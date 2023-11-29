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Нижегородская область вводит новую меру поддержки ИТ-отрасли - РИА Новости, 29.11.2023
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Нижегородская область
 
17:02 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/it-otrasl-1912696092.html
Нижегородская область вводит новую меру поддержки ИТ-отрасли
Нижегородская область вводит новую меру поддержки ИТ-отрасли - РИА Новости, 29.11.2023
Нижегородская область вводит новую меру поддержки ИТ-отрасли
Нижегородские разработчики смогут вернуть 50% стоимости программного обеспечения при продаже своих лицензий бизнесу по льготной цене в 2024 году, сообщает... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:02
2023-11-29T17:02
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя — РИА Новости. Нижегородские разработчики смогут вернуть 50% стоимости программного обеспечения при продаже своих лицензий бизнесу по льготной цене в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Нижегородской области вводится новая мера поддержки ИТ-отрасли. Суть нововведения заключается в том, что у правообладателей нижегородского программного обеспечения (ПО) появляется возможность продавать свой продукт субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной цене и возмещать при этом недополученные доходы. Льгота в таком случае составляет 50% от стоимости продукта, которые и будут возвращены разработчикам ПО", - говорится в сообщении. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, этим решением власти поддерживают и ИТ-специалистов, и бизнес. "Купившие программное обеспечение компании и ИП смогут сэкономить при переходе на российские ИТ-продукты, а нижегородские разработчики не окажутся при этом в убытке, получив компенсацию. Данная мера поддержки позволит не только ускорить процесс импортозамещения ПО, но и поможет усилить экспорт нижегородского софта за пределы региона. Разработка новых мер поддержки отвечает целям нацпроекта "Цифровая экономика" и задачам, которые ставит президент России Владимир Путин", – цитирует пресс-служба слова Никитина. Прием заявок от ИТ-специалистов стартует 29 ноября и продлится до 17:00 22 декабря 2023 года на Единой платформе предоставления субсидий. Затем заявки будут рассмотрены на соответствие требованиям. С января 2024 года разработчики нижегородского ПО, прошедшие отбор, смогут приступить к продаже своего продукта по льготной цене и получить в дальнейшем компенсацию. "Нижегородское правительство постоянно изучает потребности ИТ-бизнеса и разрабатывает новые меры поддержки. Мы пересмотрели не пользующуюся популярностью у ИТ-компаний меру по компенсации 50 процентов НДФЛ за релоцируемых в регион ИТ-специалистов. За этой мерой поддержки обратилось совсем немного компаний. Мы опросили представителей ИТ-сообщества и вводим новую меру", – приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова. Отмечается, что на Единой платформе предоставления субсидий указаны все требования к продавцу ПО, к самому ПО и к его покупателю. В частности, компания-разработчик обязана входить в Реестр МСП и быть зарегистрированной на территории Нижегородской области, а ПО должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Также среднюю рыночную стоимость лицензии потребуется подтвердить не менее чем пятью договорами по продаже ПО субъектам МСП за последний год. Она не должна превышать 2,4 миллиона рублей за годовую или бессрочную лицензию и 200 тысяч рублей – за месячную. Льготная цена лицензии в свою очередь не может превышать 1,2 миллиона рублей и 100 тысяч рублей соответственно.
https://ria.ru/20231116/remont-1909881463.html
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нижегородская область, глеб никитин, россия
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин, Россия

Нижегородская область вводит новую меру поддержки ИТ-отрасли

© iStock.com / alvarezПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© iStock.com / alvarez
Программист за работой. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя — РИА Новости. Нижегородские разработчики смогут вернуть 50% стоимости программного обеспечения при продаже своих лицензий бизнесу по льготной цене в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"В Нижегородской области вводится новая мера поддержки ИТ-отрасли. Суть нововведения заключается в том, что у правообладателей нижегородского программного обеспечения (ПО) появляется возможность продавать свой продукт субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной цене и возмещать при этом недополученные доходы. Льгота в таком случае составляет 50% от стоимости продукта, которые и будут возвращены разработчикам ПО", - говорится в сообщении.
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Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, этим решением власти поддерживают и ИТ-специалистов, и бизнес. "Купившие программное обеспечение компании и ИП смогут сэкономить при переходе на российские ИТ-продукты, а нижегородские разработчики не окажутся при этом в убытке, получив компенсацию. Данная мера поддержки позволит не только ускорить процесс импортозамещения ПО, но и поможет усилить экспорт нижегородского софта за пределы региона. Разработка новых мер поддержки отвечает целям нацпроекта "Цифровая экономика" и задачам, которые ставит президент России Владимир Путин", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
Прием заявок от ИТ-специалистов стартует 29 ноября и продлится до 17:00 22 декабря 2023 года на Единой платформе предоставления субсидий. Затем заявки будут рассмотрены на соответствие требованиям. С января 2024 года разработчики нижегородского ПО, прошедшие отбор, смогут приступить к продаже своего продукта по льготной цене и получить в дальнейшем компенсацию.
"Нижегородское правительство постоянно изучает потребности ИТ-бизнеса и разрабатывает новые меры поддержки. Мы пересмотрели не пользующуюся популярностью у ИТ-компаний меру по компенсации 50 процентов НДФЛ за релоцируемых в регион ИТ-специалистов. За этой мерой поддержки обратилось совсем немного компаний. Мы опросили представителей ИТ-сообщества и вводим новую меру", – приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова.
Отмечается, что на Единой платформе предоставления субсидий указаны все требования к продавцу ПО, к самому ПО и к его покупателю. В частности, компания-разработчик обязана входить в Реестр МСП и быть зарегистрированной на территории Нижегородской области, а ПО должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Также среднюю рыночную стоимость лицензии потребуется подтвердить не менее чем пятью договорами по продаже ПО субъектам МСП за последний год. Она не должна превышать 2,4 миллиона рублей за годовую или бессрочную лицензию и 200 тысяч рублей – за месячную. Льготная цена лицензии в свою очередь не может превышать 1,2 миллиона рублей и 100 тысяч рублей соответственно.
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