происшествия

саратов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

САРАТОВ, 29 ноя - РИА Новости. Полиция и следователи в Саратове проводят проверки после избиения 13-летним подростком своего одноклассника, сообщили региональные управления МВД и СК РФ. По данным МВД, жительница Саратова сообщила в полицию о причинении ее сыну травм. "Установлено, что 17 ноября на бытовой почве произошла драка между двумя учениками одной школ Заводского района Саратова. В результате инцидента один из школьников получил ушибы. Он направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени нанесенного вреда здоровью. На основании полученных данных и результатов проведения проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении главка МВД в Telegram-канале. Уточняется, что в настоящее время полиция составляет материалы для привлечения родителя 13-летнего подростка к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Региональное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что ведомство также начало процессуальную проверку после появления в соцсети видеозаписи, на которой подросток "совершает противоправные действия в отношении сверстника". "По результатам проверки ситуации будет принято процессуальное решение и дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, деятельности органов системы профилактики и возможному нарушению миграционного законодательства", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231129/draka-1912741529.html

саратов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов, россия