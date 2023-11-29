https://ria.ru/20231129/inflyatsiya-1912748206.html
Минэкономразвития сообщило об ускорении инфляции
Минэкономразвития сообщило об ускорении инфляции - РИА Новости, 29.11.2023
Минэкономразвития сообщило об ускорении инфляции
Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,54% на 27 ноября с 7,28% неделей ранее, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T19:43
2023-11-29T19:43
2023-11-29T19:44
экономика
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,54% на 27 ноября с 7,28% неделей ранее, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 21 по 27 ноября 2023 года рост потребительских цен составил 0,33%, год к году – 7,54%", - говорится в документе. Как указано в сообщении, в сегменте продовольственных товаров рост цен ускорился с 0,4% до 0,44%. "Рост цен на плодоовощную продукцию замедлился (до 1,88%): возобновилось удешевление моркови, снизились темпы роста цен на помидоры. На остальные продукты питания рост цен составил 0,26%. Замедлился рост цен на мясо кур, яйца, муку, молочную и масложировую продукцию, ускорилось удешевление сахара", - говорится в сообщении. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены практически не изменились. "Рост цен на легковые автомобили замедлился до 0,04%. На электро- и бытовые приборы снижение цен ускорилось (-0,28%). Третью неделю сохраняется умеренный рост цен на строительные материалы (0,04%). Продолжилось снижение цен на бензин (-0,12%), на дизельное топливо рост цен сохранился", - пишут авторы обзора. В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг темпы роста цен составили 0,72%. В сегменте туристических услуг инфляция составила 5,5% за счет удорожания авиабилетов на внутренние рейсы. При этом продолжилось снижение цен на услуги гостиниц. Рост цен на наблюдаемые бытовые услуги замедлился (до 0,34%). Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2023 году на уровне 7,5%, Банк России - в диапазоне 7-7,5%.
https://ria.ru/20231115/vvp-1909682077.html
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития сообщило об ускорении инфляции
МЭР: инфляция в России в годовом выражении за неделю ускорилась до 7,54%
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,54% на 27 ноября с 7,28% неделей ранее, говорится в обзоре министерства
"О текущей ценовой ситуации".
"За неделю с 21 по 27 ноября 2023 года рост потребительских цен составил 0,33%, год к году – 7,54%", - говорится в документе.
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Как указано в сообщении, в сегменте продовольственных товаров рост цен ускорился с 0,4% до 0,44%.
"Рост цен на плодоовощную продукцию замедлился (до 1,88%): возобновилось удешевление моркови, снизились темпы роста цен на помидоры. На остальные продукты питания рост цен составил 0,26%. Замедлился рост цен на мясо кур, яйца, муку, молочную и масложировую продукцию, ускорилось удешевление сахара", - говорится в сообщении.
В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены практически не изменились. "Рост цен на легковые автомобили замедлился до 0,04%. На электро- и бытовые приборы снижение цен ускорилось (-0,28%). Третью неделю сохраняется умеренный рост цен на строительные материалы (0,04%). Продолжилось снижение цен на бензин (-0,12%), на дизельное топливо рост цен сохранился", - пишут авторы обзора.
В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг темпы роста цен составили 0,72%. В сегменте туристических услуг инфляция составила 5,5% за счет удорожания авиабилетов на внутренние рейсы. При этом продолжилось снижение цен на услуги гостиниц. Рост цен на наблюдаемые бытовые услуги замедлился (до 0,34%).
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2023 году на уровне 7,5%, Банк России - в диапазоне 7-7,5%.
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