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Песков отказался комментировать "соглашение о лояльности" для иностранцев
Песков отказался комментировать "соглашение о лояльности" для иностранцев - РИА Новости, 29.11.2023
Песков отказался комментировать "соглашение о лояльности" для иностранцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не комментирует предложение Министерства внутренних дел России обязать иностранных граждан, въезжающих в РФ,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:50
2023-11-29T12:50
2023-11-29T12:50
дмитрий песков
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не комментирует предложение Министерства внутренних дел России обязать иностранных граждан, въезжающих в РФ, подписывать "соглашение о лояльности". МВД РФ предложило ввести понятие "соглашение о лояльности" для иностранных граждан, въезжающих в Россию, в котором предлагается прописать, что иностранцу во время нахождения в России запрещается "препятствовать деятельности органов публичной власти РФ, дискредитировать в любых формах внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ, органов публичной власти и их должностных лиц". "Никакого нет комментария", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, что думают в Кремле об этом предложении.
https://ria.ru/20231018/vnzh-1903653512.html
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дмитрий песков, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Дмитрий Песков, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Песков отказался комментировать "соглашение о лояльности" для иностранцев
Песков отказался комментировать идею по соглашению о лояльности для иностранцев
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не комментирует предложение Министерства внутренних дел России обязать иностранных граждан, въезжающих в РФ, подписывать "соглашение о лояльности".
МВД РФ предложило ввести понятие "соглашение о лояльности" для иностранных граждан, въезжающих в Россию, в котором предлагается прописать, что иностранцу во время нахождения в России запрещается "препятствовать деятельности органов публичной власти РФ, дискредитировать в любых формах внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ, органов публичной власти и их должностных лиц".
"Никакого нет комментария", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, что думают в Кремле об этом предложении.
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