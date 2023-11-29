https://ria.ru/20231129/integratsiya-1912626086.html
Мишустин оценил интеграционное взаимодействие России и Белоруссии
Мишустин оценил интеграционное взаимодействие России и Белоруссии - РИА Новости, 29.11.2023
Мишустин оценил интеграционное взаимодействие России и Белоруссии
Интеграционное взаимодействие России и Белоруссии продолжает развиваться, выполнено около 90% мероприятий из 28 союзных программ, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:17
2023-11-29T13:17
2023-11-29T13:17
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Интеграционное взаимодействие России и Белоруссии продолжает развиваться, выполнено около 90% мероприятий из 28 союзных программ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Важно, что интеграционное взаимодействие России и Белоруссии продолжает развиваться. Вместе последовательно достигаем целей, которые поставили перед нами президенты – Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко. Прежде всего – по укреплению прямых контактов и связей людей и компаний, предприятий наших стран", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства.Мишустин отметил, что близится к завершению работа над Основными направлениями реализации положений Договора о создании Союзного государства и 28 отраслевыми Союзными программами."Нам предстоит определить и новые ориентиры на перспективу 2024 – 2026 годов. Выполнено большинство – около девяноста процентов – из свыше девятисот девяноста согласованных мероприятий", - сказал глава правительства РФ.Он добавил, что заложена основа для проведения единой макроэкономической, промышленной и аграрной политики, формирования общего транспортного рынка и правил конкуренции, правового пространства для бизнеса и наших граждан, обеспечения равных возможностей для потребителей."В общей сложности подготовлено двести нормативных актов. Из них принято уже около ста сорока. Введены в эксплуатацию пять информационных систем, позволяющих отслеживать движение автомашин и товаров. Создан и функционирует Межгосударственный таможенный центр, который обеспечивает бесшовное взаимодействие профильных служб России и Белоруссии", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20231108/dogovor-1908122531.html
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россия, белоруссия, михаил мишустин
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин
Мишустин оценил интеграционное взаимодействие России и Белоруссии
Мишустин: интеграционное взаимодействие РФ и Белоруссии продолжает развиваться
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Интеграционное взаимодействие России и Белоруссии продолжает развиваться, выполнено около 90% мероприятий из 28 союзных программ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Важно, что интеграционное взаимодействие России и Белоруссии продолжает развиваться. Вместе последовательно достигаем целей, которые поставили перед нами президенты – Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко. Прежде всего – по укреплению прямых контактов и связей людей и компаний, предприятий наших стран", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства.
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Мишустин отметил, что близится к завершению работа над Основными направлениями реализации положений Договора о создании Союзного государства и 28 отраслевыми Союзными программами.
"Нам предстоит определить и новые ориентиры на перспективу 2024 – 2026 годов. Выполнено большинство – около девяноста процентов – из свыше девятисот девяноста согласованных мероприятий", - сказал глава правительства РФ.
Он добавил, что заложена основа для проведения единой макроэкономической, промышленной и аграрной политики, формирования общего транспортного рынка и правил конкуренции, правового пространства для бизнеса и наших граждан, обеспечения равных возможностей для потребителей.
"В общей сложности подготовлено двести нормативных актов. Из них принято уже около ста сорока. Введены в эксплуатацию пять информационных систем, позволяющих отслеживать движение автомашин и товаров. Создан и функционирует Межгосударственный таможенный центр, который обеспечивает бесшовное взаимодействие профильных служб России и Белоруссии", - сказал Мишустин.
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