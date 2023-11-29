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В МИД ответили на вопрос о работе по продлению гумпаузы в секторе Газа - РИА Новости, 29.11.2023
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13:40 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/gumpauza-1912634223.html
В МИД ответили на вопрос о работе по продлению гумпаузы в секторе Газа
В МИД ответили на вопрос о работе по продлению гумпаузы в секторе Газа - РИА Новости, 29.11.2023
В МИД ответили на вопрос о работе по продлению гумпаузы в секторе Газа
Россия ведет контакты со странами и политическими силами Ближнего Востока, Москва надеется, что разблокировка ситуации с заложниками, а также гуманитарная пауза РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:40
2023-11-29T13:40
израиль
мария захарова
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ближний восток
россия
в мире
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия ведет контакты со странами и политическими силами Ближнего Востока, Москва надеется, что разблокировка ситуации с заложниками, а также гуманитарная пауза между Израилем и Палестиной не будут сорваны, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "У нас, безусловно, ведутся контакты со странами региона, мы поддерживаем отношения и с государствами, и с политическими силами, которые имеют возможность повлиять на ситуацию. Делаем это с первого дня", - заявила она, комментируя усилия Москвы по продлению гуманитарной паузы в зоне палестино-израильского конфликта. Захарова констатировала, что инициативы по гуманитарной паузе и деэскалации конфликта блокировались США и их сателлитами на международных площадках. "Но наша позиция возымела верх, с нами созвучно действовало мировое большинство, и вот результат мы видим сейчас. Это первые позитивные новости, которые за практически без малого два месяца мы слышим из региона. Разблокировка ситуации с заложниками, гуманитарная пауза и доставка продовольствия, медикаментов. Дай бог, что это не будет сорвано, что все будет реализовано", - добавила она. В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня для освобождения большего числа людей. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.
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израиль, мария захарова, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, россия, в мире
Израиль, Мария Захарова, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток, Россия, В мире
В МИД ответили на вопрос о работе по продлению гумпаузы в секторе Газа

МИД: РФ контактирует со странами Ближнего Востока по продлению гумпаузы в Газе

© AP Photo / Hatem MoussaИзраильский танк на дороге в центральной части сектора Газа
Израильский танк на дороге в центральной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Израильский танк на дороге в центральной части сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия ведет контакты со странами и политическими силами Ближнего Востока, Москва надеется, что разблокировка ситуации с заложниками, а также гуманитарная пауза между Израилем и Палестиной не будут сорваны, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"У нас, безусловно, ведутся контакты со странами региона, мы поддерживаем отношения и с государствами, и с политическими силами, которые имеют возможность повлиять на ситуацию. Делаем это с первого дня", - заявила она, комментируя усилия Москвы по продлению гуманитарной паузы в зоне палестино-израильского конфликта.
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Захарова констатировала, что инициативы по гуманитарной паузе и деэскалации конфликта блокировались США и их сателлитами на международных площадках.
"Но наша позиция возымела верх, с нами созвучно действовало мировое большинство, и вот результат мы видим сейчас. Это первые позитивные новости, которые за практически без малого два месяца мы слышим из региона. Разблокировка ситуации с заложниками, гуманитарная пауза и доставка продовольствия, медикаментов. Дай бог, что это не будет сорвано, что все будет реализовано", - добавила она.
В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня для освобождения большего числа людей. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.
 
ИзраильМария ЗахароваХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБлижний ВостокРоссияВ мире
 
 
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