https://ria.ru/20231129/infektsiya-1912779553.html

Врачи не выявили инфекции у пассажира рейса "Аэрофлота" из Коломбо

Врачи не выявили инфекции у пассажира рейса "Аэрофлота" из Коломбо - РИА Новости, 29.11.2023

Врачи не выявили инфекции у пассажира рейса "Аэрофлота" из Коломбо

Врачи не выявили инфекции у пассажира рейса "Аэрофлота" Коломбо - Москва после осмотра и сдачи тестов, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T23:49

2023-11-29T23:49

2023-11-29T23:49

москва

коломбо

аэрофлот

общество

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Врачи не выявили инфекции у пассажира рейса "Аэрофлота" Коломбо - Москва после осмотра и сдачи тестов, сообщила авиакомпания. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что на рейсе авиакомпании у одного из пассажиров нашли признаки лихорадки Денге. "У пассажира рейса SU289 Коломбо - Москва от 29.11.2023 после осмотра медицинскими работниками и сдачи контрольных тестов наличие инфекции не выявлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231124/pnevmoniya-1911623914.html

москва

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москва, коломбо, аэрофлот, общество