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Российские военные передали 5,6 тонны гумпомощи сирийским провинциям

Российские военные передали 5,6 тонны гумпомощи сирийским провинциям - РИА Новости, 29.11.2023

Российские военные передали 5,6 тонны гумпомощи сирийским провинциям

Российские военные провели две гуманитарные акции в сирийских провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор, в ходе которых населению выдали продовольственные наборы общим... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T22:07

2023-11-29T22:07

2023-11-29T22:07

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские военные провели две гуманитарные акции в сирийских провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор, в ходе которых населению выдали продовольственные наборы общим весом 5,6 тонны, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Рашвания провинции Хасеке и Эт-Табия провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которых населению выданы продовольственные наборы общим весом 5,6 тонны", - говорится в сообщении. Отмечается, что боевики группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Кулить добавил, что так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки один раз нарушила протоколы деконфликтации: в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано девять нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей F-16, парой истребителей Rafale и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20231113/siriya-1909259067.html

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в мире, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, россия, f-15se, f-16, rafale