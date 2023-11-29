Российские военные передали 5,6 тонны гумпомощи сирийским провинциям
ЦПВС: российские военные передали 5,6 тонны гумпомощи сирийским провинциям
© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкДальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе в Сирии
© Министерство обороны РФ
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские военные провели две гуманитарные акции в сирийских провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор, в ходе которых населению выдали продовольственные наборы общим весом 5,6 тонны, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Рашвания провинции Хасеке и Эт-Табия провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которых населению выданы продовольственные наборы общим весом 5,6 тонны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что боевики группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии.
Кулить добавил, что так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки один раз нарушила протоколы деконфликтации: в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано девять нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей F-16, парой истребителей Rafale и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".
* Террористическая группировка, запрещенная в России