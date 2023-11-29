https://ria.ru/20231129/gumpauza-1912634223.html

В МИД ответили на вопрос о работе по продлению гумпаузы в секторе Газа

В МИД ответили на вопрос о работе по продлению гумпаузы в секторе Газа - РИА Новости, 29.11.2023

В МИД ответили на вопрос о работе по продлению гумпаузы в секторе Газа

Россия ведет контакты со странами и политическими силами Ближнего Востока, Москва надеется, что разблокировка ситуации с заложниками, а также гуманитарная пауза РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:40

2023-11-29T13:40

2023-11-29T13:40

израиль

мария захарова

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ближний восток

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911564310_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_934e955f2768058e325428a4c8212788.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия ведет контакты со странами и политическими силами Ближнего Востока, Москва надеется, что разблокировка ситуации с заложниками, а также гуманитарная пауза между Израилем и Палестиной не будут сорваны, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "У нас, безусловно, ведутся контакты со странами региона, мы поддерживаем отношения и с государствами, и с политическими силами, которые имеют возможность повлиять на ситуацию. Делаем это с первого дня", - заявила она, комментируя усилия Москвы по продлению гуманитарной паузы в зоне палестино-израильского конфликта. Захарова констатировала, что инициативы по гуманитарной паузе и деэскалации конфликта блокировались США и их сателлитами на международных площадках. "Но наша позиция возымела верх, с нами созвучно действовало мировое большинство, и вот результат мы видим сейчас. Это первые позитивные новости, которые за практически без малого два месяца мы слышим из региона. Разблокировка ситуации с заложниками, гуманитарная пауза и доставка продовольствия, медикаментов. Дай бог, что это не будет сорвано, что все будет реализовано", - добавила она. В понедельник ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта договорились о продлении четырехдневного гуманитарного перемирия еще на два дня для освобождения большего числа людей. Таким образом, перемирие действует до утра 30 ноября. СМИ писали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность продолжения перемирия.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

израиль

ближний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, мария захарова, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, россия, в мире