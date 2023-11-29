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Врачи не выявили инфекции у пассажира рейса "Аэрофлота" из Коломбо - РИА Новости, 29.11.2023
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23:49 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/infektsiya-1912779553.html
Врачи не выявили инфекции у пассажира рейса "Аэрофлота" из Коломбо
Врачи не выявили инфекции у пассажира рейса "Аэрофлота" из Коломбо - РИА Новости, 29.11.2023
Врачи не выявили инфекции у пассажира рейса "Аэрофлота" из Коломбо
Врачи не выявили инфекции у пассажира рейса "Аэрофлота" Коломбо - Москва после осмотра и сдачи тестов, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T23:49
2023-11-29T23:49
москва
коломбо
аэрофлот
общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Врачи не выявили инфекции у пассажира рейса "Аэрофлота" Коломбо - Москва после осмотра и сдачи тестов, сообщила авиакомпания. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что на рейсе авиакомпании у одного из пассажиров нашли признаки лихорадки Денге. "У пассажира рейса SU289 Коломбо - Москва от 29.11.2023 после осмотра медицинскими работниками и сдачи контрольных тестов наличие инфекции не выявлено", - говорится в сообщении.
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москва, коломбо, аэрофлот, общество
Москва, Коломбо, Аэрофлот, Общество
Врачи не выявили инфекции у пассажира рейса "Аэрофлота" из Коломбо

Врачи не выявили инфекции у пассажира рейса "Аэрофлота" Коломбо — Москва

© РИА НовостиМедицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Врачи не выявили инфекции у пассажира рейса "Аэрофлота" Коломбо - Москва после осмотра и сдачи тестов, сообщила авиакомпания.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что на рейсе авиакомпании у одного из пассажиров нашли признаки лихорадки Денге.
"У пассажира рейса SU289 Коломбо - Москва от 29.11.2023 после осмотра медицинскими работниками и сдачи контрольных тестов наличие инфекции не выявлено", - говорится в сообщении.
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