https://ria.ru/20231129/inostrantsy-1912617046.html

Песков отказался комментировать "соглашение о лояльности" для иностранцев

Песков отказался комментировать "соглашение о лояльности" для иностранцев - РИА Новости, 29.11.2023

Песков отказался комментировать "соглашение о лояльности" для иностранцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не комментирует предложение Министерства внутренних дел России обязать иностранных граждан, въезжающих в РФ,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:50

2023-11-29T12:50

2023-11-29T12:50

дмитрий песков

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не комментирует предложение Министерства внутренних дел России обязать иностранных граждан, въезжающих в РФ, подписывать "соглашение о лояльности". МВД РФ предложило ввести понятие "соглашение о лояльности" для иностранных граждан, въезжающих в Россию, в котором предлагается прописать, что иностранцу во время нахождения в России запрещается "препятствовать деятельности органов публичной власти РФ, дискредитировать в любых формах внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ, органов публичной власти и их должностных лиц". "Никакого нет комментария", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, что думают в Кремле об этом предложении.

https://ria.ru/20231018/vnzh-1903653512.html

россия

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дмитрий песков, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)