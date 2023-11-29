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Российские военные передали 5,6 тонны гумпомощи сирийским провинциям - РИА Новости, 29.11.2023
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22:07 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/gumpomosch-1912771418.html
Российские военные передали 5,6 тонны гумпомощи сирийским провинциям
Российские военные передали 5,6 тонны гумпомощи сирийским провинциям - РИА Новости, 29.11.2023
Российские военные передали 5,6 тонны гумпомощи сирийским провинциям
Российские военные провели две гуманитарные акции в сирийских провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор, в ходе которых населению выдали продовольственные наборы общим... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T22:07
2023-11-29T22:07
в мире
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские военные провели две гуманитарные акции в сирийских провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор, в ходе которых населению выдали продовольственные наборы общим весом 5,6 тонны, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Рашвания провинции Хасеке и Эт-Табия провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которых населению выданы продовольственные наборы общим весом 5,6 тонны", - говорится в сообщении. Отмечается, что боевики группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Кулить добавил, что так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки один раз нарушила протоколы деконфликтации: в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано девять нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей F-16, парой истребителей Rafale и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20231113/siriya-1909259067.html
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в мире, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, россия, f-15se, f-16, rafale
В мире, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Сирия, Россия, F-15SE, F-16, Rafale
Российские военные передали 5,6 тонны гумпомощи сирийским провинциям

ЦПВС: российские военные передали 5,6 тонны гумпомощи сирийским провинциям

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкДальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе в Сирии
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе в Сирии
© Министерство обороны РФ
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Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские военные провели две гуманитарные акции в сирийских провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор, в ходе которых населению выдали продовольственные наборы общим весом 5,6 тонны, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Рашвания провинции Хасеке и Эт-Табия провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которых населению выданы продовольственные наборы общим весом 5,6 тонны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что боевики группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии.
Кулить добавил, что так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки один раз нарушила протоколы деконфликтации: в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано девять нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей F-16, парой истребителей Rafale и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
МИД России обвинил Запад в расхищении и контрабанде нефти в Сирии
13 ноября, 23:17
* Террористическая группировка, запрещенная в России
 
В миреДейр-эз-Зор (мухафаза)СирияРоссияF-15SEF-16Rafale
 
 
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