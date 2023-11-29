https://ria.ru/20231129/gumpauza-1912634223.html
В МИД ответили на вопрос о работе по продлению гумпаузы в секторе Газа
В МИД ответили на вопрос о работе по продлению гумпаузы в секторе Газа - РИА Новости, 29.11.2023
В МИД ответили на вопрос о работе по продлению гумпаузы в секторе Газа
Россия ведет контакты со странами и политическими силами Ближнего Востока, Москва надеется, что разблокировка ситуации с заложниками, а также гуманитарная пауза РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:40
2023-11-29T13:40
2023-11-29T13:40
израиль
мария захарова
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ближний восток
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911564310_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_934e955f2768058e325428a4c8212788.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия ведет контакты со странами и политическими силами Ближнего Востока, Москва надеется, что разблокировка ситуации с заложниками, а также гуманитарная пауза между Израилем и Палестиной не будут сорваны, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "У нас, безусловно, ведутся контакты со странами региона, мы поддерживаем отношения и с государствами, и с политическими силами, которые имеют возможность повлиять на ситуацию. Делаем это с первого дня", - заявила она, комментируя усилия Москвы по продлению гуманитарной паузы в зоне палестино-израильского конфликта. Захарова констатировала, что инициативы по гуманитарной паузе и деэскалации конфликта блокировались США и их сателлитами на международных площадках. "Но наша позиция возымела верх, с нами созвучно действовало мировое большинство, и вот результат мы видим сейчас. Это первые позитивные новости, которые за практически без малого два месяца мы слышим из региона. Разблокировка ситуации с заложниками, гуманитарная пауза и доставка продовольствия, медикаментов. Дай бог, что это не будет сорвано, что все будет реализовано", - добавила она. В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня для освобождения большего числа людей. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
израиль
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911564310_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_ea3da02b746575830ed3e1525479e8a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, мария захарова, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, россия, в мире
Израиль, Мария Захарова, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток, Россия, В мире
В МИД ответили на вопрос о работе по продлению гумпаузы в секторе Газа
МИД: РФ контактирует со странами Ближнего Востока по продлению гумпаузы в Газе
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия ведет контакты со странами и политическими силами Ближнего Востока, Москва надеется, что разблокировка ситуации с заложниками, а также гуманитарная пауза между Израилем и Палестиной не будут сорваны, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"У нас, безусловно, ведутся контакты со странами региона, мы поддерживаем отношения и с государствами, и с политическими силами, которые имеют возможность повлиять на ситуацию. Делаем это с первого дня", - заявила она, комментируя усилия Москвы по продлению гуманитарной паузы в зоне палестино-израильского конфликта.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
Захарова констатировала, что инициативы по гуманитарной паузе и деэскалации конфликта блокировались США
и их сателлитами на международных площадках.
"Но наша позиция возымела верх, с нами созвучно действовало мировое большинство, и вот результат мы видим сейчас. Это первые позитивные новости, которые за практически без малого два месяца мы слышим из региона. Разблокировка ситуации с заложниками, гуманитарная пауза и доставка продовольствия, медикаментов. Дай бог, что это не будет сорвано, что все будет реализовано", - добавила она.
В понедельник ХАМАС
и Израиль при посредничестве Катара
и Египта
договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня для освобождения большего числа людей. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.